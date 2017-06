'Chucho' Sarria, su millonaria fortuna y la mina de esmeraldas

Jesús Amado Sarria fue capturado el 21 de diciembre de 1995 porque las autoridades solo podían explicar que un exsargento de la Policía se hubiera hecho multimillonario de una manera: era narcotraficante. Pero Sarria tenía su propia versión del origen de su fortuna. Ante la justicia y en entrevistas concedidas a los medios de comunicación aseguró que cuando fue guardia de la prisión de la isla Gorgona descubrió una mina de esmeraldas.

El hallazgo de esta "guaca", cuya ubicación habría sido dada por los mismos reos, fue la explicación que dio para haberse convertido de un momento a otro en un poderoso empresario que se casó con Elizabeth Montoya, la mujer que saltó a la luz pública por los audios donde el expresidente Ernesto Samper la llama ‘la monita retrechera‘.

Siete años después de su detención, no se había demostrado que su fortuna fue amasada gracias a los réditos de la cocaína, por lo que la explicación de Sarria terminó imponiéndose en los estrados.



Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado revivió una de las historias más truculentas del pasado judicial colombiano. Un lustro después de que todo quedara archivado a favor de Sarria, el magistrado de la Sección Tercera Hernán Andrade terminó aclarando detalles que la justicia penal no resolvió. Incluso, retomó la versión de película que Sarria entregó para justificar sus más de 15.000 millones de capital para desmintirla.



Al revisar cada uno de los pasos de su proceso penal, Andrade recogió un informe emitido por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, en el que da plena certeza de que en Gorgona no hay esmeraldas. Este hallazgo da pie para que el magistrado cuestione las conclusiones a las que llegó el Tribunal Superior de Bogotá, que en el 2002 lo absolvió de todos los cargos. Para Andrade, las pruebas con las que Sarria recuperó su libertad eran insuficientes para justificar el incremento de su patrimonio y calificó a la defensa de haber incurrido en una "pobre argumentación".



Este jueves, Chucho Sarria volvió a ser noticia, luego de que ser capturado en la frontera con Venezuela por un intento de homicidio. La figura del esposo de ‘la monita‘ ha ocupado los titulares de la prensa durante 20 años porque su perfil terminó siendo protagonista de la historia de mafia, política y brujería que rodeó el proceso 8.000: sus vínculos con el cartel del Norte del Valle, su amorío con Elizabet Montoya, el pasar de ser el "el brujo antero" a un reconocido pastor evangélico. Sin embargo, siguen saliendo detalles inéditos de este controversial personaje.

Una vez recuperó su libertad, Sarria emprendió una pelea contra el Estado para conseguir ser indemnizado por todos los años que pasó en la cárcel. En primera y segunda instancia esta batalla legal salió a su favor. La justicia ordenó unos 110 millones de pesos para él y su familia.

Sin embargo, los números no fueron suficientes para Sarria que decidió apelar ante el Consejo de Estado, donde no solo vio esfumarse la posibilidad de incrementar el monto de la indemnización sino que terminó por perderlo todo. A mediados del año pasado, el magistrado Hernán Andrade revocó las decisiones que favorecían a Sarria, al considerar que aunque la justicia penal no logró probar los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico por los que fue acusado, las explicaciones de Sarria para la justicia tampoco eran suficientes para explicar el "incremento descomunal de su patrimonio".

Lo curioso es que fue el mismo Sarria el encargado de llevar su caso hasta esas instancias, pese a que el Estado llegó a proponerle jugosos acuerdos y, en últimas, le fue concedida la indemnización. Él y su familia no estuvieron conformes con los montos que les ofrecieron.

Pedían entre él, su hermana, sus hijos, sus padres y su esposa alrededor de $ 2.800 millones como indemnización. Para este momento, ya había sido asesinada la ‘monita retrechera‘ y se había vuelto a casar.



‘Chucho‘ Sarria presentó documentos que según él servían para acreditar el origen lícito de su fortuna. Había pruebas de ventas de oro al Banco de la República por 10.000 millones de pesos y de los negocios de su esposa, que había dedicado su vida a tranzar con joyas, gemas preciosas y obras de arte de grandes artistas como Salvador Dalí.

En la sentencia del Consejo de Estado asegura que no hubo argumentos satisfactorios para explicar cómo una sociedad de la que Sarria hacía parte, constituida en 1994 con un capital de 250.000 pesos, pudo comprar 50 días después un hotel de lujo en San Andrés por 2.500 millones de pesos.

El magistrado rechaza la decisión de liberarlo de los cargos y que el tribunal considerara que el incremento de su patrimonio estaba justificado conforme a las reglas tributarias. Para Andrade una "lectura del segundo dictamen pericial permite inferir que los peritos no revisaron la autenticidad de los documentos". Y a la luz de ese análisis, se "hacía necesaria la investigación penal por tales hechos, con la consiguiente imposición de la medida restrictiva de la libertad", concluyó el magistrado.



Chucho Sarria, de vuelta en prisión, y sin un peso de parte del Estado tendrá que enfrentar una condena a 10 años como autor intelectual del ataque cometido contra Elkin Yesid Barajas, su exsocio, el 2 de abril del 2008. Su nombre, 20 años después, vuelve a acaparar la atención.