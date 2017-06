MRP: Los desconocidos sospechosos del ataque al Andino

Son varios los sospechosos del salvaje atentado en el Centro Andino, que dejó tres mujeres muertas y una docena de heridos. El ELN, el Clan del Golfo y las llamadas fuerzas oscuras son algunos. La mayoría son ampliamente conocidos por el país. Sin embargo, dentro de la lista de posibles responsables hay uno que es completamente inédito para la opinión pública: el Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-.

Son muy pocos los que han escuchado hablar de este grupo. Incluso dentro de los propios organismos de seguridad. Sin embargo, desde hace varios meses el MRP ha entrado en el escenario del terrorismo nacional con una serie de acciones cuyo principal escenario ha sido Bogotá.

La primera vez que este grupo captó la atención del país por su accionar delictivo fue el 16 de agosto del año pasado. A plena luz del día y en el corazón financiero de la capital, en la calle 72 con carrera 13, hizo estallar una artefacto de bajo poder. Aunque no dejó heridos, la zona, una de las más concurridas de la capital, fue un caos.

El explosivo fue ubicado en una de las sedes de Cafesalud y tras el análisis de los técnicos antiexplosivos se encontraron en el lugar varios panfletos y una bandera de ese grupo. “Ni Santos ni Uribe son opción para el pueblo. La paz de los ricos no es la paz del pueblo”, decía uno de esos papeles. Otras tres bombas panfletarias también estallaron ese día, dos contra otras sedes de Cafesalud y una más en Salud Total. Estas sedes ubicadas en el sur y occidente de la capital. En esas los artefactos fueron instalados en los baños de esas entidades prestadoras de salud, al igual que ocurrió ayer en el Andino.

“Ni Santos ni Uribe son opción para el pueblo. La paz de los ricos no es la paz del pueblo”, decía uno de los panfletos.

Esa fue la oportunidad en que más captaron la atención pero no fue la primera vez que cometían un actos de esa naturaleza. A mediados de abril de 2016 otros dos bombas panfletarias detonaron en locales de Cafesalud el norte y occidente de la capital. En diciembre de 2015 otro artefacto fue detonado en una antigua sede de Saludcoop.

El acto más reciente ocurrió a finales de enero de este año cuando otra bomba de bajo poder fue detonada en la sede de la Dian en la carrera séptima con calle 35, cerca del Centro Internacional por donde diariamente se movilizan miles de personas. En esa oportunidad también dejaron panfletos y en una de las ventanas del edificio colgaron una bandera del grupo.

¿Quiénes son?

No es claro cuando surgió exactamente, y se cree que fue hacia finales del año 2015 cuando cometieron los primeros ataque. Sin embargo las investigaciones que desde ese entonces han adelantado Policía y Fiscalía lograron establecer algunas pistas.

Se trata de una pequeña banda que nació en grupos extremistas al interior de algunas universidades públicas de Bogotá. Allí entraron en contacto con algunas facciones urbanas del ELN quienes les proporcionaron algún tipo de entrenamiento en una de las “fortalezas” de ese grupo: el uso de explosivos.

El MRP funciona bajo el esquema terrorista conocido como triadas. Básicamente son células conformadas por tres personas, que incluso no se conocen entre si. Una idea el plan, otra opera como contacto y la tercera es quien ejecuta el acto. El MRP cuenta con varias triadas que no tienen relación ni contacto entre ellas. Es así como todos los atentados que han ocurrido puede haber sido cometidos por triadas diferentes. Esto garantiza que haya poca fuga de información sobre los planes. También evita que en caso de ser capturado alguno pueda delatar a toda una estructura pues no se conocen entre sí.

En desarrollo de los ataques perpetrados también es claro y se nota una especie de evolución que busca un alto impacto mediático. Los primeros ataque ocurrieron en barrios del sur y en áreas relativamente despobladas y en la noche, lo que no causó gran impacto. Posteriormente realizaron atentados nocturnos en sedes de entidades de salud en el norte de Bogotá, los cuales tuvieron mayor despliegue. Y más adelante las bombas en la zona financiera en el norte de la capital a plena luz del día captó mucha mayor atención.

Cuatro de los artefactos detonados en el pasado fueron instalados en baños, lo que guarda relación con la forma como se ejecutó el ataque en el Andino, lo cual evidentemente ha llamado la atención de los investigadores y es uno de los indicios para sospechar que este grupo podría ser el responsable.

De los atentados anteriores las autoridades han logrado arrestar a media docena de personas. Pero justamente por el esquema de triadas ha sido poca la información que los detenidos tienen lo que ha impedido escalar para determinar los cerebros detrás de estas bombas. Por todo lo anterior es que el desconocido MRP hace parte de la lista de sospechosos del cruel y cobarde ataque del Andino.