Claudia López no se retracta y se despacha contra Cambio Radical

Casi 48 horas después de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que obliga a la senadora Claudia López a rectificar por haber llamado corrupto al exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, en un debate en la W Radio, la parlamentaria publicó un video en el que dejó en claro que no se retractará.

En la grabación de 2 minutos y 20 segundos, López aseguró que respeta el fallo de los jueces, pero que no comparte el fallo en su contra. En el video anuncia que lo impugnará por tres razones. La primera es que según la líder de la Alianza Verde sus afirmaciones fueron en el marco de un debate público en el espacio que dirige Vicky Dávila, el tema era Odebrecht. Según ella, lo que dijo fue que esa empresa “le dio dineros a las campañas Santos y Vargas Lleras de 2014” y por eso hay responsabilidad en este escándalo de Cambio Radical, partido del exministro.

Puede leer: Claudia López, obligada a retractarse

Segundo, la senadora aclaró que no tiene nada en contra de Luis Felipe Henao. Aseguró que sus comentarios no eran contra él sino contra el partido que representa. Sin embargo, el exministro en su tutela especificó las afirmaciones que considera que afectan su honra y buen nombre. López le dijo, entre otras cosas, “(…) El que trabajó con Santos es usted hermano, que fue su ministro. Los pájaros tirándole a las escopetas, el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción (…)”, “(…) Tras de ladrones, bufones (…)”, “(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”., (…) Es que usted se siente muy cómodo con la corrupción (…)”. Sobre esas frases el juez emitió su fallo, asegurando que en efecto constituyen el delito de injuria y calumnia. Por esa razón, obligó a López a retractarse.

Según dijo López en el video, el debate se realizó el mismo día que Roberto Prieto, gerente de la primera elección presidencial de Juan Manuel Santos, aceptó la entrada de dineros de la multinacional brasileña a esa campaña, “el exministro pretendió igualarnos al decir que todo el mundo tiene investigaciones por corrupción, que eso no hace ninguna diferencia y que todos somos iguales. Yo le dije en el debate que no todos somos iguales”, agrega.

La senadora asegura que los recientes escándalos de capturas y condenas que han involucrado a dirigentes políticos de Cambio Radical, como el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, y el exalcalde de Riohacha, Fabio Velásquez. “Es el partido que más ha avalado parapolíticos, es el partido que más gente tiene encarcelada por diferentes contenidos de corrupción”.

Por eso le dijo en el video al exfuncionario que lo que más le debe afectar su honra es pertenecer al partido del exvicepresidente. López, quien se enfrentará en la campaña presidencial a Germán Vargas Lleras, llevará ese pulso a otra instancia judicial.

Henao le dijo a SEMANA que interpuso esa tutela porque no puede permitir que López deje en el aire afirmaciones que van en contra de lo que ha sido su trabajo. El exministro, que fue calificado varias veces, como el mejor ministro del gabinete, asegura que no puede permitir que la senadora lo tilde de corrupto sin ningún sustento. Relató que tiene un niño pequeño que no tiene porque soportar los insultos de López hacia él e hizo un llamado para que se imponga el respeto en la campaña que está comenzando.