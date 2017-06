Candidatos a la Corte Constitucional presentaron sus cartas ante el Senado

Como muy pocas veces se ha visto, la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional había levantado tanta polvareda en el Capitolio. La competencia que protagonizan en el Senado los abogados Álvaro Motta, Diana Fajardo y Alejandro Ramelli, no solo inquieta al gobierno, sino que ha puesto con los nervios de punta a gran parte de los partidos políticos.

La elección, prevista para este jueves, ha sido calificada de "determinante" para el presidente Juan Manuel Santos, y su principal apuesta de gobierno, la implementación de un acuerdo de paz con las Farc. Como todas las leyes y reformas tienen que ser revisadas por el Constitucional, al gobierno le interesa conservar mayorías en ese Alto Tribunal, las cuales quedaron en duda hace solo unas semanas, con el fallo que limitó algunos alcances del procedimiento de aprobación de leyes, denominado fast track.

Y son varios los factores que inciden en esta elección. El gobierno necesita mantener las mayorías en el Alto Tribunal para evitar inconvenientes como el de la mencionada sentencia, en la que fue definitivo el voto del magistrado Carlos Bernal, quien a pesar de haber sido ternado por el presidente Santos un mes antes, consideró declarar inexequibles algunos apartes del procedimiento legislativo especial, al igual que otros cuatro magistrados.



Foto: Daniel Reina Romero

A la audiencia pública, trámite de antesala a la elección, Diana Fajardo llegaba como favorita, aunque sin tener la mayoría suficiente. Cuenta con el respaldo casi unánime del liberalismo, con mayorías en La U, el sector santista del Partido Conservador, y algunos independientes y de oposición. Álvaro Motta también ha conseguido asegurar algunos votos, sobre todo en el Partido Conservador, y se dice que contaría con el respaldo del Centro Democrático. En el Capitolio pocas opciones le daban a Alejandro Ramelli antes de que los candidatos presentaran sus cartas.

La sesión plenaria de este miércoles, sin embargo, estuvo determinada por la polémica generada por el el presidente del Partido de la U, Armando Benedetti, quien en sus redes sociales publicó un video en el que pidió votar por Diana Fajardo, de quien se dice llega a la elección con el guiño del presidente Santos. Benedetti aseguró que si no se elegía a esta candidata, las Farc se levantarían del proceso de paz.

Tal afirmación cayó muy mal en el Senado, donde tuvo varias interpretaciones. En el sector de la oposición del Centro Democrático se asumió como una insinuación de que sería candidata de las Farc, según el senador Ernesto Macías.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, calificó de "inaceptables e inoportunas" las afirmaciones de Benedetti, y consideró que produjo un ruido innecesario. Juan Manuel Galán, del liberalismo, dijo que le hacía daño a la candidata y al proceso de paz, aseguró que Fajardo, en lugar de ser candidata de las Farc, como se insinuó, ha sido registrada como víctima, pues Carlos Medellín, abuelo de sus hijos, murió en el Palacio de Justicia.

"No tengo afinidad ideológica ni política con ningún grupo armado al margen de la ley": Diana Fajardo

La abogada Diana Fajardo fue la primera en intervenir. Inició relatando la conversación que tuvo con sus hijos días después de ser ternada, quienes le preguntaron hace unos días las razones por las que quiere ser magistrada de la Corte Constitucional.



Foto: Daniel Reina Romero

Un magistrado no debe representar a nadie sino los intereses de todos, les explicó, y se mostró convencida de la necesidad de construir consensos, valorar las diferencias y respetar las decisiones. También se refirió al poder decisorio que han ido adquiriendo las mujeres, que son más de la mitad de la población del país. "Una mujer siempre marca la diferencia", le explicó a sus hijos, "gracias a la capacidad de intuición en la toma de decisiones".

Dijo que sus prioridades como magistrada serán promover la seguridad jurídica como presupuesto social, y se mostró confiada en que la decisión será el resultado de la percepción del Senado frente a lo que el momento del país reclama. "Una decisión se mide no tanto por quien la toma, sino por el camino que ella ilumina".

