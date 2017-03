"Urge cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres"

Semana.com.: ¿Cuál es el tema que más debe preocuparnos en materia de género? ¿Ha aumentado o se ha reducido la desigualdad entre hombres y mujeres?



Belén Sanz.: Desde hace 40 años, en 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”, una oportunidad para conmemorar los derechos de las mujeres y su rol en nuestras sociedades. Si bien esta es una oportunidad para reconocer y visibilizar los avances sus derechos, el camino por recorrer hasta la igualdad de género todavía es largo. En ningún país podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres en esferas como la participación política, los derechos laborales o el derecho a disfrutar una vida libre de violencias.

Semana.com.: En esa búsqueda de reivindicación de derecho, ¿en qué se enfocarán este año?



B. S.: Queremos centrarnos en el empoderamiento económico de las mujeres, un área en la que las evidencias indican que hace falta mucho por avanzar. Por eso queremos impulsar una reflexión respecto a “la mujer en el cambiante mundo del trabajo: por un planeta 50-50 en 2030”. Aún persisten barreras que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, lo cual no solo impide el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sino que también desaprovecha su talento para contribuir plenamente al desarrollo social y económico de nuestras sociedades.



Semana.com.: ¿Cómo le va a Colombia?

B. S.: La situación laboral de las mujeres sigue las tendencias globales. Ellas tienen niveles de escolaridad similares a los hombres; incluso mayores, en las universidades por ejemplo las mujeres representan el 55,1 % de quienes se gradúan y aún con eso su tasa de desempleo es superior al 10 %. De acuerdo a registros estadísticos, las mujeres ganan en promedio 20.2 % menos que los hombres una situación que se agrava al evidenciar que las mujeres trabajen más horas, si tenemos en cuenta el trabajo remunerado y no remunerado. Por último, es importante poner atención en la representación de las mujeres en cargos de toma de decisiones en las empresas. Según el estudio Report on Women Board Directors of Latin America‘s 100 Largest Companies, elaborado en 2016 por la Corporate Womens Directors International, sólo el 16,2 % de los cargos directivos de las principales empresas colombianas son ocupados por mujeres.



Semana.com.: ¿Cuál es la importancia del empoderamiento económico?



B. S.: Los avances en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo son esenciales es para lograr su empoderamiento económico y contribuir a su plena ciudadanía. Mujeres empoderadas logran romper los ciclos de violencia y pobreza, establecer relaciones equitativas, ejercer su plena ciudadanía y fortalecer su liderazgo en el desarrollo, la democracia y la construcción de la paz. Los avances en los derechos de las mujeres, son avances para la sociedad.

Semana.com.: ¿Qué medidas proponen para avanzar en la consecución de los derechos económicos y laborales?

B. S.: Es necesario promover mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. Como ya hemos dicho, las mujeres colombianas están preparadas para acceder y aportar al mercado laboral, sin embargo, siguen encontrando grandes retos para hacerlo en igualdad de condiciones. El país está desperdiciando capital humano y talento que puede contribuir al desarrollo. El informe global “El progreso de las Mujeres en el Mundo. Transformar las economías para realizar los derechos” de ONU Mujeres (2015) estima que al superar las brechas de género en el mercado laboral se podría aumentar el PIB per cápita en la región en 14 %. En segundo lugar, es urgente cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que vemos que en Colombia sigue existiendo, así como eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones en el sector privado y en la agenda económica.

Semana.com.: Y... ¿cuál es el tercero?

B. S.: Es necesario reconocer el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, que además es no remunerado, y redistribuirlo. El cuidado del hogar y de los miembros de la familia ha realizado típicamente por las mujeres, y es necesario redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres, el Estado y el Sector Privado.

Semana.com.: Explíquese...

B. S.: Algunas de las medidas que propone ONU Mujeres tienen que ver con aumentar las inversiones en infraestructura básica, como instalaciones sanitarias y de abastecimiento de agua accesibles, asequibles y que cumplan las normas de calidad. Así mismo, instamos a los Estados a fortalecer los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, que complementan las labores de cuidados no remuneradas y constituyen un nicho de empleo muy importante para las mujeres. Cabe resaltar adicionalmente que en el escenario actual de implementación de acuerdos de paz, se hace fundamental usar esta oportunidad histórica para impulsar un desarrollo humano sostenible inclusivo que garantice la plena participación de las mujeres.

Semana.com.: Finalmente, ¿qué estrategias están utilizando para trasmitir estas ideas?



B. S.: Impulsamos, junto con Pacto Global, la Bolsa de Valores de Colombia y la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, la acción simbólica “Ring The Bell”. Más de 40 bolsas de valores de todo el mundo participarán de la iniciativa “Toca la campana por la igualdad de género” para concientizar sobre el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado en el avance del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 (Lograr la igualdad entre los género y empoderar a todas las mujeres de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible).

Este año, por primera vez, Colombia participó en la iniciativa. Además la ONU Mujeres está impulsando el toque de la campana en diversos escenarios públicos como un acto simbólico de alerta y llamado de atención frente a la toma de acciones para promover la igualdad de género en todos los sectores como un compromiso para erradicar las barreras y promover el rol de las mujeres en el mundo laboral.