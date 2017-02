“Mi propuesta para las presidenciales es una consulta entre los que apoyaron el Sí”

La campaña presidencial para el 2018 empezó de manera anticipada. Ya varios partidos han lanzado sus cartas para medir el ambiente y poco a poco se está definiendo su panorama electoral.

La Unidad Nacional se está desintegrando lentamente y cada una de las colectividades que la componen quiere partir cobijas para tener su candidato propio en las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, en el Partido de la U se propuso una consulta interpartidista entre las colectividades que apoyaron el Sí para llegar en coalición a la primera vuelta. El senador Armando Benedetti habló con Semana.com sobre la propuesta que empezó a promover entre la Unidad Nacional para que el mismo día de las elecciones de Congreso se haga esa consulta entre los aspirantes de varios partidos con el propósito de llegar con un candidato único.

Semana.com: Desde la presidencia del Partido de la U ha empezado a promover una propuesta que llevaría a una consulta interpartidista. ¿En qué consiste?

Armando Benedetti: Hay varios interrogantes que debe resolver la Unidad Nacional y quienes votamos por el Sí en el plebiscito por la paz. ¿Hacemos una consulta interpartidista en marzo cuando son elecciones de Congreso? ¿Cada partido lleva un candidato para primera vuelta? ¿Quiénes participarían en esa consulta? Particularmente me gusta más la consulta de todos los del Sí en marzo, el mismo día de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.

Semana.com: ¿Cómo han recibido su propuesta en el Partido de la U?

A.B.: Por ahora mi propuesta de la consulta interpartidista es a título personal como un actor político que está pensando en los comicios del 2018. La U deberá ponderar todos los escenarios y tomar una decisión.

Semana.com: De momento los liberales dicen que van con candidato propio en primera vuelta de las presidenciales y para la segunda sí pensarían en una coalición. ¿En qué podría quedar entonces su iniciativa dentro de La U?

A.B.: Realmente no sé. Aún no es claro para nosotros si debemos ir a las interpartidistas o a una elección en primera vuelta con un candidato que sólo sirva para hacernos contar pero sin tener una verdadera opción de poder… si hay alguien con una real opción de poder creo que estaríamos dispuestos a apoyarlo en La U, de no ser así para qué, mejor entonces ir a las interpartidistas.

Semana.com: ¿De la consulta que usted propone los partidos pondrían los candidatos que consideren convenientes?

A.B.: El propósito es no hacer consulta dentro de los partidos, pero sí entre los partidos para llegar con un candidato fortalecido a la primera vuelta.

Semana.com: ¿Esta idea es sólo entre los partidos que promovieron el Sí al plebiscito?

A.B.: Me gustaría que la coalición que se hizo para el Sí se sacara un candidato único. Sin embargo, soy consciente de que aún hay muchas cosas por decantarse con miras a las elecciones de Congreso y los comicios presidenciales.

Semana.com: Hoy justamente algunos han hablado de la posible unión de La U y Cambio Radical, algo así como La U Radical…

A.B.: He venido hablando con los parlamentarios del Partido de la U y está descartada esa opción. Aunque hay algunos que quieren promover esa idea dentro del partido y estar ahí, no representan ni el 10 % de los congresistas de la colectividad.