Fajardo aseguró que estar en el Senado representa un gran honor, y afirmó que ha acumulado experiencia intensa y pertinente para el cargo al cual aspira. Recordó que participó en el proceso que llevó a la Constitucion del 91, fue testigo de los debates como asesora jurídica de la Asamblea Constituyente, y la forma como participó en muchas sentencias que defendieron la Constitución, en su calidad de magistrada auxiliar. Dijo que en la Agencia Jurídica de la Nación desarrolló estrategias para prevencion del daño y que el Estado resultara menos condenado a pagar sentencias millonarias.

"Estoy en capacidad de ofrecer mis actos, mis juicios, mi trayectoria e imparcialidad para defender con sensatez el Estado de derecho y la Constitución, y garantizar las libertades y los derechos fundamentales".

No le hizo el quite a la controversia generada por Benedetti y al final de su exposición, aclaró: "Por convicción personal, no tengo afinidad ideológica ni política con ningún grupo armado al margen de la ley". Pidió no presionar la eleccion de un juez y "la oportunidad de ejercer esta magistratura como el más relevante llamado de mi vocación".

"Hay que buscar equilibrios en el tema de la paz": Alejandro Ramelli

El candidato prologó su intervención con el tema de la paz, la cual calificó como una "puerta hacia el futuro". Aseguró que no se hará tránsito hacia la paz y la democracia si no se cumplen condiciones mínimas, entre ellas el respeto a la institucionalidad. Aclaró que los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados respetando los estándares internacionales de Justicia.

"Los que se sometan a la JEP, deben contar con las garantías del debido proceso. Yo quiero que finalice la guerra, pero la constitución de la paz no debe darse de cualquier forma, se debe respetar el Estado social de derecho y la institucionalidad vigente".



Foto: Daniel Reina Romero

También subrayó el equilibrio en todas las las instituciones para que funcione el posconflcito, por eso consideró que el papel de la Corte Constitucional debe buscar equilibrios en el tema de paz, pero también en el gasto público.

"No es tiempo de ensayar, de llegar a aprender a un cargo público ni de traer teorías que en otros países hayan funcionado", dijo al hacer el recorrido de su trayectoria. Fue magistrado auxiliar por más de 14 años, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justica, cargos que definió como una experiencia necesaria, además de sus 35 escritos en Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado interno.

"Encontrarán en mí un funcionario independiente, respetuoso del equilibrio de poderes, y que brindará grarantías a todos los sectores del país. Mi compromiso es solo con Colombia y la administracion de justicia", dijo al pedir apoyo a su candidatura independiente.

"Paz con justicia": Álvaro Motta

Se definió como académico, por sus 18 años como catedrático en la Universidad Javeriana, aunque también subrayó su experiencia de 12 años como abogado y asesor de numerosas entidades estatales y empresas privadas. La intervención de Motta se concentró en los pilares del Estado social de derecho, por lo que hizo énfasis en el reconocmiento de los derechos fundamentales, las libertades individuales, los límites al poder y la distribución de competencias en las cuales se ejerce la autoridad, "para evitar que el poder transite fuera del Derecho y se convierta en instrumento servil del autoritarismo".

En ese sentido, sobre las competencias de los tribunales es de la idea que se deben ejercer con "independecia y precaución", pues llamó la atención de que el mínimo exceso conllevará a la indignación ciudadana, y la apertura al desprestigio, connatural a todo exceso de poder". Motta dijo que en esas tesis y pilares ha desarrollado su carrera.

También subrayó que la democracia constitucional que comprende el Estado social de derecho se desarrolla sobre la legitimidad humana. Aseguró que respetará los derechos de las minorías, y que en los principios de dignidad humana y pluralismo se garantiza la libertad.

Propuso, de llegar a la Corte Constitucional, trazar reglas precisas y criterios frente al antecedente judicial, pues aseguró que el escudo de la seguridad jurídica, en últimas, es el que protege al ser humano contra la arbitrariedad. Declaró que su actividad profesional la ha desarrollado en un contexto sensible a la realidad social.

"Dignidad y pluralismo, la libertad e igualdad, paz y justicia", fueron los pilares que mencionó al final de su intervención y que trazarían su conducta en caso de ser elegido magistrado de la Corte Constitucional.