"El que no confiese sus crímenes ni repare a las víctimas debe salir de la JEP": Armando Benedetti

Semana.com: ¿Usted le cree al fiscal en sus críticas a la JEP?



Armando Benedetti: En una democracia participativa, cada actor es fundamental para la construcción de paz, cada sugerencia, comentario y opinión constructiva es legitima dentro de un Estado Social de Derecho. Sin embargo, el fiscal general de la Nación no debe olvidar los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno nacional. La Jurisdicción Especial para la Paz parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”. Deberá contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones, y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Por lo tanto, dentro de este marco, es necesario respetar el Estado Social de Derecho pero sin dejar de lado los lineamientos establecidos en dicho acuerdo.



S: ¿Quién debería tener la competencia para investigar los delitos de ejecución continuada: la Fiscalía o la JEP?



A.B: Si los delitos fueron cometidos en razón o con ocasión del conflicto armado, deben ser de conocimiento de la JEP con ayuda de la Fiscalía en lo que se requiera. No podemos olvidar los grandes avances de la Fiscalía en las investigaciones durante los años de conflicto armado.



S: ¿Cree que los militares tienen razón en sus críticas? (en especial sobre la responsabilidad por mando)



A.B: Considero que más que alguien tenga la razón o no, estos temas deben mantenerse como fueron acordados en La Habana. Además, este martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a la cúpula militar destacaron la importancia de esta jurisdicción para ellos porque cuentan con todas las garantías procesales tanto para los militares activos como para los retirados.



S: ¿Qué piensa de que la Procuraduría tenga un papel en la JEP?

A.B: Considero que la Procuraduría debe tener un papel preponderante en la Jurisdicción Especial para la Paz como garante de los derechos colectivos de la ciudadanía y actuando en representación de la sociedad civil. Como el Ministerio Publico puede imponer sanciones administrativas y disciplinarias firmé una proposición para que sirviera como veedor de los derechos de los ciudadanos.



S:Extradición para disidentes o reincidentes: ¿Sí o No?

A.B: Este Sistema Integral esta basado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. Sin embargo, quienes no confiesen sus crímenes, quienes reincidan o incumplan los compromisos de la JEP, incluida la reparación de las víctimas, deben perder todos sus beneficios.