¿Quiénes son la tres jóvenes señaladas por el atentado en el Andino?

De las instalaciones de Paloquemao en Bogotá salió un joven con blazer negro y una sudadera verde en sus manos. "No la dejan entrar y si intentamos la van rasgar para ver que no tenga nada", le dice el hombre a María Cristina Molano y Néstor Méndez. "Así sea entonces el almuerzo, lo compramos rápido y que se lo den a ella", le responden los angustiados padres de Alejandra.

Llevaban más de 41 horas esperando respuestas. La incertidumbre se les robó el sueño después de que se enteraron de que una de sus cinco hijas fue detenida por las autoridades cuando se dirigía a una tienda desde su apartamento. La preocupación no es menor, mientras intentan digerir lo que pasó, ante los medios la joven es presentada como integrante del movimiento MRP, grupo al que se le adjudica el atentado en el Centro Comercial Andino que dejó tres personas muertas.

El último contacto que tuvieron con ella fue en las instalaciones de la Sijín de la sexta con Caracas. Allí su padre consiguió darle un abrazo, horas después de que la llamó apresurada a contarle lo que estaba pasando. "Padre necesito un abogado con urgencia", le dijo ella. "¿Cuál es la causa?", respondió. "No, papi no puedo hablar más nos vemos allá".

Desde entonces, a las afueras del complejo esperan no sólo hablar con ella, sino también detalles del rumbo judicial que toma su caso. A puerta cerrada, este fin de semana la jueza 47 con funciones de control de garantías legalizó la captura de cuatro hombres y cuatro mujeres detenidos durante los allanamientos que se llevaron a cabo en el Espinal y Bogotá. Entre ellas, Alejandra Méndez, de 24 años.

"Lamento contarles que debido a la presión mediática y política que ha estado de por medio, el saldo de las audiencias culminadas no es favorable. Aunque nuestra defensa ha hecho todo por reclamar la no violación de nuestros derechos, las irregularidades en el campo judicial han sido muchas", escribió la joven abogada a mano alzada en una hoja de un cuaderno de papel de doble línea. (Vea la carta)

En el mensaje dirigido a sus padres, hermanas, sobrino, colegas y amigos que el abogado le entregó a Néstor y que él leyó a viva voz a la salida de uno de los parqueaderos de Paloquemao, Alejandra les dice que "legalizaron unos allanamientos con sendos errores procedimentales y sustantivos".

Aunque se desconocen detalles precisos, según la Fiscalía, durante las diligencias que se llevaron a cabo este fin de semana les fueron encontrados a las personas sindicadas un saco con Nitromag, un fertilizante usado para fabricar explosivos. Además, la Policía supuestamente halló cables, chips, relojes, celulares y una pistola nueve milímetros entre las pertenencias. Aún se desconoce a quién específicamente le encontraron los elementos.

Mientras se van conociendo gota a gota detalles de las diligencias, con bombas de colores, tizas y pancartas, un numeroso grupo de personas se concentró a las afueras del complejo judicial para rechazar la diligencia este lunes en la mañana. "No más falsos positivos judiciales", "Y no es alias la Mestiza; es Chocolina, Linaja, Nana y Negra" y "No más cacerías de brujas", son algunas de las consignas que los asistentes pegaron en los muros y que escribieron en las vallas que les prohíben el paso.

Entre los sonidos de los tambores y consignas, que especialmente alentaban a los familiares, se empezó a filtrar la primera noticia. Iván Ramírez León, el joven que fue capturado este domingo, recuperó su libertad bajo el argumento de que la diligencia fue ilegal.

Según se escuchó en los pasillos, lo esposaron por hurto y no por terrorismo. Así las cosas, para su abogado todo ocurrió "bajo engaño". Sin embargo, la suerte de los otros ocho detenidos fue distinta y sobre el mediodía fueron trasladados a la URI de Puente Aranda y posteriormente a la Sijín de la sexta con Caracas donde pasarán la noche hasta que este martes a las 8:00 a. m. se reanuden las audiencias de imputación de cargos.

Pese al poco contacto que los señalados han sostenido con los medios, el sábado que entraron al complejo judicial argumentaron uno tras otro que eran "inocentes y que sus capturas responden a un falso positivo judicial". Pero la Fiscalía piensa otra cosa, y por eso es que en las próximas horas a casi todos se les endilgarán los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, secuestro y homicidio como lo manifestó el director de la Policía, general Jorge Orlando Nieto.

"Mi hija es totalmente inocente y lo vamos a demostrar", argumentó Néstor Méndez. Ya había hablado con casi todos los periodistas que se aglomeraban en el lugar, pero no pierde fuerzas. Para él, nada tiene sentido y mucho menos lógica cuando Alejandra en sus estudios se ha destacado por ser la mejor.

"Se graduó con honores, menciones de honor y medalla de la excelencia. Fue la personera de su colegio. Cuando se presentó a la universidad fue la segunda en la lista de admitidos y no tiene ningún tipo de antecedente", agregó. Pero no es el único que piensa eso de ella, a esa voz se suma la de Elizabeth Valenzuela -una amiga de la familia- que se quebró, mientras desconsolada gritaba al motín de policías que "Alejandra no es capaz de hacerle daño a un ser humano".

