“Si el intento es unir a la izquierda no vamos a prosperar”

En entrevista con Semana.com, el senador Antonio Navarro Wolff, uno de los principales referentes de la Alianza Verde, entrega pistas de lo que será la coalición independiente, que busca congregar a líderes de centro izquierda movimientos ciudadanos, y hasta religiosos, con el propósito de enfrentar a la clase política tradicional e imponerse en las elecciones presidenciales. Dice que la lucha anticorrupción debe ser el punto de comunión de esta alianza.

Semana.com: la Alianza Verde se creó como un partido político de izquierda, y muchos de sus fundadores eran del M-19. ¿Por qué ahora no están convencidos de una alianza con los demás sectores de izquierda?

Antonio Navarro Wolff: Es una coalición de centro-izquierda, que es muy diferente a una colación de partidos de izquierda. Queremos una colación de movimientos ciudadanos, de fuerzas alternativas. Aquí hay mucho más que izquierdas y derechas de este país, y hay montón de gente que no está en esa línea. Esa es la coalición que necesitamos.

Semana.com: ¿Cómo se imagina esta coalición? ¿Quiénes serían bienvenidos?

A.N.W: No le pongamos nombres y apellidos. Tiene que ser una coalición en la que esté representada una fuerza capaz de competir por la Presidencia de la República, que no es una suma de figuras, ni suma de resultados de una encuesta de candidatos presidenciales. Es algo que represente la forma en la que piensan la mayoría de los colombianos que están aburridos con la política nacional. Es una coalición de centro-izquierda y movimientos ciudadanos.

Semana.com: ¿Quiénes tendrían cabida?

A.N.W: Sergio Fajardo, por ejemplo, tiene su movimiento Compromiso Ciudadano. También organizaciones religiosas que estén participando en la política nacional. Esa colación tiene que ir más allá de los partidos y figuras políticas.

Semana.com: ¿en esa colación podrían tener espacio las FARC?

A.N.W: Yo sinceramente creo que las FARC tienen su propio espacio. Tendrán cinco asientos en el Senado y otros cinco en Cámara, y no necesitan estar aliados con nadie. Pueden solos buscar sus espacios en las elecciones. Además, no coincidimos frente a su propuesta de un gobierno de transición, lo que queremos es un gobierno de cambio. Por eso no estamos buscando hacer acuerdos políticos ni con el santismo ni con el uribismo. Estamos pensando en que esto sea independiente.

Semana.com: A la fecha, ¿en qué van las negociaciones?

A.N.W: Se quiere oír la opinión de la gente sobre este tema y eso es lo que se está haciendo: un esfuerzo de llamar a la gente a conversar. Esta es una elección presidencial a dos vueltas, se necesita algo que interprete el sentimiento de frustración de la gente con la política tradicional, pero que quede claro que esto no es un asunto de izquierda. Si aquí el intento es un unir a la izquierda, ese intento está destinado a no prosperar. Aquí se necesita unir a las fuerzas alternativas del país.

Semana.com: ¿lo cree posible?

A.N.W: Claro que es complejo. Unir a cualquiera de este país es complejo, pero creo que hemos avanzado más que lo que se ve en el día de hoy. Hemos estado conversando con (Jorge) Robledo, con Sergio Fajardo, con Claudia López. Nos hemos reunido con la ASI (Alianza Social Indígena) el MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social).

Semana.com: la precandidata Claudia López ya le cerró la puerta a la izquierda. ¿Usted comparte esa postura?

A.N.W: Yo lo que creo es que hay que ponerse en sintonía con la mayoría de los colombianos. Este es un tema de centro-izquierda y de fuerzas alternativas. No es un tema de la izquierda clásica e histórica. De manera que en eso estamos en la misma línea con Claudia López.

Semana.com: ¿Entonces Piedad Córdoba y Gustavo Petro, descartados?

A.N.W: No sé. Yo no le pongo nombre a los vecinos, le pongo nombre a los míos.

Semana.com: ¿el Polo también debe hacer rancho aparte?

A.N.W: Yo no tengo que unir al Polo, ese es un partido al que yo no pertenezco. Es un problema que ellos tienen que resolver. Lo cierto es que el candidato del Polo va a ser Jorge Robledo y eso está claro, porque tiene mayoría interna. Con él hemos conversado para que haga parte de un esfuerzo de coalición.

Semana.com: ¿Ve a Clara López en esta coalición independiente?

A.N.W: La veo proponer cosas distintas a las que nosotros estamos proponiendo. Está pensando en una coalición de naturaleza muy distinta, para defender el acuerdo de paz. O sea, un gobierno de transición y nosotros buscamos es un gobierno de cambio.

Semana.com: ¿Qué diferencia hay entre ese gobierno de transición y el de cambio?

A.N.W: El gobierno de cambio es un gobierno sin la Unidad Nacional ni el Centro Democrático. Estamos trabajando con fuerzas que no estén en esos partidos. Y no es para resolver un problema que ya está resuelto, como lo es el conflicto armado, es uno que no está resuelto, el de la corrupción.

Semana.com: ¿Ustedes como Verdes han contemplado a Antanas Mockus en esa coalición?

A.N.W: Antanas Mockus es un amigo nuestro, pero él está enfermo y no ha planteado su interés de ser candidato presidencial.

Semana.com: Tras las declaraciones de Roberto Prieto, insiste en que al Partido Verde le “tumbaron” las elecciones del 2010?

A.N.W: Yo ayudé a redactar ese comunicado y yo pienso que eso fue lo que pasó. Hasta ahora sabemos una sola fuente de dinero ilegal, pero pudo haber muchísimas más en esa campaña del 2010 que no se reportó en las cuentas, que entró en efectivo y que se manejó para ayudarle a la candidatura de Juan Manuel Santos, que por cierto era la candidatura del gobierno de Álvaro Uribe. Ahí estaban juntitos. De manera que yo sí creo que hubo más dinero en efectivo”.

Semana.com: Antanas Mockus, el candidato, pidió pasar la página. ¿Cree que hay que pasarla?

A.N.W: Yo creo que no podemos pasar la página, que debe haber una investigación en la campaña del 2010 y hay que conseguir resultados. Mockus ya se retiró de la política, eso es lo que yo siento, pero en este país no podemos pasar la página de fraudes electorales. Que fuera suficiente para que ganara Mockus, no lo sé. Pero que hubo fraude, lo hubo. ¿O acaso no es fraude recibir dinero y no reportarlo en la contabilidad?

Semana.com: termino con esto, ¿cuál va a ser su rol en esa nueva alternativa política?

A.N.W: Puedo ser desde gobernador de Nariño hasta concejal de Pasto. (Risas).