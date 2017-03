Tensión en el capitolio: Corte Suprema pregunta por nueve senadores

A las 9:55 de la mañana de este martes, a la secretaría general del Senado llegó el oficio 06477 de la Corte Suprema de Justicia, un solio folio en el que la magistrada Patricia Salazar Cuellar, “de manera comedida y atenta”, pide que le sea certificado la dignidad de congresistas de nueve senadores.

No es que este tipo de comunicaciones sean extrañas. A los congresistas los demandan a diario por cualquier motivo, que estas solicitudes son un trámite para que la Corte Suprema inicie cualquier indagación. Sin embargo, el oficio que llegó al capitolio tenía la particularidad que indagaba por nueve senadores que, de una u otra manera, han sido mencionados en el complejo entramado del caso Odebrecht.

Roberto Gerlein (Partido Conservador), Manuel Guillermo Mora (Partido de La U), Iván Duque (Centro Democrático), Musa Besaile (Partido de La U), José Alfredo Gnecco (Partido de La U), Arleth Casado (Partido Liberal), Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), Alejandro Chacón (Partido Liberal) y Ciro Rodríguez (Partido Conservador).

La petición generó tensión. Muchas veces puede ser el preámbulo para una indagación preliminar. El caso Odebrecht ha salpicado las dos principales campañas presidenciales del 2014, la del presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, y ahora parece estar tocando las puertas del capitolio.

Le puede interesar: Duda Mendoza salpica campaña de Zuluaga

Los nombres de Alfredo Ape Cuello y Alejandro Chacón habían sonado en la boca de Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia. Según el directivo, los senadores se reunieron con Otto Bula, hoy testigo estrella de la Fiscalía en esta novela de corrupción.

Hasta ahora el único senador al que el escándalo había salpicado, Bernardo “Ñoño” Elías, no está en la lista de parlamentarios por los que la Corte averiguó. Ya la Fiscalía compulsó copias para que lo investigue la Corte Suprema de Justicia por Odebrecht. “Ñoño” Elías sonó desde el primer momento por cuenta de su cercanía con Bula.

Algunos de los mencionados en el oficio de la Corte Suprema negaron cualquier relación con la palabra Odebrecht y se declararon dispuestos a atender cualquier requerimiento de la justicia.

Le recomendamos: La maldición de Odebrecht

“Le voy a dar poder a mi abogado para que revise el tema. Nunca he ido a las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en los dos períodos en los que he sido senador, aunque hacer gestión no es ningún delito. Ni siquiera sabía que existía esa empresa”, dijo el senador Musa Besaile del Partido de La U

“No tengo ni he tenido vínculo con esa empresa. Nunca he gestionado contratos ni a favor de Odebrecht ni de ninguna otra empresa. Lo que me pida la justicia, a la justicia se le dirá”, dijo Iván Duque.

“Yo no tengo vinculación alguna, de ninguna clase, con los señores de Odebrecht. Me pareció extrañísima la carta de la Corte, pero la respondí inmediatamente”, dijo Roberto Gerlein con su habitual tranquilidad.

Otros, como la senadora Arleth Casado, prefirieron no dar explicaciones.

En video: ¿está impedido el fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht?

Con un oficio similar, recuerdan los más veteranos del Congreso, comenzaron los mayores escándalos del país que comprometieron a la clase política colombiana, el proceso 8.000 y la Parapolítica. La Corte Suprema de Justicia tendrá que determinar si el caso Odebrecht también alcanzó similares esferas.