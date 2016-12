Buscan al taxista que llevó a Rafael Uribe a la Clínica Montserrat

En el crimen de Yuliana Samboní, ocurrido el pasado 4 de diciembre, aún no se tienen certezas sobre la presunta participación de los hermanos de Rafael Uribe Noguera en la alteración de la escena del crimen.

Inicialmente, para la Fiscalía, el lugar de los hechos fue manipulado para ocultar evidencias de los hechos. Y los principales sospechosos eran Francisco y Catalina Uribe Noguera, porque ellos estuvieron en el apartamento en el que fue hallada la menor. Por eso fueron citados a rendir un interrogatorio ante la fiscal 121 de la Unidad de Vida. Sin embargo, negaron tener responsabilidad sobre esos señalamientos.

Pero el ente acusador busca esclarecer cada detalle. Por eso busca al taxista que transportó a Rafael Uribe y a sus dos hermanos cuando se disponían a llevarlo a la Clínica Montserrat, donde tenían la intención de internarlo originalmente. Esto, con el fin de determinar si la versión de los Uribe Noguera concuerda con la del conductor.

Según las pesquisas de la Fiscalía, Los tres hermanos tomaron el taxi a las 5:40 p. m. en la calle 69 con séptima, en el que se dirigieron a la Clínica Montserrat, donde no admitieron a Rafael Uribe Noguera.

Y así mismo lo dijo Francisco Uribe en entrevista con SEMANA, cuando se le preguntó sobre el lugar en el que se había enterado de que la menor estaba muerta: “Salimos del edificio cerca de las seis de la tarde. Y tomamos un taxi en la Séptima con 68. Le pedí a Catalina que se bajara en la Séptima con 72 para que fuera a cuidar a sus hijas. Durante el trayecto hablé con el Gaula varias veces y les dije que estaba con Rafael y que lo estaba llevando a una clínica. En la calle 134, Rafael me dijo en voz baja que me iba a contar la verdad. Y me confesó que él la había matado”, relató para la última edición de la revista.

Pero como este ha sido un caso tan emblemático, la entidad no quiere dejar vacíos en la investigación. Y desde hace unos días a los conductores de taxi de la ciudad les llega un mensaje en el que les insisten en colaborar.

“La Fiscalía requiere su colaboración en el sentido de ayudarnos a ubicar al taxista que trasladó al señor Rafael Uribe Noguera, su hermano y hermana el día 4 de diciembre del 2016. El lugar donde se tomó el servicio fue en la carrera séptima con calle 68 a las 5:45 minutos aproximadamente con destino a la Clínica Montserrat ubicada en la carrera 19 con 134”, dice la grabación.

Y finaliza: “El señor Rafael vestía una chaqueta oscura, pantalón de sudadera y gafas oscuras. La mujer vestía un pantalón oscuro, camisa blanca y chaqueta de jean. El otro hombre también vestía prendas de color oscuro. Para la Fiscalía General de la Nación es muy importante entrevistar al taxista que trasladó a estas tres personas a la Clínica Montserrat para saber qué hablaron en su recorrido hasta la Clínica”.

