Marchar, transitar

Las emocionantes imágenes de esta semana en las que miles de excombatientes transitaron entre montañas, ríos y selvas de nuestro territorio y que a otros tantos les parecieron indignas representan las dos perspectivas más decantadas de la polarización social de los colombianos. Mohamed El-Baradei, Nobel de Paz egipcio que nos visitó la semana pasada, llamó a la segunda la del “ejército del statu quo”: de aquellos que desde sus refugios particulares no reconocen que el mundo cambia constantemente y que debemos transitarlo, caminar con algún propósito. No es suficiente la apariencia del movimiento, no es suficiente marchar.

En otras latitudes, un asesor presidencial declaró sin tapujos que los ambientalistas eran “la mayor amenaza para la libertad y la prosperidad en el mundo moderno”. Y en estas, un exprocurador insistió, contra toda evidencia, que la homosexualidad es un acto “contranatura”. Defensa del statu quo, cargada de intereses y valores que es necesario respetar a pesar de ser tener las ciencias en contra y que nunca son aceptables cuando se convierten en fuente de violencia o abuso. Statu quo que se basa en la negación y que también afecta a un sector del ambientalismo que cree en la existencia de una naturaleza que sólo aparece como invención cultural de la nostalgia.

Transitar hacia la guerra fue lo que sucedió a las FARC hace 53 años ante la imposibilidad de participar en el debate político de la época y ahora les impulsa a dirigirse hacia la paz. Transitar en el mismo sentido a nuestras Fuerzas Armadas, igualmente constituidas por muchachos obligados a combatir y sacrificar sus vidas. Transitar hacia la equidad y la justicia social, transitar hacia la sostenibilidad. Eso es lo que nos corresponde ahora a todos los colombianos como única opción ante la crisis ambiental que amenaza tan crudamente la persistencia de la humanidad como la guerra nuclear, nos lo recordó Ira Helfand, también Nobel visitante. Un tránsito que requiere un salto cualitativo para dejar de caminar en círculos.