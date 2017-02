A Barranquilla le llega la calma antes del Carnaval

Hoy comenzó oficialmente el esperado Carnaval de Barranquilla. Todo es alegría, fiesta y paz. Sin embargo hasta hace relativamente poco la situación era muy diferente. Las autoridades civiles y la ciudadanía estaban seriamente preocupadas porque entre finales del año pasado y las primeras semanas de enero, la capital del Atlántico y sus alrededores mostraron unos alarmantes indicies de homicidios.

El alcalde Alex Char y otras personalidades manifestaron su inquietud y el tema escaló hasta el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien tomó cartas en el asunto personalmente. Y no eran para menos las inquietudes. Tan sólo en los primeros 13 días de enero, Barranquilla y el área metropolitana registraron 39 asesinatos, una cifra estremecedora.

“Mi general Vargas, en dos semanas quiero que me dé un informe de que usted me volvió estos indicadores de homicidios a lo normal, para que Barranquilla tenga el Carnaval más seguro de su historia”, le ordenó Santos el pasado 14 de enero al director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas Valencia. El reto no era sencillo.

Vargas se trasladó a La Arenosa y desde Bogotá llevó un grupo de 50 investigadores y analistas de la Dijín. Comenzaron por realizar labores en terreno y cruzar información sobre los sitios, horas, lugares y víctimas. Se distribuyeron por los diferentes distritos de la ciudad y con hombres encubiertos también comenzaron a averiguar por los responsables de la oleada. Trasladaron equipos y peritos forenses, así como expertos en balística.

Dentro de los trabajos que se realizaron el general Vargas y sus hombres, junto con la Fiscalía, realizaron una labor que parece sacada de la serie CSI. Cruzaron y analizaron información de las balas recuperadas que fueron utilizadas en 635 homicidios durante los siete últimos años. Gracias a esto lograron identificar que varios de los asesinatos fueron cometidos con la misma arma. Allí los sabuesos de la Dijín comenzaron una labor de campo para encontrar esas pistolas usadas en crímenes.

Ese rastreo permitió llegar a la captura de los sicarios que aún tenían esas armas, con las cuales aún delinquían. Parte de las labores de investigación adelantadas por los hombres de la Dijín también permitió establecer que en el sector de El Bosque se concentraba el 31 por ciento de los casos de homicidios. Allí comenzaron una fuerte intervención con presencia de uniformados y agentes encubiertos. Esto se tradujo en nuevas capturas de varios grupos de sicarios, responsables de la oleada de muertos.

En cuestión de pocas semanas la situación de Barranquilla cambió dramática y positivamente. A la tercera semana de haber llegado Vargas y sus hombres de Dijín ya había una reducción del 77 por ciento en los casos de homicidio. Durante 12 días seguidos no se presentó un solo asesinato. Para el inicio del carnaval la tasas de homicidios ya había pasado de 3.3 por cada cien mil habitantes a 0.7 por ciento y con una clara tendencia a seguir bajando.

En varios medios el alcalde Char ha reconocido el impresionante y efectivo cambio que en poco tiempo logró su ciudad gracias a la acción de Vargas y la Dijín. La orden del presidente quedó cumplida y Barranquilla se prepara para gozar de un carnaval en paz.

