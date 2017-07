Fiscalía anuncia captura de contralor que se practicó lipo en hospital público

La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Sergio Zuluaga Peña, contralor de Antioquia, por un escándalo de cirugías estéticas que tuvo lugar en la ESE La María en Medellín.

En octubre del año pasado, SEMANA publicó una investigación sobre una serie irregularidades en las que estaba involucrado Zuluaga y el gerente de la ESE de ese momento, William Marulanda Tobón.

Todo comenzó el 16 de abril de 2016, cuando Zuluaga llegó al hospital público -la misma entidad que tenía por obligación auditar- con un solo objetivo: "mejorar el contorno corporal".



Ese día, Zuluaga pasó de fiscalizador a paciente. Aunque SEMANA no conoció ninguna historia clínica por ser objeto de reserva, fuentes médicas confirmaron que su diagnóstico fue una alteración del tejido graso. Su procedimiento -distinto a como ocurre normalmente en los hospitales públicos- fue atendido con prontitud.



Tanto así que dos días más tarde, el 18 de abril, Zuluaga ingresó a cirugía. Sin embargo, primero se habría realizado una prostatectomía abierta (que se refiere a la extracción de la próstata) y luego le practicaron la liposucción.



La cirugía estética del contralor tenía características muy similares a otras a las que se sometieron familiares del gerente del hospital en aquel momento, William Marulanda Tobón, quien renunció luego de que el escándalo trascendiera.

Marulanda, cuya gestión era fiscalizada por Zuluaga, en su momento fue ratificado por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez por solicitud de la junta directiva del hospital.



Para sus cirugías estéticas, tanto el contralor como familiares del gerente vieron en la ESE La María -un hospital que hace 70 años atendía a personas de bajos recursos que padecían tuberculosis- la mejor opción.



Fue el caso de una hermana del gerente, cuyo nombre SEMANA omite. Ella llegó por una hernia el 15 de noviembre de 2015. Las mismas fuentes médicas indicaron que al igual que el contralor, fue diagnosticada por una alteración del tejido graso.



El 16 de noviembre, es decir, un día después, a la paciente le practicaron una abdominoplastia, más otra cirugía de implantes de mama. Días más tarde, la hermana del gerente se sometió a una liposucción en tórax, abdomen y muslos, además de una gluteoplastia.



A través del Plan Obligatorio de Salud (POS), a la mujer se le facturaron conceptos como transfusiones de sangre, radiografía de cráneo, medicinas y la habitación, que costó 541.200 pesos. En el caso del contralor, también se le facturó, a través del POS, la habitación por un valor de 318.300 pesos.



Otra hermana del gerente también vio en la ESE La María la posibilidad de hacer realidad un cambio en su apariencia. El 29 de enero pasado, la mujer llegó al hospital para mejorar su "contorno corporal" y las formas de sus senos. En efecto, su cita tuvo un ágil resultado.



Un día después del diagnóstico, la paciente se realizó procedimientos estéticos en el abdomen, los glúteos y los senos. SEMANA conoció de otra familiar de Marulanda Tobón que también usó los servicios del hospital para varias cirugías. Entre ellas una liposucción abdominal que fue facturada por un precio de 584.800 pesos.



Al ser consultado por este portal, Marulanda Tobón aseguró que las cirugías estéticas a las cuales se sometieron sus familiares fueron pagadas de forma particular y no se incluyeron dentro del POS.



“Como gerente no me enteré mucho de la situación, pero mi exigencia fue que pagaran como particular y me informan que la cosa se hizo con toda la transparencia”, dijo en su momento.

Este miércoles, la Fiscalía anunció la captura no solo del contralor Zuluaga, sino del exgerente Marulanda y algunos de sus familiares.

Los afectados con la medida son, en su órden:

1. Sergio Zuluaga Peña, actual contralor de Antioquia.

2.William Marulanda Tobón, exgerente del Hospital.

3. Diego Ceballos Mesa, exsubgerente del Hospital.

4. Roberto Suescún Rodriguez, director financiero.

5. Yurani Marulanda Tobón, funcionaria hasta el 30 de junio de 2017 de la Fiscalía de Medellin (Profesional Experta de apoyo a la gestión. Encargada de los temas de contratación) Esta última se practicó cirugías aprovechando que su hermano era el gerente del Hospital para la época.

Los capturados serán imputados por los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión.