"Yo no soy abogado, pero tampoco soy estúpido": Papá de Colmenares

Jessy Quintero. La sala de audiencias de Paloquemao vivió uno de los momentos de mayor tensión de los últimos meses el pasado miércoles. Luego de dos días de lectura del fallo de uno de los proceso penales que más ha generado sentimientos encontrados en los colombianos, la juez 11 entregó por fin las razones de la absolución de las estudiantes Laura Moreno

Mientras la funcionaria exponía una serie de irregularidades probatorias y compulsaba copias para investigar tanto a los bomberos, como al forense Máximo Duque (ambos testigos del proceso), el papá del fallecido estudiante no podía disimular su indignación y desconcierto.

"Hare todo lo que sea necesario para llevar esto hasta las ultimas instancias, hasta donde definitivamente la justicia impere como debe ser y no en la manera como se ha visto aquí en este juzgado", le decía a los periodistas en los recesos de la audiencia.

"Yo no soy abogado, pero no soy estúpido y en el tribunal se verá con mucha mas claridad y objetividad lo que se ha llevado a cabo, porque aquí lo que hay es un ensañamiento de un operador judicial contra toda una familia", dijo.

El papá del estudiante, quien falleció en una noche de Halloween, cuestionó la imparcialidad de la jueza Paula Astrid Jiménez. Aseguró que la funcionaria debería someterse a la prueba del polígrafo para dejar claras las dudas que han surgido a raiz del fallo.

Por otro lado, aseguró que existía un conflicto de interés pues Cecilio Botella, un antropólogo que intervino en el caso, era cercano a ella. "Ella (la juez) tampoco dijo que el mismo señor Botella fue su profesor ¿A mi quien me garantiza que para este fallo, ella no le consulto a Botella o este no le hizo ningún escrito? Nosotros no somos imbéciles, no somos ningunos estúpidos, nosotros no somos tontos", aseguró.



La familia La familia Colmenares había recibido criticas en los últimos días por cuenta de que el abogado de Jessy Quintero aseguró en la audiencia que las dos estudiantes estaban recibiendo amenazas de muerte por cuenta del fallo absolutorio. Al respecto, Colmenares aseguró que "a lo que le tienen que tener temor es a la amenaza de su propia conciencia que no las dejara dormir el resto de su vida porque carga sobre su conciencia un crimen".

Luis Alonso Colmenares acompañó enérgicamente durante cinco años el proceso por la muerte de su hijo. En una entrevista a Semana.com el lunes, día que se conoció el sentido del fallo, rechazó tajantemente la decisión judicial.

"Todas las pruebas que aportó la Fiscalía demostraron que Laura y Jessy estaban mintiendo y que, además en la muerte de Luis Andrés fue un homicidio y no un accidente. Esto, además, fue dicho de manera precisa por el Tribunal Superior de Bogotá con ocasión del caso de Carlos Cárdenas de que indudablemente en la muerte de Luis Andrés hubo un homicidio. Entonces, ¡uno no entiende como la juez viene a decir que el fallo es absolutorio! Honestamente no he podido reaccionar del golpe que recibí con una decisión de esa naturaleza", aseguró.