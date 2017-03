Cambio Radical: Jorge Enrique Vélez también divide  

Que el actual Supernotariado dirija el partido del Vicepresidente Vargas Lleras, es una idea que no genera consenso entre los congresistas. El funcionario dice que no pretende ninguna competencia interna.

Desde el martes se ha dado por hecho que Jorge Enríque Vélez, actual superintendente de Notariado y Registro, sería el nuevo director del partido Cambio Radical. Se trata de uno de los funcionarios más antiguo del gobierno Santos, lleva seis años y cuatro meses en el cargo; y de los pocos que ha sabido ganarse la confianza del Vicepresidente de la República, a tal punto de tener la misión de ordenar la casa política de Germán Vargas Lleras.

La mención de su nombre como inminente jefe de Cambio Radical no dejó de sorprender. Luis Felipe Henao, quien fue la mano de derecha de Vargas Lleras en el primer gobierno Santos, y luego heredó su cargo en el Ministerio de Vivienda, sonaba en todos los mentideros como el encargado de organizar el partido para las elecciones del 2018. Hasta hace pocos días rechazó el ofrecimiento. Su perfil, más técnico que político, lo perfilan como gerente o director programático de la campaña presidencial del Vicepresidente.

Ante esa situación, Vélez podría considerarse un plan de emergencia. El Supernotariado y Registro se convirtió en una poderosa representación burocrática, y por cuenta de sus obligaciones, como las de ordenar la propiedad de las tierras, se convirtió en figura influyente. Hasta cierto punto.

Porque nada más conocerse que en los próximos días llegaría a la dirección del partido, los congresistas de Cambio Radical, al parecer muy difíciles de alinear, no ocultaron su resistencia. Por un lado hay quienes se inclinan por otros nombres; de otro, temen que con la renuncia del funcionario al gobierno el partido pierda esa porción del pastel.

Algunos senadores promueven el nombre del más antiguo de sus colegas, el santandereano Bernabé Celis, a quien hicieron nombrar para hacerle contrapesos a Rodrigo Lara, quien saldrá de la dirección.

Bernabé camina los pasillos del capitolio desde hace 20 años, desde la fundación del partido, y se presume que estaría más del lado de los actuales congresistas que de los nuevos candidatos. Pero la razón principal por la que impulsan su nombre no deja de ser paradójico. No quieren a Vélez como director, lo prefieren en el gobierno. “Sería un desperdicio que se fuera”, dijo un senador de este partido a Semana.com

Vélez no es ningún desconocido en la política partidista, se ha movido en ella, y de un lado a otro, por cerca de 25 años. En Medellín se fogueó de la mano de Luis Alfredo Ramos, su mentor, y de Luis Pérez Gutiérrez, actual gobernador de Antioquia. Se distanció de Ramos y se cobijó en la sombra de Cambio Radical. Fue candidato al Senado en el 2006 pero no alcanzó curul. Quedó en lista de espera y a causa del proceso de la parapolítica, llegó al capitolio por la vía de la sustitución, la de Luis Carlos Torres Rueda.

En el 2010 volvió a lanzarse al Senado, y volvió a quemarse. Le fue mejor. Llegó a la Superintendencia de Notariado y Registro, donde lleva seis años y cuatro meses, y hasta el presidente Santos lo nombró gobernador encargado de La Guajira en junio pasado.

A arreglar la casa

En todo caso, quien llegue deberá arreglar el desorden que hay en Cambio Radical, empezando por las diferencias que marcó Rodrigo Lara como director. Para muchos legisladores consultados por Semana.com, la división fue evidente hasta el punto de que no le asistían a las reuniones que convocaba en calidad de director.

Cambio Radical será el logo que respalde a Germán Vargas Lleras en el tarjetón presidencial, un letrero que ha estado manchado por los avales concedidos a los exgobernadores de La Guajira Kiko Gómez y Oneida Pinto, y al exalcalde de Riohacha Fabio Velásquez, entre otros. Nadie asumió responsabilidades políticas.

“Yo no estoy en una competencia”

Vélez le dijo a Semana.com que no le han propuesto oficialmente ser el director del partido y tampoco ha renunciado al gobierno. “El Comité Central del partido no me ha notificado la propuesta. Yo estoy dispuesto a aceptarla si me la proponen”, dijo a Semana.com.

Vélez también aclaró que “no estoy en una competencia. Si no me lo proponen, me quedo en el cargo en el que estoy, en el que ya llevo un tiempo récord: seis años y cuatro meses como superintendente de Notariado y Registro”.

Quien quiera que llegue tendrá el poder del bolígrafo en la mano para otorgar o negar avales en las próximas elecciones de Congreso, precisamente lo que más dolores de cabeza le ha generado Cambio Radical a Vargas Lleras.

La decisión la tienen los 16 representantes y nueve senadores que hacen parte del Comité Central del Partido, quienes deberán proponerle la dirección de la colectividad por unanimidad a alguno de los dos. Esto podría suceder la próxima semana.