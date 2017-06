Los nuevos nombres detrás de la operación de lavado de Odebrecht

El encargado de impartir sanciones de responsabilidad fiscal en Medellín era César Augusto Hernández Sanmartín, llegó a este cargo después de ser notario encargado de una de las principales oficinas de la capital de Antioquia, y más de un lustro como abogado dedicado al negocio de los bienes raíces.



Su nombre, hasta finales del año pasado, encabezaba la lista de expertos en Medellín para hablar de la lucha contra la corrupción, al lado de reconocidos conferencistas internacionales. Sin embargo, esta semana, a su hoja de vida le salió una mácula, y ahora hace parte de los implicados en el los sobornos de Odebrecht en Colombia.

¿Su papel? haber supuestamente participado del blanqueo de 511.000 dólares, del total de 4,6 millones de dólares, que la firma brasileña dice haberle pagado al exsenador Otto Bula como cuota de éxito por el otrosí Ocaña - Gamarra.



Puede leer: Sin ayuda de Brasil, Fiscalía tiene listo nuevo paquete de Odebrecht

Con este episodio se comienza a destapar uno de los capítulos más esperados del escándalo: a dónde fue a parar el dinero que Odebrecht dice haber girado a través de 11 firmas panameñas al exsenador Bula. Dos de ellas fueron Aviación Helicontinente S.A y Coast Helicopter Inc., cuya representación legal recae en el capitan Gustavo Urrego Contreras.



Además de los soportes de las transacciones, dos declaraciones tienen a Hernández respondiendo ante la justicia desde su casa por cárcel en Envigado, por el delito de lavado de activos. El juzgado segundo penal de garantías de Bogotá le concedió el beneficio por su estado de discapacidad agravada debido a un accidente de columna vertebral.

“César Hernández me pidió un favor de recibir un dinero en una cuenta en Panamá de la cual soy apoderado. Él me dijo que el dinero era el pago de una asesoría jurídica y una comisión de una venta de una propiedad en Colombia. Después me enteré que era un señor Federico Gaviria que había comprado esa propiedad, era de una finca en Cáceres (Antioquia), llamada La Cubana”, dijo ante la Fiscalía el capitán Urrego, dueño de la firma Aerocharter Andina.



Según Urrego, pagaron $30.000.000 por la transacción. “Me dijo que era un negocio transparente y que no me metería en ningún problema”, indicó el empresario al ser interrogado.

En su declaración, el representante de la firma que se dedica al alquiler de vuelos chárter y de helicóteros, indicó que el dinero nunca entró al país y que lo usó para el pago de deudas en Panamá. A Hernández le pagó en cheques y efectivo a través de varias entregas en Colombia.



Quien se encargó de llevarle el dinero a Hernández fue Juan David Betancourt, un empleado de Aerocharter, quien entregó a la Fiscalía una detallada tabla con el monto de cada uno de los pagos: “Primero, un cheque de 180 millones el 24 de septiembre del 2014 menos gastos bancarios deducidos. Después, el 26 de septiembre del 2014 fueron 165 millones en efectivo; el 30 de septiembre fueron 50 millones; el 1 de octubre 250 millones en cheque y el 2 de octubre 254 millones”, dijo.

Recomendamos: Otto Bula iba por tutela y terminaron mandándolo del Club de Oficiales a la cárcel

La investigación inició con la denuncia de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien dio detalles de cómo se hizo la transacción. El abogado Yesid Arocha entregó los soportes de estos giros irregulares. El rastro, que ya confirmó la Fiscalía, es que el dinero que entró a las compañías panameñas fue girado a través de cuentas en Nueva York, que a su vez recibieron transacciones desde la empresa off shore Intercorp Logistic Ltda., controlada por Odebrecht.



“El señor César llamó a hablarme de las compañías en Panamá que había visto en TV para el caso de Odebrecht. Después en una reunión hace mes y medio me dijo que yo le hice el favor de prestarle esas cuentas pero que no sabe de dónde provenía el dinero, pero que era un señor Federico Gaviria que había comprado esa propiedad”. Ante un juez, Hernández negó los cargos.

Aunque la Fiscalía no ha entregado más detalles, crece el interrogante de quién es Federico Gaviria y si este nombre tiene relación con el polémico empresario condenado por el ‘carrusel’ de las ambulancias en Bogotá. Según el diario El Espectador, testigos aseguran que por su cercanía con el exviceministro Gabriel García, Federico Gaviria fue quien estructuró la licitación de la Ruta del Sol, tramo dos. Estas mismas versiones aseguran que Bula y Gaviria supuestamente eran socios, además que eran vecinos en el lujoso condominio Santa Ana, en Chía, según lo confirma los registros inmobiliarios.



La Fiscalía también interrogó a Urrego por el nombre de Juan Fernando Ramón Zapata, quien fue identificado como el dueño de una charcutería en Medellín, quien tendría una deuda con el capitán. “Me enteré hace una semana por César Hernández que en la transacción de recursos o dinero consignada en Panamá, él (Zapata) tenía que ver con la transacción y que era amigo de Federico Gaviria, que fue el que hizo la negociación de la finca mencionada en Cáceres, Antioquia”, dijo.



La imputación por lavado de activos a Hernández, quien hasta hace poco era la imagen contra la corrupción en Medellín, además de ser el primer escalón para descubrir qué hizo Bula con la plata que recibió de Odebrecht, también deja abiertas nuevas pistas de lo que podría ser el siguiente capítulo en la investigación que adelanta la Fiscalía.