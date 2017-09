Luis Fernando Andrade: ¿Puede ir a la cárcel?

El proceso contra el ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, está llegando a un punto definitivo. El viernes, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para el ex funcionario, quien terminó enredado en el escándalo de Odebrecht por cuenta de que la entidad que dirigía fue la que adjudicó la hoy polémica vía Ocaña-Gamarra.

La Fiscalía sostiene la medida de aseguramiento con una tesis que nada tiene que ver con la participación de Andrade en esa adjudicación, sino con los desarrollos posteriores que tuvieron lugar luego de que estalló el escándalo. Así, el ente investigador asegura que Andrade habría intentado borrar las evidencias que existían en la entidad y que lo vinculaban con el Ñoño Elías.

El Ñoño se ha convertido en el ventilador del escándalo. Pasó de ser el barón electoral del partido de la U a estar preso por cuenta de este escándalo. Justo en el proceso de Andrade fue que el Ñoño se despachó contra un gobierno que él considera lo traicionó. Aseguró, por ejemplo, que sabía cómo había llegado la plata de Odebrecht a la campaña de Santos y aseguró que, para él, la firma de ese otrosí era una forma de pagarle a Odebrecht esos aportes.

Juan Sebastián Correa es otro personaje clave. El joven funcionario era el enlace de la ANI con el Congreso y por cuenta de ese trabajo tejió una relacion estrecha con muchos parlamentarios, entre ellos el Ñoño Elías. Correa le contó a la Fiscalía que de hecho fue el Ñoño el que le pidió el favor de cuadrar la cita con Andrés Giraldo, en la que -según Otto Bula- le habría entregado el famoso maletín con un millón de dólares para el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto.

El testimonio de Correa ha cambiado durante el proceso, como bien lo aseguró la Fiscalía en la audiencia. El funcioario asistió en libertad a varios interrogatorios en la Fiscalía en los cuales aseguró que ni él ni Luis Fernando Andrade habían hecho nada irregular. Pero su posición cambió después de que el 31 de mayo pasado detenido preventivamente.

Ya en prisión, su relató de lo que sucedió ha tenido otros matices. Correa, no ha dicho que el presidente de la ANI participó de las actividades irregulares de Odebrecht, sin embargo sí aseguró que una vez estalló el problema Andrade le pidió a él que alterara el registro de entradas de la entidad para que no aparecieran todas las veces que el Ñoño los visitó en su oficina.

"Quiero dejar constancia de que cuando empezó todo este proceso (...) Andrade me inducía a lo que tenía que decir ante las diligencias citadas. (...) El me exigía que recordara que había sido sólo una reunión con los brasileros y que no había permanecido en ellas", dijo Correa en la audiencia. El funcionario aseguró que tiempo después Andrade le preguntó si no había considerado la posibilidad de renunciar y que una vez el tomó esa decisión le pasaron un modelo de carta que debía entregar a recursos humanos.

Correa cuenta que una vez renunció, en recursos humanos le solicitaron las claves del computador que se volvería el segundo eje de la investigación de la fiscalía.

- ¿Recuerda usted cual fue el último documento que trabajó en ese computador?

- Recuerdo uno de los últimos, el cual fue una tabla de ingresos a la institución del congresista Bernardo Elías Miguel Vidal y de Roberto Prieto, respondió Correa, de acuerdo con el diálogo recreado por el ente acusador.

Para la Fiscalía probar que Andrade intentó ocultar evidencias en su contra es un elemento fundamental. En Colombia, la detención preventiva es excepcional y solo puede justificarse por tres razones. 1)Ser un peligro para la sociedad, algo que Andrade no es. 2) Quererse fugar, lo cual se suele desvirtuar con la presencia del acusado en todas las audiencias y su colaboración con el proceso. 3) tener el poder de alterar la investigación en libertad. A esta última causal le estaría apostando la Fiscalía. Andrade había tomado una decisión a su favor cuando hace unas semanas renunció a la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por fuera de esta, su capacidad de alterar la evidencia es casi nula.

