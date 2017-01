“Estamos en medio de un homicidio culposo”: alcalde de Villavicencio

Semana.com: Ya han pasado días desde que se presentó la emergencia, ¿qué han indagado?



Wilmar Barbosa: La vereda El Carmen es una zona de reserva forestal declarada desde 1945 por el Ministerio de Medio Ambiente. Luego con la salida en vigencia de la Ley 99 de 1993, que es donde se crean las corporaciones autónomas regionales, se entrega la administración de las reservas forestales a las corporaciones medioambientales.

En esa área queda la reserva forestal Buenavista y dentro de ella hay un predio privado que se denomina finca La Esmeralda. El dueño del predio, Manuel Antonio Díaz, tiene la titularidad del predio legal porque en la década de los 70s el Incora le entregó la propiedad de ese terreno, y desde el año 2004 Cormacarena ha venido adelantándole diferentes actuaciones administrativas por incumplimientos y violación a normas de la reserva forestal.

Semana.com: ¿Cuáles han sido las actuaciones administrativas?

W. B. : Se han adelantado sanciones, capturas en operativos y demoliciones, por ejemplo por una piscina que el señor había hecho y luego de la demolición volvió a construir.

Semana.com: ¿Cormacarena ha hecho algo al respecto?



W. B. : Según la entidad a la fecha son cinco los procesos administrativos que se llevan a cabo: captación de aguas de manera ilegal, vertimientos, represamiento de aguas y sanción con demolición de una piscina, un kiosco y el inicio de obra de unas cabañas, por la construcción en un área de reserva debido a que estos generaban daño y riesgo ambiental.

Semana.com: ¿Por qué se cayó el puente?

W. B. : De acuerdo a la investigación que adelanta la Fiscalía y el especialista en puentes colgantes que Bomberos llevó al consejo extraordinario municipal de gestión del riesgo, el dictamen es que el puente se cayó por fatiga de materiales, por falta de mantenimiento pues las guallas se reventaron y por el sobrecupo -en el aviso el señor tiene que el cupo máximo es de siete personas- y en el momento de la tragedia había más de 30 personas, según los relatos de los heridos. Además, el puente no tenía mantenimiento efectivo, tenía más de 20 años de construcción.

En ese contexto el señor Antonio Díaz construyó dos puentes colgantes en su predio y le cobraba a la gente 2.000 pesos por pasar y disfrutar de ese ecoturismo que ofrecía, pero no tenía los permisos para hacerlo.

Semana.com: ¿Qué pasará con el otro puente colgante que todavía sigue en pie?



W. B. : El consejo extraordinario municipal de gestión del riesgo tomó la decisión de enviarle a Cormacarena el dictamen del experto en puentes para solicitarle que ordene la demolición de las ruinas del puente en el que se produjo el accidente y del otro puente para que no esté en servicio.

Semana.com: ¿Cómo siguen los heridos?

W. B. : Aún hay nueve personas en el hospital, unos muy graves y otros que están listos para ser intervenidos quirúrgicamente.

Semana.com: ¿Qué va a pasar con las víctimas?

W. B. : Las hemos acompañado durante estos días, de manera personal he estado con las familias en el Hospital de Villavicencio. Hay asistencia psicosocial y a quienes nos informaron no tener los recursos para los servicios funerarios la administración ha corrido con esos gastos y lo va a seguir haciendo.

Semana.com: ¿Qué han hecho para encontrar a los responsables?

W. B. : La Alcaldía de manera directa puso la denuncia ante la Fiscalía para que se adelantara la investigación y se definieran responsabilidades. Los privados que operan sus predios y que estaban ofreciendo de manera ilegal sus servicios ecoturísticos han salido a diferentes medios a decir que no tienen registro nacional de turismo, que lo deben adelantar ante el Ministerio de Turismo. Si el Ministerio encuentra algún tipo de anomalía le pide a las administraciones locales que tomen alguna determinación sobre el tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación al respecto.

Semana.com: ¿Han hablado con el señor Antonio Díaz?

W. B. : No, porque nosotros no intervenimos en esa investigación que adelanta la Fiscalía. El día del hecho algunos voceros salieron de parte de él porque no estaba en el predio.

Semana.com: ¿Qué le va a pasar jurídicamente al dueño del predio?

W. B. : No conocemos cuál puede ser ni el resultado de la investigación ni lo siguiente que sería la imputación de cargos luego de identificar plenamente a los responsables. Estamos en medio de un homicidio culposo y esperamos que los resultados de la investigación lleven a ello. Hemos escuchado que los voceros del señor Manuel decir que van a entregar la finca para indemnizar a las víctimas; eso nos empieza a evidenciar que ellos se están preparando para el resultado de la investigación. También pidieron perdón públicamente a las víctimas.

Semana.com: ¿Tienen conocimiento de otro sitio ecoturístico donde puedan ocurrir tragedias parecidas?

W. B. : En un puente colgante en el río Guatiquía que también está en mal estado la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, en un proceso de responsabilidad social empresarial, hace los mantenimientos de forma continua. El paso está clausurado, hay avisos que dicen "peligro", "no pase". Las obras se están adelantando, porque el puente comunica a ciudadanos que viven en las veredas altas de la ciudad y es paso obligado de funcionarios de la empresa de acueducto.