Según se ha dicho, la joven es abogada egresada de la Universidad Nacional. Precisamente colegas suyos se pusieron al frente del caso. Actualmente Alejandra se desempeña como abogada del equipo jurídico coordinador del Proyecto Doña Juana, en el que se resuelven las solicitudes de reparación de los damnificados por el derrumbe del relleno.

"Ella trabaja de lunes a sábado. Siempre es la primera que llega. El domingo sagradamente se reúne con nosotros, su familia. Todos los días nos comunicamos para saber cómo está", detallan. "Estamos anonadados y con una incertidumbre inmensa. Sin embargo de lo que no tenemos dudas es de la calidad de Alejandra".

Según dicen, ella está "exenta de toda actividad tendenciosa y terrorista. De todo grupo militante bien sea de extrema izquierda o derecha. Esa es la certeza que nos asiste. Creemos que quieren dar resultados en el menor tiempo posible. Sobre todo este último atentado que rechazamos de plano junto con ella. Cuando ocurrió todo, hablamos con Alejandra y nos dio su opinión: ‘que desafortunada la situación, que lamentable la muerte de las personas y los heridos. Totalmente en familia rechazamos‘ lo que ocurrió en el Centro Comercial Andino", contó su padre.

Ella es la tercera de las cinco hijas de Néstor que se han especializado como ingenieras agrónoma, industrial y ambiental. Aunque Alejandra ya se fue de la casa se puso al frente de los gastos de su hermana menor. La noticia no para de darle vueltas en su cabeza. "Es una hija ejemplar" y por eso no duda en "meter las manos al fuego" por aquella joven que disciplinadamente los martes y jueves está practicando natación.

"Es una chica muy crítica y eso no quiere decir que por serlo es proclive a participar de una célula terrorista. Tiene mucha capacidad de argumentación y es una joven muy juiciosa que se ha acercado a los procesos de justicia restaurativa (...) Se ganó muchas enemistades con dirigentes estudiantiles porque no compartía en ocasiones su forma de proceder", le contó a SEMANA un colega suyo.

Los demás



Un caso similar ocurre con Lizeth Jhoanna Rodríguez. Sus padres por varias horas aguardaban recostados a las vallas del complejo judicial a que pasara la audiencia de legalización de captura. No se conocen con María Cristina y Néstor, pero los une el mismo sentimiento. "Usted cree que una persona que llora porque su gato está enfermo es capaz de afectar a otro ser humano", señala Luis Alirio angustiado.

La pesadilla comenzó el domingo, por eso desde ese día y hasta caer la tarde de este lunes esperaron a las afueras de la URI de Puente Aranda a que las autoridades les dieran la oportunidad de hablar con su hija o al menos pasarle una muda de ropa y kits de aseo que le ayudarán a sobrellevar la situación.

Igual que Alejandra, Lizeth es abogada de la Universidad Nacional y desde que es estudiante trabaja como contratista de la misma institución. Es coordinadora de semilleros de investigación y desde antes de graduarse se vinculó a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

"No le encontramos lógica por ninguna parte que lo analizamos. No hay perspectiva ni razón de ser. A mi hija esos zapatos no le quedan. A ella le gusta mucho el arte ancestral y la música. Es una mujer muy alegre y llena de vida. Confiamos en que esto se solucione de la mejor manera. El país no puede seguir con estas acusaciones a inocentes", cuenta el padre de la joven de 27 años.

A su juicio ella "nunca ha sido amiga de la violencia, ni las vías de hecho", y esta ocasión no es la excepción. Por eso ve inconcebible que "las autoridades por mostrar resultados" están ahora mostrando a su hija como "la peor criminal".

Otro de los casos que ha causado consternación es el de Natalia Trujillo Nova, también abogada egresada de la Universidad Nacional. A la par que este fin de semana el fiscal Néstor Humberto Martínez le informó al país que las ocho personas capturadas pertenecían al movimiento MRP, en la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional, donde labora Trujillo, no salían del asombro.

Fernando Sabogal, el vicepresidente de esta ONG con sede en Ginebra, Suiza, dice sentirse extrañado. “Nos duele que la Universidad Nacional sea estigmatizada, que seamos perseguidos (porque también soy egresado de allí), nos solidarizamos con todos, nos parece que hay una cacería de brujas y pedimos que la Fiscalía actúe, sí, pero es muy importante el debido proceso, que no se acuse a personas para sacar datos o quedar bien. Estamos muy consternados”.

Aunque no está claro si la acusación en contra de ella está directamente relacionada con el atentado a Andino o con otros actos terroristas que investigan las autoridades en Bogotá, el fiscal Martínez aseguró que hay evidencias y elementos materiales probatorios que le permiten inferir razonablemente que el MRP planeó el atentado en el baño del centro comercial.

A medida que pasan las horas se conocen más detalles del caso y por eso las familias de Alejandra, Lizeth y Natalia muy puntuales llegarán este martes al complejo judicial de Paloquemao a seguir de cerca el proceso que llevan sus hijas en los estrados. Quieren respuestas y limpiar el nombre que, a su juicio, han manchado con un proceso que va "por el camino equivocado". Aunque la Fiscalía tenga otra teoría, esa misma que tendrá que demostrar ante el juez.