El abogado de Andrade, el penalista Jesús Albeiro Yepes, asegura que la Fiscalía está ajustando los hechos a su conveniencia. "Juan Sebastián Correa era un empleado de confianza de quien ya se había establecido judicialmente que tenía una relación delictiva con unas personas que habían recibido dinero a cambio de buscar información indebida en la ANI. Extraña que la Fiscalía juzgue incorrecto pedir la renuncia de un funcionario comprometido en actos de corrupción y de deslealtad de una institución" aseguró Jesús Yepes, respecto a la dimisión del funcionario.

En cuanto a las reuniones con los ejecutivos brasileños y los congresistas involucrados en el escándalo, Yepes aseguró que el propio Luis Fernando Andrade reconoció haberse encontrado con los ejecutivos en por lo menos tres ocasiones, pero que esa función de cabildeo era propia de su cargo. Agregó que el mismo Martorelli admitió haberse reunido una sola vez con el presidente de la ANI, la famosa noche en la que se vieron en el apartamento del Ñoño Elías y en la que estuvo presente el chef personal de Otto Bula.

"La fiscalía ha querido hacer una lectura plana y sesgada de lo que ha dicho Correa. Pero lo que olvidó decir la fiscal a la juez en la audiencia es que ella lo imputó (a Juan Sebastián Correa) por amenazar testigos, por vender información reservada, por lavar activos y por faltar a la verdad. El era una persona que jugaba deslealmente al presidente de la ANI y que cuando fue sorprendido, encontró la manera de buscar favores de la fiscalía inventando cargos contra Luis Fernando", dijo.

Lo que se viene

En un episodio bizarro de la tarde, la fiscalía también se despachó contra los periodistas que presuntamente se confabularon para defender al ex presidente de la ANI y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno - primo de Luis Fernando Andrade- quien le aconsejó que se dirigiera a la prensa para explicar su situación a la comunidad y evitar un juicio mediático prematuro.

La Fiscalía se refiere al apoyo que ha tenido Andrade de buena parte de la opinión pública. Antes de llegar a la presidencia de la ANI, Andrade había sido un exitoso ejecutivo que abandonó la presidencia de la prestigiosa consultora McKinsey para liderar la transformación de infraestructura del país. Su caso ha despertado una solidaridad similar a la que tuvo en su momento el ex director del IDU, Andrés Camargo, condenado por las lozas de Transmilenio.

La semana pasada, justo antes de la audiencia de imputación, las más prestigiosas firmas de abogados del país escribieron una carta de respaldo al ex funcionario. Lo describen como un "funcionario diligente y correcto, que nunca ha dado pie para pensar que podría incurrir en conductas legalmente sancionables". A los pocos días, la Fiscalía se acerco a cada una de las firmas que respaldaron a Andrade y les entregó un cuestionario en el que les preguntan si conocen el contrato de la Ruta del Sol y si conocen al Ñoño Elías, a Martorelli o a Otto Bula. El hecho no tiene antecedentes en ese gremio.

Los empresarios también habían hecho público su respaldo a Andrade. En una carta firmada por presidentes de decenas de empresas aseguraron que "damos crédito de probidad moral y su impoluta trayectoria profesional y hacemos un llamado para que situaciones tan desafortunadas como ésta no minen la voluntad de talentos jóvenes y bien preparados de querer trabajar en el sector público y así ser parte de la construcción de esa Colombia que todos añoramos".

El viernes pasado, además de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento destrucción o alteramiento de material probatorio imputados el día anterior, la fiscalía agregó en esta ocasión el de falso testimonio en calidad de determinador y solicitó medida de aseguramiento por considerar que existía un peligro de que Andrade alterara el curso de la investigación o se escapara del país. Pero faltará por ver si estas conjeturas serán suficientes para convencer a la juez 57 de garantías de dictar medida de aseguramiento en su contra el próximo 3 de octubre.

Por su parte, Andrade, quien negó los cargos aseguró: "No soy el hombre de odebrecht que se ha querido caracterizar por parte de la Fiscalía. Todo lo contrario (...) Nosotros firmamos el otrosí Ocaña Gamarra para ahorrarle recursos a la nación (...) y evitamos que se le pagará un peso de reclamaciones a la firma Ruta del Sol S.A.S (...) también decretamos la caducidad del contrato de Navelena".