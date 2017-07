“Colombia quiere mostrar en Francia que es un país que renace”: Fabián Sanabria

El sociólogo cuenta cómo será la logística de este evento que realizan en conjunto Colombia y Francia, y que viene desde el 2015 luego del encuentro que sostuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Francois Hollande a fines de enero de 2015. En total, son cerca de 200 eventos que fueron inaugurados con la visita del presidente al país europeo hace unos días.



SEMANA: Ya comenzó la segunda parte del año Colombia-Francia 2017, en la que Colombia llevará una oferta cultural sin precedentes a Francia. ¿Qué imagen espera dejar el país en los galos?



Fabián Sanabria: La idea de que Colombia renace como el ave fénix. Todas las manifestaciones culturales que vamos a llevar, desde las más formales hasta las más populares, muestran que somos capaces de volar a pesar de las dificultades y eso es lo que queremos compartirles a los franceses. Que este es un país que no solo está de moda, sino que tiene ganas de renacer y de dejar atrás el pasado.



SEMANA: ¿Cuántos eventos llevará Colombia y en cuáles ciudades?



F.S.: Son más de 200 eventos, además de una serie de coloquios. Y en total vamos a estar en 18 ciudades y municipalidades francesas, aunque obviamente París es el centro de todo. La planeación, liderada por la ministra de Cultura, ha sido una cosa compleja, pero nos ha ayudado que las reglas de estas temporadas cruzadas señalan que los proyectos no se pueden decidir unilateralmente. Nosotros presentamos nuestras propuestas y se aprueban en conjunto con la delegación de Francia. Igual pasó cuando ellos trajeron sus eventos aquí.



SEMANA: ¿Todas las decisiones son bilaterales?



F.S.: Sí. Es una agenda totalmente cruzada. Más allá de los eventos puntuales hay una agenda de cocreaciones entre artistas de ambos países, de residencias y de intercambios. Eso es de vital importancia porque a futuro, después de toda esta exhibición, van a quedar una serie de convenios académicos e institucionales, cotutelas de tesis, profesores que van y vienen, etcétera. Además de aprender, obviamente, todo sobre como manejan la diplomacia cultural los franceses.



SEMANA: La inauguración fue hace una semana con los presidentes Santos y Macron abordo…



F.S.: Sí. Arrancamos como invitados en el foro económico de Bercy, que me pareció una oportunidad estratégica para las empresas del país. Y en la tarde se inauguró la plaza de Gabriel García Márquez en el distrito 7 de París, muy cerca de donde Gabo vivió cuando aún no era mundialmente famoso. Esa era una deuda de esa ciudad con el escritor colombiano.



SEMANA: También hubo un gran concierto…



F.S.: En la Filarmónica de Paris se presentó una orquesta binacional que construimos entre 45 niños colombianos, que escogió el ministerio de Cultura, y 45 niños franceses de una fundación que se llama Demos. Fue conmovedor. La mitad del programa fue música tradicional colombiana y la otra mitad música tradicional francesa. Hubo dos directores: uno colombiano y uno francés. Estuvieron los dos presidentes. Mejor dicho, creo que fue la mejor manera de lanzar esta temporada colombiana. Pero a partir de esta primera fotografía viene todo lo demás.



SEMANA: ¿Cuáles son los eventos más importantes de toda la agenda?



F.S.: Tenemos cuatro grandes exposiciones. Entre el 30 de junio y el 1 de julio inauguramos la muestra de 220 piezas del Museo del Oro en el Castillo de los Duques de Bretaña en Nantes. Será una maravilla porque trata sobre el espíritu del oro y el chamán. Luego vamos a los encuentros fotográficos en Arlés, en donde Colombia es el país invitado de honor. En septiembre es el momento cumbre: el préstamo de la Santa Bárbara y de la custodia, conocida como ‘La lechuga’, al Louvre. Finalmente, prestaremos una escultura de San Agustín al Museo Quai Branly.



SEMANA: ¿Qué más se va a mostrar de arte colombiano?



F.S.: Habrá una retrospectiva de la maestra Beatriz González en el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos, una exposición de Johana Calle en la Casa de América Latina de París y una muestra en Tolouse de artistas del Museo de Antioquia sobre la violencia (y las ganas de salir de la violencia) en Colombia. En el camino habrá cerca de 22 residencias artísticas de colectivos de Cali, Medellín y Bogotá. Es un arte urbano inspirado en el conflicto, pero que apunta a superarlo. Queremos mostrar a una generación de artistas jóvenes que se están sintonizando con el mundo contemporáneo europeo y que producen una obra que ya tiene cierto reconocimiento.



SEMANA: ¿Y más allá de arte?



F.S.: Dos grupos de teatro colombianos harán gira por varias ciudades de Francia: Mapa Teatro con ‘La despedida’ y Teatro Petra, de Fabio Rubiano, con ‘Labio de Liebre’. También estarán el Colegio del Cuerpo, el grupo de danzas de Cartagena, y L’exploxe, el grupo de danzas bogotano. Y en música grupos como Puerto Candelaria, La 33 o Fonseca; músicos clásicos como la pianista Teresita Gómez y la cantante de ópera Betty Garces, que van a tener conciertos en algunas iglesias; y al grupo de hip hop Crew Peligrosos, de Medellín, que hará una presentación conjunta con los franceses de Musufa.



SEMANA: ¿Algo se nos queda en el tintero?



F.S.: Muchas cosas. Vamos a llevar a escritores como Juan Gabriel Vásquez, Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa, Piedad Bonett, Laura Restrepo y otros más jóvenes, como Juan Álvarez. En paralelo hemos ofrecido sus novelas, ensayos y poemas para que los traduzcan. Así que el resultado será una gran ola de traducciones de escritores colombianos al francés. También vamos a presentar una ruta sobre los hermanos Cuervo. Es que son muchas cosas. Gastronomía, artesanías, urbanismo (el alcalde Peñalosa mostrará en Burdeos los planes de Bogotá para los próximos 20 años). Más los coloquios.



SEMANA: ¿Qué le puede quedar a Colombia a largo plazo?



F.S.: En materia educativa los números se van a multiplica geométricamente. Actualmente unos 4.000 jóvenes colombianos están haciendo doctorados y maestrías en Francia, y hay muchísimos acuerdos de cooperación o doble titulación. En materia económica hay 170 empresas francesas que invierten aquí y generan empleo. Eso puede crecer, pero también el número de empresas colombianas que invierten en Francia, que es el gran reto para nuestros empresarios.



SEMANA: Otra cosa es el turismo…



F.S.: ¡Claro! También se va a disparar. Cuando fui director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) logramos aumentar las visitas desde Francia a los parques arqueológicos y nos dimos cuenta que a los franceses les queda gustando Colombia. Luego de esta temporada eso puede crecer aún más.



SEMANA: En materia personal, ¿qué ha aprendido de toda esta experiencia de intercambio entre los dos países?



F.S.: He aprendido a querer más a Colombia. A ver lo que aquí crece, lo que aquí prospera. A ver como a través de la cultura se logran muchas cosas. Aquí hay un germen que no se puede desechar y que el próximo gobierno, sea el que sea, debe tener en cuenta. Además, ahora sé que la cultura y la economía no son incompatibles, van de la mano y debemos trabajarlas cada vez más de forma conjunta.