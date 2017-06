Cambio Radical y un presunto veto que calienta la JEP

El miércoles en la mañana, Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, se encontraba en Montería cuando recibió la llamada de uno de sus senadores. Este le informó que el senador Germán Varón no había sido incluido entre los ponentes del proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, que en las próximas semanas tendrá su debate en la Comisión Primera, y que la razón habría sido por una solicitud de la guerrilla de las Farc al gobierno.

Vélez expidió un comunicado, poco usual, en el que denunció la situación. “He tenido conocimiento de que voceros de la guerrilla de las Farc le manifestaron al Gobierno Nacional que vetan el nombre del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, como ponente del proyecto de Ley Estatutaria sobre la Justicia Especial para la Paz, JEP (…) De cuando acá las Farc, que siguen siendo un grupo guerrillero armado y al margen de la ley, tienen derecho a vetar a un senador, legítimamente elegido por el pueblo colombiano, y al que representa con lujo de detalles en el Congreso de la República”.

Según su relato, la situación revestía mucha gravedad. Pero la versión del veto fue desautorizada casi que de inmediato por el Gobierno y por un propio integrante del partido Cambio Radical.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, aseguró que las Farc ni le han pedido exigencias de ese tipo al Gobierno, ni se permitiría vetar a un senador de la república. “Hay varios senadores que aspiran a ser ponentes de este proyecto pero no se puede hablar de veto", señaló el ministro.

Rivera aclaró que la decisión sobre la designación de los ponentes es potestad exclusiva de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado y que el Gobierno es respetuoso de esta autonomía.

El presidente de esa Comisión es Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, quien también negó que se haya tratado de un veto, aclaró que aún no se han designado los ponentes.

Un día después de la controversia, Jorge Enrique Vélez se mantuvo en su versión. “Tengo que creer en lo que me dicen los senadores del partido”, le dijo a Semana.com.

Vélez aclaró que Germán Varón fue designado por el partido para ser el ponente, y espera que Carlos Fernando Motoa respete esa decisión y lo nombre. Así se aclararía si en realidad hubo veto o se trató de una presión del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Mientras se aclara la versión, el episodio enciende el debate del proyecto de ley que reglamenta la forma como se va a desarrollar la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. La reforma que creó los tribunales de paz tuvo en Cambio Radical a uno de los partidos más críticos, y el que defendió las principales observaciones y reparos que hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Para este proyecto se da por descontado que Cambio Radical llevará la vocería del fiscal general, quien esta semana ha controvertido uno de los decretos presidenciales de la implementación, el de los bienes de las Farc. Por considerar un despropósito que estos no pasen a manos del Estado sino que sigan siendo administrados por la organización guerrillera.

El pasado mes de febrero, el senador Germán Varón Cotrino había sido protagonista de un hecho similar. Renunció a ser ponente de la JEP con el argumento de que no podía modificar el texto presentado por el gobierno. Varón pretendía que en este proyecto se le diera la oportunidad a los civiles de optar por quedarse en la JEP o irse a la justicia ordinaria. Al no ser nombrado coordinador ponente, no tenía posibilidad de introducir esa norma, por la que se la ha jugado Cambio Radical, incluso desde que Vargas Lleras, como vicepresidente, hizo observaciones a esta jurisdicción especial de paz.

Tras la denuncia del presunto veto, y la aclaración del Gobierno, este asunto está en manos de Cambio Radical, a través del senador Carlos Fernando Motoa, quien no tendría otro camino que nombrar a Varón Cotrino entre los ponentes de la JEP. De no hacerlo daría pie para que la denuncia de Jorge Enrique Vélez se confirmara.

Y justamente en conversación con Semana.com, el senador Motoa confirmó que ha sugerido el nombre de Varón como ponente único "porque quiero que sea ponente", sin embargo el senador Armando Benedetti, que es el vicepresidente de esa comisión, ha pedido ponentes colegiados. Ambos le dijeron a este medio que la próxima semana resolverán el o los ponentes de la estatutaria de la JEP. "Hemos trabajado muy bien desde la mesa directiva", agregó el senador Motoa.

Para el senador Benedetti es prematuro decir quién será el ponente y fue enfático en afirmar que a Varón no se le ha quitado nada porque tampoco se le ha otorgado ser ponente del proyecto. Además, asegurá que la carta de Vélez es un "tiro en el pie", pues Motoa es de Cambio Radical y no elegir a Varón, que es de su partido, no sería bien visto.

Lo único cierto del episodio es que Cambio Radical encendió el debate sobre la JEP. Motoa aseguró que su partido está comprometido con sacar adelante los proyectos que restan del acuerdo, pero para algunos el partido de Vargas Lleras defenderá las tesis del fiscal general, que desde las Farc son vistas como un golpe al proceso de paz.