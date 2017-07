Capturado Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, se entregó este martes a las autoridades en el Palacio de Justicia de la capital paisa, en compañía de su abogado, después de enterarse de que la Dijín de la Policía se aprestaba para capturarlo por los supuestos delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado.

La captura ha sido todo un revuelo para las autoridades en Medellín, pues la investigación se ha estado desarrollando en los últimos meses con el máximo sigilo. Villegas se había convertido en la mano derecha del alcalde Federico Gutiérrez y entre los dos se habían lanzado en una cruzada contra la delincuencia en la ciudad.

Según la directora de la Fiscalía de Medellín, Claudia Carrasquilla, esta investigación se venía adelantando en la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado, seccional Medellín, desde el 22 de julio del año 2016, “donde se pudo obtener unos elementos materiales que permitieron solicitar su captura y donde se le imputará el delito de concierto para delinquir agravado”.

El alcalde Federico Gutiérrez se refirió al hecho: “Hoy martes 4 de julio tuve conocimiento de una orden de captura expedida contra el señor Gustavo Villegas Restrepo, secretario de Seguridad de Medellín. Cuando las autoridades se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en ese momento no se encontraba en la oficina, pero al conocer que era solicitado por la autoridades se presentó ante la Fiscalía (…) De manera inmediata el señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de no entorpecer la investigación (…) Ante la gravedad de esta situación yo mismo como alcalde me pongo al frente”.

Hasta el momento son confusas las circunstancias de la entrega y cuáles son los supuestos actos delictivos.

Hay que recordar que cuando Gutiérrez formó su gabinete, el de Villegas fue un nombramiento más que polémico, sin embargo el alcalde le dijo en su momento a Semana.com que tenía plena confianza en su secretario de Seguridad y que las autoridades nunca le habían comprobado un acto delictivo.

Y que durante la alcaldía de Sergio Fajardo, en 2008, Villegas estuvo envuelto en el escándalo que llevó a la cárcel al director seccional de fiscalías Guillermo León Valencia Cossio, y a Felipe Sierra, quien dirigía una empresa con más de 1.200 vigilantes y que tuvo contratos con el Estado para proteger a los jefes de la Corporación Democracia, entre los que se encontraba Pedro Antonio López, alias Job. Villegas apareció en el lío porque se le acusó de beneficiar a Sierra con contratos cuando era director del Programa Paz y Reconciliación, que se ocupó de la reinserción de los desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las AUC, aplaudida como una de las desmovilizaciones más exitosas del país.

En una columna publicada por Juan Diego Restrepo en este portal web, el periodista contaba que en 2008 el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, le pedía al ex paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Águilar, alias Rogelio, que por esa época era el vicepresidente de la Corporación Democracia, que se presentara ante las autoridades para que respondiera por unos señalamientos, pero eso nunca sucedió.

En su columna Restrepo recuerda: “En mi tarea de periodista de una agencia de prensa, quise entender qué pasaba con alias ‘Rogelio’ y llamé a Villegas, para ese entonces director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Me respondió que todo estaba bien con el ex paramilitar, que ‘Rogelio’ no tenía líos con la justicia (lo que era cierto en Colombia, no así en Estados Unidos) y que estaba en permanente contacto con él. Lo curioso es que unos meses después, el narco viajó a Argentina y se entregó a las autoridades norteamericanas. ¿Quiénes le ayudaron a salir del país? Poco se sabe al respecto pero le hicieron un gran favor, por cuanto purgó unos pocos años en prisión y ya está libre en Estados Unidos”.

Debido a la polémica por su nombramiento, Villegas le había dicho a Semana.com: “Yo he estado trabajando mucho de eso, pero lejos de la política. Ahora vuelvo porque esa investigación se archivó por inexistencia del hecho, se comprobó que no había pruebas, que yo soy inocente. Sé que esto genera comentarios, y yo mismo le dije a Federico, pero él cree en mí y como concejal fue testigo del trabajo que hicimos con los reinsertados, y por eso estoy acá, porque también sabe de mi inocencia”.

La gestión que ha realizado el funcionario como Secretario de Seguridad ha sido más que aplaudida por muchos, pues trabajó en llave con la Policía Metropolitana y la Fiscalía.