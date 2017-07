"Claudia López les dice a todos corruptos para ganar votos": Henao

SEMANA: Finalmente Claudia López rectificó las afirmaciones que había hecho sobre usted. ¿Cómo recibió ese gesto?



Luis Felipe Henao: Pienso que no fue un gesto genuino. Por la mañana mando un video por Twitter reiterando la injuria, recurriendo de nuevo a mentiras, insultos y gritos y por la tarde, de forma causi silenciosa mando la rectificación buscando que casi nadie la conociera.



SEMANA: En la rectificación ella ya aseguró que sus palabras no tenían que ver con usted y que no tiene “ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción”. ¿Por qué eso no lo deja tranquilo?



L.F.H: No me deja tranquilo. Personalmente creo que es una oportunidad para el país, para recurrir a un debate de ideas, argumentos y de dejar atrás el facilismo de recurrir al insulto para anular al contrario.

SEMANA: Si ella ya rectifico, ¿por qué sigue el tema en la justicia?



L.F.H: Porque ella presentó un recurso de apelación, donde señala que ella considera que recurrir a insultos dentro de un debate político es válido.



SEMANA: En la política se dicen muchas afirmaciones de ese calibre todos los días, ¿por qué llevar el caso a una instancia judicial?



L.F.H: Porque quiero dejar un precedente. En una democracia no se pueden pisotear los derechos fundamentales de una persona para favorecer desproporcionadamente a otra. Como decía Moisés Wasserman: creerse mejor que los demás ha sido históricamente un rasgo de quienes le han hecho mucho mal al mundo. Por ese camino, la gente termina creyéndose superior y es capaz de anular al ser humano, como lo trató de hacer la senadora conmigo.

L.F.H: Un precedente que pueda servir para que exista más respeto en la política. Sobre ella pienso que se tiene que salir de los apasionamientos. La política de la senadora López es eficientista, ella a todo el mundo le dice corrupto para ganar votos. Eso es muy riesgoso para un país. Tratar de desconocer los fallos, como lo está haciendo, tiene consecuencias en un estado democrático y yo espero que esas consecuencias se den.

SEMANA: ¿Cómo cree que este caso afecte el debate de la campaña presidencial?



L.F.H: Lo que hace la senadora es supremamente peligroso para una Nación. El país está cansado del odio, está en proceso de reconciliación y lo que está haciendo ella es seguir polarizándolo.



SEMANA: Ella se retracta de las afirmaciones que hizo sobre usted pero aprovecha para hacer serias acusaciones contra Cambio Radical. Dice por ejemplo que su partido es el que más capturados tiene por corrupción. ¿No le parece que la senadora tiene algo de razón?



L.F.H: Todos los partidos, incluyendo Cambio Radical están en crisis. El Partido Verde, por ejemplo, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral por inscribir más de un centenar de candidatos a Corporaciones Públicas con inhabilidades en las elecciones del 2015; un concejal de su colectividad fue condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá y así hay varios ejemplos; pero también tiene cosas buenas, como las tiene Cambio Radical y en las cuales nos diferenciamos. Cambio Radical tiene un líder que ha sido víctima de atentados terroristas por luchar contra la guerrilla y contra los paramilitares. Cambio Radical fue exitoso en la lucha contra la corrupción en cabeza de Pablo Felipe Robledo como Superintendente de Industria y Comercio cuando desmanteló todos los carteles de las empresas privadas que afectaban la competitividad de la industria colombiana. Cambio Radical fue exitoso en la modernización de la infraestructura del país, ni en la cartera de Vivienda ni en la de Infraestructura tuvo queja alguna de corrupción cuando estuvo al frente de las mismas. Tiene personas como Alex Char y Elsa Noguera, que cambiaron a Barranquilla y hoy es una de las ciudades más importantes de este país.

SEMANA: Pero es un hecho que Cambio Radical tiene unos episodios muy graves de corrupción. ¿O no recuerda a Kiko Gómez?

L.F.H: ¡Claro que asumimos nuestra responsabilidad política! Nosotros pedimos perdón por lo de Kiko Gómez e hicimos acciones para reparar ese error. Enviamos a Jorge Enrique Vélez a La Guajira y ya hay 26 personas en la cárcel. Es un partido que ha hecho mucho por el país.

SEMANA: Esta semana el debate que planteó con la tutela ha tenido mucho eco por cuenta de otros casos que no tienen nada que ver con usted. La periodista Claudia Gurisatti ha sufrido de un matoneo feroz en redes sociales y el columnista de SEMANA, Daniel Samper, fue atacado por el ex presidente Uribe por medio de una grave calumnia. ¿Qué piensa de esto?



L.F.H: Eso demuestra la necesidad de poner un antes y después en el debate político. El país no pude seguir generando odios y que sus líderes se estén destruyendo a través del insulto. La principal víctima es la democracia porque destruir al otro a través del insulto es el camino más fácil y donde hay que pensar menos. Debemos darle altura al debate político y hacer un llamado para que ese debate sea respetuoso y riguroso, de lo contrario estamos derivando en un populismo peligroso.