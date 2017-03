Óscar Naranjo, nuevo vicepresidente de la República

El general (r) Óscar Naranjo (Manizales, 1956), quien fuera director general de la Policía (2007-2012) y plenipotenciario en la Mesa de Negociación del gobierno y las FARC en La Habana, se convirtió este miércoles en el nuevo vicepresidente de la República, con 168 votos de 268, cargo que desempeñará hasta el 7 de agosto del 2014, y a causa de la renuncia de Germán Vargas Lleras, aceptada por el Senado.



Pasadas las 10:40 de la mañana, Naranjo llegó al capitolio pero no se dirigió Salón Elíptico del Congreso, donde los congresistas de todos los partidos políticos esperaban recibirlo, para felicitarlo de antemano. Era el único postulado por el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo la ley obliga a que su nombre sea propuesto por los partidos políticos. La U, el partido de Santos, fue el primero en hacerlo. El senador Jimmy Chamorro fue quien elogió su trayectoria. Horacio Serpa, como jefe del Partido Liberal, se sumó a la postulación y anunció que su colectividad en pleno votaría por el ‘sí‘.



El nombre de Naranjo también fue apoyado por la bancada del Partido Conservador. El senador Juan Diego Gómez fue quien anunció el voto de los azules. Antonio Navarro, de los Verdes, a pesar de no ser de la Unidad Nacional, también declaró respaldo, y Julio Guerra, de Opción Ciudadana, se sumó a esa postulación.

El Polo Democrático, partido que se declaró oficialmente en oposición al gobierno Santos, se declaró en contra. El senador Alexander López fue quien anunció que su partido no acompañaría la votación por considerar que el gobierno Santos es “ilegítimo”. Dijo en el Congreso en pleno que en el 2014 su campaña política incurrió en el fraude de violar los topes de financiación. También consideró una “trampa” que el anterior vicepresidente hubiera aprovechado su cargo para hacer campaña política con recursos del Estado.

Para el uribismo, la elección de Naranjo fue un auténtico dilema. Algunos proponían votar en blanco, otros por el ‘No‘. Sin embargo, se esperaba alguna decisión del senador Álvaro Uribe, quien fue el que nombró a Naranjo director de la Policía, en el año 2007.



Iván Duque le puso picante al debate al leer un artículo de la Ley Quinta (reglamento del Congreso) que señala que el postulado debe pertenecer al mismo partido político del vicepresidente a reemplazar. El congresista exigió certificar la militancia del exdirector de la Policía en alguno de los partidos de la coalición que respaldó la fórmula Santos – Vargas Lleras en el 2014.

Roy Barreras intentó salir al paso al advertir que no hay mejor garantía la condición del general (r) Naranjo, que nunca ha tenido militancia en partido político alguno.



La controversia planteada por Duque tuvo que ser resuelta por los congresistas de la comisión de acreditación. Se reunieron en un espacio alterno y redactaron un informe ‘fast track’ para habilitar la hoja de vida de Naranjo.



Jaime Amín, el uribista de esa comisión, se abstuvo de firmar el documento con el argumento de que la habilitación que se pretendía imponer en la plenaria. “Si este gobierno ha trivializado la Constitución, no puede el Congreso dar este paso en falso”, agregó.



El conservador Juan Manuel Corzo, presidente de la comisión de Acreditación, más allá de certificar la militancia de Naranjo en La u o Cambio Radical, pidió al Congreso elegir a un hombre que le ha servido a la patria, más allá de que pertenezca a algún partido político. “Revisada la hoja de vida, el ciudadano Oscar Naranjo Trujillo cumple todos los requisitos exigidos para ser Vicepresidente”, concluyó el informe.



Faltaba el apoyo de Cambio Radical y el senador Carlos Fernando Galán, después de la controversia, pidió la palabra para postular a Naranjo como nuevo vicepresidente de Colombia. Y mencionó las principales operaciones policiales que lideró, como el bombardeo al campamento de Raúl Reyes o al del Mono Jojoy.



Con la postulación de Cambio Radical parecía darse vía libre a la elección de Naranjo. Pero el uribismo rechazó la fórmula con la que los congresistas resolvieron la controversia. Iván Duque no pidió discursos, sino un documento que certifique que Naranjo pertenece a alguno de los partidos políticos de la coalición.



Antes del llamado a lista para votar, Álvaro Uribe presentó una constancia, al margen del tema jurídico que no quiso profundizar. Dijo que aprecia a Naranjo y a su familia, y reconoció la gratitud que le guarda por haber ayudado en el gobierno que presidió. “Ayudó en avances en la lucha contra el narcoterrorismo”, dijo, pero consideró que con lo que viene sucediendo en el gobierno Santos, esta vez no lo podría apoyar. “Tengo que expresar que no obstante haber promovido al director de la Policía, lo que ha ocurrido en el gobierno Santos me impide acompañarlo para que sea vicepresidente”.



Sin el respaldo de Uribe, el que lo ascendió a general, Óscar Naranjo llegó al cargo más alto de su vida pública. Fue uno de los primeros generales en alcanzar cuatro soles y ahora es el primer policía en convertirse en vicepresidente de Colombia.