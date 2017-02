Archivan investigación contra el almirante Álvaro Echandía por caso hacker

El almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue cuestionado en noviembre del año pasado, cuando el exdirector del CTI Julián Quintana aseguró ante la Corte que Echandía le pidió el favor de no decir que fue él quien le dio los datos mediante los cuales se inició el caso hacker, porque “ello podía utilizarse para atacar el Gobierno”.

Por esto, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga lo denunció por seis delitos al considerar que su campaña presidencial de 2014 fue víctima de una operación de inteligencia denominada “penetración”, mediante la que varios personajes -entre ellos el hacker Andrés Sepúlveda, que fue condenado a 10 años de cárcel por los hechos- la infiltraron.

No obstante, tras varios meses de indagaciones preliminares, la Fiscalía determinó archivar la investigación contra Echandía al concluir que “no se encontró información de una operación de inteligencia llamada Penetración”.

Los problemas de Echandía comenzaron cuando el exdirector del CTI compareció ante la Corte, en calidad de testigo, para explicar los detalles de la investigación de la Fiscalía en contra del hacker Sepúlveda y otras personas relacionadas con la posible venta y tráfico de información de inteligencia.

En esa ocasión, según contó en entrevista con Semana.com, Quintana manifestó en el alto tribunal que él y el fiscal general de la época sostuvieron una reunión con Echandía en la que él les habría dicho que “había una oficina de interceptaciones ilegales que estaba espiando las conversaciones de paz en cabeza de Andres Sepúlveda”.

“Me dio un documento muy escueto en donde relacionaba lo que nos estaba mencionando. Le aclaré al almirante Echandía que esa información se tenía que verificar por parte de la policía judicial del CTI. Así que entregué este escrito al grupo especial de investigaciones del CTI para que lo verificara y además como la DNI era quien estaba proporcionando la información esa entidad hizo acompañamiento de dichas verificaciones”, relató.

Según Quintana, antes de tener que presentarse en la Corte, Echandía supuestamente lo citó en su casa para hablar del caso. Allí le habría solicitado que no lo mencionara a él ni a la DNI en el alto tribunal. Además dijo que Echandía le mencionó que en Presidencia estaban evaluando la posibilidad de nombrarlo como director de la UIAF.

Ante esto, el almirante dijo en entrevista con SEMANA que esos señalamientos eran falsos porque no había necesidad de ocultar la información. “Existen todos los registros en la DNI con la trazabilidad documental que demuestra que fue la institución la que entregó esa información a la Fiscalía. No tiene sentido pensar que yo le hubiese pedido que ocultara algo normal y de conocimiento de las autoridades. La coordinación entre la DNI y la Fiscalía está reglamentada y es mandatoria por la naturaleza misma de los dos organismos”, explicó.

En relación con el ofrecimiento de la UIAF aseguró: “No es de mi competencia, ni tengo atribuciones para ofrecer cargos, menos aún en una entidad que tiene director nombrado recientemente. A mí me llegó la hoja de vida del doctor Quintana por un amigo común, así que le confirmé que la tenía en mi poder. Que cualquier persona circule su hoja de vida con sus conocidos me parece normal y no quiere decir que le haya hecho un ofrecimiento”.