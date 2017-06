Con una carta Roy Barreras oficializa su intención de ser candidato presidencial

El senador Roy Barreras escribió una carta en la que deja clara su firme intención de ser candidato presidencial por el partido de La U. En días pasados, Juan Carlos Pinzón, también de esa colectividad, había dicho que estaba pensando seriamente en su postulación para las elecciones de 2018.

Esta es la carta completa:

Junio 14 de 2017

Compañeros; Compañeras

El país donde vivimos, donde viven nuestros hijos, nuestro país, afronta una hora difícil pero a la vez llena de oportunidades. La crisis de las instituciones, la crisis de los partidos y la crisis de la democracia misma es un fenómeno global que le abre camino a los populismos y a los regímenes autoritarios.

Está en juego no sólo la democracia que conocemos, sino también la posibilidad de un país nuevo que está en nuestras manos. Cada día de cada año, de la vida de cada uno de ustedes ha estado marcado por la guerra, aunque como parte del paisaje ya no la percibimos, olvidamos sus costos y hemos llegado a considerar que no es un problema.

La Paz no es un embeleco, no es un eslogan, no es un tema trillado, no es un fardo del que hay que deshacerse. La Paz es hija de las manos de ustedes compañeros del Partido de la U. Ya silenciamos los fusiles; 2500 vidas se han salvado gracias a ustedes; 1300 personas dejaron de ser mutiladas por minas antipersonales desde que firmamos la paz; la tasa de homicidios es la más baja en 40 años; pero la paz es mucho más que eso; esa paz que hemos construido entre todos es sobre todo la oportunidad de transformar a Colombia en un país próspero, justo e incluyente que el costo de la guerra nos ha impedido desarrollar.

El Partido de la U ha sido el único que ha hecho en línea recta el recorrido correcto: de la Seguridad a la Paz y de la Paz a una Colombia grande, segura y justa. El Partido de la U ha conducido a Colombia en los últimos 10 años desde la incertidumbre que heredamos del fracaso del Caguán hacia la esperanza de un país en paz.

El Partido de la U ha triunfado en todas las elecciones presidenciales y parlamentarias en las que ha participado.

El Partido de la U ha liderado a Colombia en sus escasos 10 años de existencia, a pesar del escepticismo de quienes por 200 años condujeron al país de guerra en guerra y dando pequeños saltos en el desarrollo. En los 200 años de vida republicana nos hemos pasado 160 en guerras intestinas absurdas; En los 200 años de vida republicana jamás el Estado ocupó todo el territorio. El nuestro ha sido un país huérfano de Estado. El pueblo colombiano colonizó este bendecido territorio de mares, llanuras, selvas y montañas por su propia cuenta sin el acompañamiento del Estado. Sin la presencia de un Estado ordenador. Las familias colombianas han salido adelante, la mayoría de las veces, de abajo hacia arriba por su propia cuenta sin un Estado protector que las acompañe en la incesante y natural búsqueda de la tranquilidad, de la seguridad, del empleo, de la educación para sus hijos, de la protección en salud para todos.

El Partido de la U que abre caminos, que siempre ha encontrado el camino del triunfo, es la fuerza llamada a transformar a Colombia. No son las viejas estructuras; no son los nuevos populistas; no son los demagogos de la izquierda más radical y anacrónica, ni los neopopulistas de una ultra derecha sembradora de miedos y odios.

Es el Partido de la U, USTEDES COMPAÑEROS: Senadores, Representantes, Diputados, Concejales, Ediles, Líderes y Lideresas del Partido de la U en toda Colombia; nosotros unidos todos, los llamados a volver a triunfar. Se equivocan los que creen que la U va a desaparecer para ser presa desmembrada de la voracidad de otras fuerzas políticas que le apuestan a nuestra destrucción. Somos nosotros los llamados a dar el gran salto hacia adelante; los llamados a despejar la bruma de la incertidumbre, los fantasmas y los miedos con que quieren cegar a la opinión y en su lugar despejar para Colombia la visión de futuro. Es el Partido de la U el que construirá una Colombia sin miedos.

¡NO MÁS MIEDOS! ¡No más miedo a la guerra! ¡No más miedo a los cambios que traerá la paz! ¡No más miedo a atrevernos a ganar! ¡PODEMOS! ¡La U volverá a ser grande de nuevo!

Es la hora de las decisiones: entre la desaparición y el resurgimiento, entre el suicidio y el renacimiento. No olvidemos que somos la fuerza más grande de Colombia. Unidos somos poderosos y afrontamos el reto de tener candidato presidencial propio o hipotecarnos a fuerzas ajenas, regalarnos a voces que proclaman su desprecio por el partido y por la política en general para posar de populistas anti-establecimiento que están de moda. Vamos a responder al reto con audacia: Tendremos candidato presidencial propio y volveremos a elegir la bancada más numerosa en el próximo Congreso.

Nuestra fuerza nace de la unidad del partido, ¡USTEDES SON LA FUERZA! No el candidato, no el caudillo, no el figurín de telenovela, ni el príncipe heredero fabricado por los medios y las manipulables encuestas. He manifestado a cada uno de ustedes con absoluta convicción mi decisión de asumir el reto de ser el candidato presidencial del Partido de la U pero sobre la base de la unidad del partido, con una candidatura única proclamada con la fuerza suficiente para llevar al partido al triunfo parlamentario y con el claro mandato de liderar una coalición ganadora en las presidenciales del 2018, con la legitimidad suficiente para impulsar las reformas sociales y políticas que reclama la sociedad colombiana.

Cuento con Ustedes; Ustedes cuentan conmigo, lo sé y lo saben; somos uno; somos un equipo; somos compañeros; todos somos triunfadores. Es hora de las decisiones para el partido, para cada uno de nosotros, y también para mí. Espero que en la próxima Asamblea Nacional del Partido que deberá convocarse a más tardar en los próximos dos meses o en la bancada parlamentaria delegada para tal fin, se tomen las decisiones que conduzcan el partido al triunfo. Para el próximo 7 de agosto la U debe tener despejados todos sus caminos. Aquí estoy, soy uno de nosotros, ustedes deciden, yo me someto con disciplina institucional a esa decisión que espero pronta, clara, unida y entusiasta. ¡Fuerza compañeros, unidos como debe ser!