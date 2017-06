Así fue la legislatura de la paz

El ‘fast track’

De los 24 proyectos de ley presentados, 9 quedaron para la próxima legislatura

• 1 aprobado en segundo debate

• 2 aprobados en primer debate

• 1 radicado

• 1 retirado (proyecto de ley que crea la JEP)

• 2 aprobados en comisiones conjuntas

• 2 en construcción



Estado de los 14 proyectos de ley de origen parlamentario priorizados

En este grupo se destacan los proyectos de ley del jubileo, el que modifica el servicio militar, el nuevo código disciplinario militar.

• 9 deben continuar trámites en la siguiente legislatura.

• 4 les falta la sanción presidencial.

• 1 hizo tránsito a la corte.



El reto de la coalición

Amedida que se acercan las elecciones de 2018, se hace más complejo para el gobierno mantener las mayorías que hasta ahora han apoyado disciplinadamente la implementación de la paz. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que estas mayorías se mantendrán por cuenta de un diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso y de un compromiso con la paz. Sin embargo, lo más probable es que para terminar de implementar lo acordado haya que darle un nuevo aire a la coalición de la Unidad Nacional.



¿En qué anda Germán Vargas?

“Le está tomando el pulso al país, pero discretamente”. Así describe una persona cercana a Germán Vargas Lleras lo que él ha venido haciendo desde que se retiró de la Vicepresidencia. Además de realizar actividades académicas en la Fundación Carlos Lleras, el precandidato presidencial se dedica a recorrer el país y a reunirse con dirigentes gremiales, políticos y representantes de la sociedad, pero de manera privada y discreta, sin medios de comunicación. Según esta fuente, la campaña de Vargas Lleras “se demorará bastante en comenzar” y él permanecerá por fuera de los reflectores y las cámaras por lo menos hasta octubre o noviembre, es decir, no concederá entrevistas ni participará en eventos públicos.



Parte del Polo, a donde Clara

Once de los 30 miembros que tiene el Comité Ejecutivo del Polo Democrático decidieron renunciar a la colectividad y apoyar el proyecto político de Clara López, Todos Somos Colombia, que busca formalizar con firmas. En la carta de renuncia, los 11 miembros –que no tienen curul en el Congreso, pero representan sectores sociales, sindicales y gremiales– anuncian qué los motiva a apoyar un proyecto de convergencia alrededor del respaldo a la paz. Hace más de un mes, López renunció al Polo Democrático por diferencias con el candidato de ese partido, el senador Jorge Robledo, para quien la convergencia que ella plantea con sectores liberales, de La U y otros de izquierda representa la continuidad del proyecto político de Juan Manuel Santos.



la frase

“La guerrilla más poderosa y más antigua deja de existir hoy”

dijo el presidente Juan Manuel Santos el viernes pasado en París, en referencia a la confirmación de la entrega del 100 por ciento de las armas por parte de las Farc.