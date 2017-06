Audios de Martorelli que complican la situación a implicados en Odebrecht

Cuando la Fiscalía, se dispone a entregar un nuevo paquete de avances en el caso por los sobornos de Odebrecht en Colombia, se conocen detalles de la declaración que entregó Eleuberto Martorelli a la Procuraduría y que son la base de varias pesquisas que se adelantan en Colombia.

Los audios, difundidos por Blu Radio, confirman la versión de Martorelli sobre supuestos pagos a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos para la contienda de 2014. Asegura que se entregó 1 millón de dólares para una encuesta de opinión que tenía como fin acercar a Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.







En la diligencia, a la que tuvo acceso este portal hace varias semanas, el exrepresentante de Odebrecht en Colombia asegura que fue Luis Peña, vicepresidente de la agencia Sancho BBDO, quien solicitó la realización de este estudio. Aunque Semana.com intentó comunicarse con él para obtener una respuesta, no fue posible.



Según Martorelli, en una reunión social Peña le indicó que esa era la mejor forma de acercarse al poder. El pago se arregló a través de la firma panameña Paddington. Aunque Martorelli dice haberle recomendado a Peña que se supiera que esta era una forma de colaborar con el Gobierno, ahora cree que la estrategia no fue efectiva.

Martorelli, ingeniero civil que estuvo en la estructuración de los proyectos más grandes de Odebrecht en Colombia, explicó que conoció a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, en un evento en un exclusivo club de Bogotá en el que estaba en compañía de Luis Peña.





Prieto, asegura Martorelli, no le pidió dinero para la campaña, pero sí retomaron el tema del estudio de opinión. Aunque reconoce que coincidió en nuevas reuniones con Prieto, asegura que jamás pidió a Otto Bula que le entregara dinero, y que nunca se tocaron con él temas relacionados con el otrosí de Ocaña- Gamarra.









Campaña de Ósca Iván Zuluaga



El otro capítulo que está por esclarecerse en la justicia es el supuesto pago de 1,6 millones de dólares de Odebrecht al publicista Duda Mendonça. Dicho pago habría hecho parte de los honorarios que recibió el estratega en la estructuración de la campaña de Óscar Iván Zuluaga en las presidenciales de 2014.





Hasta ahora, la información conocida alrededor de ese giro tenía lugar en el marco del acercamiento de Mendonça ante la justicia brasileña. Sin embargo, la Fiscalía en Colombia viene avanzando en la información entregada por los ejecutivos de la firma en donde se cuenta, entre otras evidencias, con los soportes de dichos pagos a través de una cuenta de Panamá llamada Topsail Holding.

Según la ampliación de las declaraciones de Martorelli, el dinero para Mendonça se giró a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, una oficina de la constructora Odebrecht, que según lo que se conoce era la encargada de girar los dineros correspondientes a sobornos de la compañía.



En su declaración, aclara el papel de Daniel García Arizabaleta, alfil del Centro Democrático que fue director del Invías, posteriormente destituido disciplinariamente. En Colombia, García Arizabaleta rindió una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral, en donde entregó algunos detalles de cómo acercó al estratega brasileño con la campaña de Zuluaga. Sin embargo, se ha negado a seguir contestando los interrogantes de las autoridades, principalmente de la Fiscalía, alegando que no hay claridad de los delitos por los que se le cuestiona.



Hasta ahora, el ente investigador, anunció el llamado a interrogatorio de García Arizabaleta por los hechos que rodearon los sobornos en la adjudicación de las obras de la Ruta del Sol tramo dos. Martorelli cuenta que conoció a Daniel García Arizabaleta a través de Luiz Antonio Bueno, su antecesor en la firma en Colombia. Con el exdirector del Invías firmaron un contrato de consultoría (no de lobby, aclara) en el que le pagaban alrededor de 10 millones de pesos. Aunque Martorelli reconoce que García es quien acerca la campaña de Zuluaga a Duda Mendonça, indica que ni la negociación ni los pagos se hicieron a través de él.



Al respecto, Luiz Antonio Bueno, ingeniero civil, directivo de Odebrecht en Colombia hasta 2012, aseguró que contrató a García Arizabaleta cuando llegó a Colombia y que este le ayudó a conocer mucha gente en el país. Como también lo difundió en su momento este portal, indicó que lo conoció en una reunión con el Ministerio de Transporte y que para el momento de firmar con Odebrecht, García ya no era funcionario.

¿Quién se retiró primero de la reunión?



Uno de los capítulos que enredan la situación del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, es el que tiene que ver con una comida realizada en la casa del senador Bernardo Elías y a la que también asistió Martorelli. Al comparar las versiones, esta resulta contradictoria.

De un lado, Andrade asegura que ese día al percatarse de la presencia de Martorelli le pidió al senador que le dijera a Martorelli que se retirara, como en efecto ocurrió.

Sin embargo, esto fue lo que le dijo Martorelli a la Procuraduría:

Los delegados de la Procuraduría también aprovecharon para preguntarle a Eleuberto Martorelli a qué congresistas conoció y con quiénes tuvo relación cercana. Dice que se hizo "bastante amigo" del exsenador Plinio Plano.

Posteriormente le preguntan a Martorelli con qué ministros o exministros se reunió y entregó un listado, la mayoría de ellos relacionados con el sector de la construcción y del transporte.

Sobre los pagos a Otto Bula, Eleuberto Martorelli confirma que el excongresista fue lobbista para sacar adelante el famoso otrosí 6, que significó una multimillonaria adición para el contrato de la Ruta del Sol.

