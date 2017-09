Claudia López pierde una batalla en la Corte Suprema de Justicia

El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Bogotá le dio un plazo de 48 horas a la senadora Claudia López (Alianza Verde) para rectificarse por haber llamado corrupto al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. Afirmación que hizo en público, en un debate radial en la emisora W Radio.

En la sentencia, el Tribunal Superior consideró que López, quien también es precandidata presidencial, había vulnerado los derechos a la honra y buen nombre del exministro Henao, por haberlo llamado “corrupto” (sin pruebas) en el programa radial “La W con Vicky Dávila”.

La historia de este pulso entre Claudia López y Luis Felipe Henao tuvo su origen en un debate sobre la gestión del vicepresidente Germán Vargas Lleras, en el mes de marzo, precisamente tras su renuncia al gobierno.

Allí López se refirió a Henao de la siguiente manera.

“(…) El que trabajó con Santos es usted hermano, que fue su ministro. Los pájaros tirándole a las escopetas, el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción (…)”

“(…) Tras de ladrones, bufones (…)”

“(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”.

“(…) Es que usted se siente muy cómodo con la corrupción (…)”

“(…) Es que a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella (…)”.

Henao presentó una acción de tutela y el Tribunal Superior le dio la razón. La decisión se convirtió en un antecedente que podría fijar los límites a las opiniones de los candidatos presidenciales en la próxima campaña política. Por eso, la directa afectada, impugnó el fallo.

El caso cayó en jurisdicción de la sala labora de la Corte Suprema de Justicia, y este lunes se conoció la decisión. El alto tribunal ratificó el fallo.

Aunque Claudia López, en su impugnación, había argumentado que sus opiniones obedecían a las funciones de control político, y que las opiniones de los congresistas gozan de inviolabilidad, la Corte Suprema de Justicia consideró que este precepto significa que a los miembros del Congreso “no pueden exigírseles responsabilidades jurídicas por sus votos y opiniones, pero no significa que los demás ciudadanos estén sometidos a una total desprotección frente a las actuaciones abusivas del parlamento (…), los congresistas son servidores públicos por lo cual sus actos, si amenazan o violan derechos fundamentales son en general tutelables”.

La Corte Suprema de Justicia también consideró que la calificación que hizo López contra Henao carece de pruebas, pues la congresista admitió que “ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en ese debate son una sindicación a la persona de Luis Felipe Henao, sobre quien no tengo ninguna prueba de que haya cometido directa y personalmente ningún acto de corrupción”.

El alto tribunal tampoco consideró válida la retractación que Claudia López hizo en su momento, mediante un video que dirigió a la W Radio. “Tampoco se tiene la certeza de que el escrito de retractación allegado haya sido difundido por el medio de comunicación en el que originalmente fueron realizadas las afirmaciones referentes a las supuestas actuaciones endilgadas al accionante”.

La conclusión de la Corte Suprema de Justicia es que la senadora López “menoscabó los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Luis Felipe Henao”. Por eso confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que obligó a la senadora de la Alianza Verde a retractarse.

Aunque parezca una batalla jurídica, el pulso librado entre Claudia López y Luis Felipe Henao, tiene un alto contenido político.

López es precandidata a la presidencia y su principal bandera es la lucha contra la corrupción. En ello ha cuestionado a figuras de la clase política tradicional, y quizás su principal blanco ha sido Cambio Radical y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

En Colombia, donde muchas veces los discursos se concentran en ataques a otros candidatos, el fallo de tutela de Henao podría convertirse en una herramienta de campaña ante cualquier afirmación que no tenga pruebas.

Claudia López ha descollado entre otras pir su sinceriudad y por ser frentera, si algo le reconocen sus miles de admiradores es por no giuardar silencio y decirles las cosas en la cara a sus contradictores, y cantárle la tabla a más de uno. Ahora recibe una fuerte derrota en la Corte Suprema de Justicia, que seguramente podría atajarla en el debate electoral que se avecina. Quienes conocen a López saben que ni un fallo judicial la amedrentará.