Collins vuelve a perder por obra Bogotá-Girardot

Hace apenas unas semanas, el Invías negó al ingeniero Carlos Collins la prórroga del contrato para la terminación del túnel de la Línea, obra que quedó en un avance del 90 % y ahora tendrá que someterse a licitación para terminarla.



Ahora, un fallo del Consejo de Estado le propina un segundo golpe a Collins, dejando en firme el pago de la sanción por 151.357 millones de pesos a la Agencia Nacional de Infraestructura, 48.000 millones de los cuales corresponden a intereses. Este es el costo por las demoras e ineficiencia en la construcción de la vía Bogotá-Girardot.



El 13 de enero de 2016, el Tribunal de Arbitramento condenó a la Concesión Autopista Bogotá Girardot al pago de los incumplimientos por la ejecución del contrato. Aunque se desembolsaron en su totalidad los recursos para las obras adicionales previstas, éstas no fueron ejecutadas.



Puede leer: Doble calzada Bogotá-Girardot, un eterno problema



En consecuencia, se ordenó el pago de la diferencia del valor del paso urbano el Boquerón por incumplimiento del contrato, la ejecución en las obras de estabilización y drenaje en la vía, el revestimiento del túnel Sumapaz y Ventana, y la construcción de un separador en el trayecto Bosa-Granada-Girardot.



Collins alegaba que el juez no podía reconocer una suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. Sin embargo, el magistrado de la Sección Tercera Guillermo Sánchez no le dio la razón y consideró que el tribunal de arbitramento sí estaba habilitado para condenar en el monto que resultara acreditado en el proceso. Por ello niega las pretensiones y deja en firme el laudo.



Este es el segundo laudo en contra del concesionario por las obras de la doble calzada Girardot. Otro tribunal arbitral ordenó el pago de 31.000 millones de pesos.



Le recomendamos: Así marcha la doble calzada Bogotá-Girardot



La concesión Bogotá – Girardot siempre estuvo en el ojo del huracán. Fue una concesión que en principio se ganaron los Nule y después de la quiebra acabó en manos de la firma de Collins.



Al conocerse la conformación del laudo por parte del Consejo de Estado, el Vicepresidente Germán Vargas dijo a través de su cuenta de Twitter: Con la decisión del Consejo de Estado, contratista Carlos Collins le adeuda a la Nación $ 182.303 millones. ¿cuándo los va a pagar?

Con decisión del Consejo de Estado, contratista Carlos Collins le adeuda a la Nación $182.303 millones. ¿cuándo los va a pagar? — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) January 27, 2017