Consulta previa no decidirá la suerte de Belén de Bajirá

Antioquia y Chocó siguen en la disputa por este municipio. El Ministerio del Interior emitió concepto que dice la consulta previa no es la salida legal para el problema.

Los más de 16.000 habitantes de Belén de Bajirá siguen en un limbo geográfico. Antioquia y Chocó siguen dando la puja sin tregua por este corregimiento, con el agravante de que la salida que se planteó para dirimir el conflicto, la consulta previa, se acaba de quedar sin piso.

Hace apenas un mes Antioquia celebró la decisión de las Comisiones Conjuntas de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de Representantes, en las que se concluyó que los estudios cartográficos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son confusos, y los devolvieron. En esa misma comunicación le pidieron al Ministerio del Interior que convocara la realización de una consulta previa en la zona.

Sin embargo, la petición fue infructuosa pues Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta previa del Ministerio del interior, informó que el deslinde para un territorio no debe ser sometido a ese mecanismo.

Consulte: Belén de Bajirá, el recóndito pueblo que se pelean Antioquia y Chocó

"No es procedente siquiera pensar que el deslinde y el amojonamiento de un territorio perteneciente a un departamento deba ser sometido a consulta previa no sólo porque se trata de una decisión técnica a cargo del Estado dentro de su función administrativa, sino porque no sería la población étnica, residente o domiciliada en dicho territorio, la exclusivamente afectada, sino en general toda la población resultaría afectada", se lee en el documento dirigido a su superior, Luis Ernesto Gómez, viceministro para la Participación e Igualdad de Derecho.

Como solución alterna, la dirección del Ministerio propuso que se haga un "proceso de participación general entre pares y dentro de las alternativas y libertades contempladas en la Constitución y la Ley”.

Contexto: ¿Antioqueños o chocoanos?

Mientras se libra esta pelea, las gobernaciones de parte y parte siguen tratando de demostrar que Belén de Bajirá les pertenece. Y para ello incrementan su presencia en la zona: por ejemplo, la Empresa de Vivienda de Antioquia acaba de anunciar que harán una inversión de 12.000 millones de pesos en el corregimiento.

Belén de Bajirá queda en la zona de Urabá, en el límite entre Chocó y Antioquia. Lleva 16 años en un conflicto territorial por cuenta de que ambos departamentos se pelean la posesión de este corregimiento de cerca de 2.000 kilómetros cuadrados que tiene dos colegios, dos centros de salud y dos estaciones de Policía. De manera curiosa, cada una de estas instituciones responden a un departamento distinto. Detrás de Belén de Bajirá hay un sinnúmero de intereses. Expertos aseguran que este territorio es rico en oro, níquel, cobre y palma de aceite.

El origen de la disputa se remonta al año 2000, cuando la Asamblea de Chocó declaró a Belén de Bajirá nuevo municipio de ese departamento. En el 2007 el Consejo de Estado entró a jugar un papel determinante al anular la decisión de la Asamblea y declarar que el territorio hacía parte de Antioquia.



Le puede interesar: Antioquia y Chocó, donde más golpean al ELN