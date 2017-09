“Su nombre ya no me intimida”: Musa Besaile a Leonidas Bustos

Musa Besaile ratificó sus denuncias. Ante la Comisión de Acusaciones se declaró víctima de extorsión por parte del abogado Luis Gustavo Moreno. Lo mismo que ya dijo ante el Gaula y ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha ventilado en las entrevistas que ha concedido desde que su nombre quedó vinculado en el escándalo de corrupción en la justicia.

Musa, el mayor elector del Partido de la U, admitió haber pagado 2.000 millones de pesos para que la Corte Suprema de Justicia dilatara el proceso que se adelantaba en su contra por presuntos nexos con paramilitares. El alto tribunal a la fecha no ha resuelto su caso.

“El doctor Gustavo Moreno no solo me extorsionó a mí. También extorsionó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, lo dice la DEA; también al exsenador Julio Manzur, a su hijo Wadith Manzur; extorsionó al exalcalde de Villavicencio, al actual alcalde de Montería, Marco Daniel Pineda, al exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa. También extorsionó al exfiscal Raúl Quintero….”, dijo Musa Besaile.

Y aunque la Corte Suprema ha vuelto a abrir indagaciones en su contra, Besaile compareció a manera de testigo, en la investigación preliminar que adelanta la Cámara de Representantes en contra de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo.

Los representantes investigadores habían solicitado su testimonio, y aunque los magistrados Bustos y Ricaurte no han sido citados para entregar su versión libre, los dos acudieron al Congreso para escuchar la declaración del senador del partido de la U. Ambos, como abogados, han decidido estar al frente de su respectiva defensa.

Ricaurte guardó silencio, pero el exmagistrado Bustos le hizo un interrogatorio a Besaile. Un careo, como se dice en términos judiciales.

“Estoy con la frente en alto. Soy víctima de Luis Gustavo Moreno y de su papá, como él me lo decía, Leonidas Bustos. Le dije a Bustos que no me intimidaba. Que mencionen su nombre como lo hacía Gustavo Moreno ya no me intimidaba. Le dije, gracias a Dios de tenerlo al frente para decirle la verdad de los hechos como ocurrieron. La verdad nos hace libres”.

Al término de la diligencia que se extendió más allá de tres horas, Musa Besaile exigió un pronunciamiento de la Fiscalía sobre las investigaciones que se han adelantado a partir de su denuncia, la extorsión por parte de Luis Gustavo Moreno.

“No se le puede creer a un sinvergüenza, a un extorsionista que está acostumbrado a hacer esto, no solo fue a Musa Besaile sino a por lo menos diez personas más. Si a mí, siendo un senador ese hombre me extorisionó, me intimidó, qué se espera para cualquier ciudadano de este país”, se preguntó Besaile.