Así es el viacrucis de una afiliada de Cafesalud, la EPS que enfrenta una debacle

Desde hace cuatro meses, todos los miércoles doña Elsa Marina Duarte recorre tres horas en carro -desde Valle de San José hasta Bucaramanga- para pedir una sola cosa: un trasplante de médula, de eso depende su vida.



La ‘rogativa’ ha sido a Cafesalud, la EPS con más afiliados de Colombia y que en este momento se encuentra en un estado financiero crítico. “Me dicen que estoy en lista de espera, que no me ha salido el turno, que vuelva después”, manifiesta doña Elsa con preocupación.



A sus 55 años, con el desaliento que le produce la aplasia medular con la que fue diagnosticada y una discapacidad en sus pies que, valga decir, dificulta su capacidad motora, doña Elsa destina de sus pocos recursos económicos “algunos pesos” para ir a la Clínica Foscal de Bucaramanga a pedir que le garanticen su derecho a la salud.

Le recomendamos: Liquidaciones de Saludcoop y Caprecom aportarían 2 billones de pesos



Al ver que su presencia y su historia clínica no han sido suficientes, doña Elsa va a interponer una tutela. "En Cafesalud se ha llegado al punto en que uno tiene que recurrir a la tutela, después a múltiples desacatos y denunciar en los medios para que se les garanticen los derechos a los pacientes”, comentó Nury Esperanza Villalba, presidenta de la Fundación Esperanza Viva que se dedica a prestar asesoría legal, médica y científica a pacientes con cáncer.



El caso de doña Elsa es uno de los miles que se presentan a diario. Como ella, más de 4 millones de personas fueron trasladados de Saludcoop a Cafesalud. “En Saludcoop estábamos mal, no nos atendían pronto, la atención se había vuelto muy mala. Nos habían dicho que con el cambio a Cafesalud nos iba a ir mejor, pero no ha sido cierto”, comenta una de las usuarias afectadas.



Y es que precisamente la crítica que se le ha hecho a este traslado de pacientes es que se le dio a Cafesalud más usuarios de los que podía atender. Así lo evidencia el reciente informe de la Contraloría sobre la auditoría que realizó de la vigencia 2015 a la EPS. Según el ente de control la situación de Cafesalud es insostenible, pues las pérdidas superan los 13.000 millones de pesos a la semana.

Le puede interesar: Fiscalía revive investigación contra Carlos Palacino por caso Saludcoop



Cafesalud carga a cuestas a los más de 4 millones de afiliados que antes eran de Saludcoop, esto representó una exigencia operativa, financiera y operacional que la entidad no ha podido superar. Se tenía previsto que con el traslado de los afiliados aumentaran los ingresos operacionales en un 32%, sin embargo, el incremento fue del 52%, y lo más grave es que la Contraloría no encontró justificación para dichos gastos.



“Llama fuertemente la atención de la Contraloría que, dentro de los Gastos Operacionales, el rubro de Gastos de Mantenimiento y Reparaciones aumentó en un 268%; los gastos por Servicios aumentaron en un 124% y los gastos en Honorarios aumentaron en un 49%. Los gastos globalmente considerados pasaron de $53 mil 327 millones en 2014, a $120 mil 852 millones de pesos en 2015”, se lee en el documento.



La esperanza de la EPS reposaba en los activos, que sin lugar a duda son las cuentas por cobrar por más de $86.283 millones de pesos. Sin embargo, hay incertidumbre al respecto pues “la CGR estableció que no es posible determinar cuánto de esa suma ha sido aceptado por el FOSYGA, y en consecuencia no habría forma de establecer qué porcentaje de dichas cuentas puede recuperarse. La cartera de difícil recaudo representa el 38% de los activos de Cafesalud EPS”.

Le puede interesar: “No manejé mal los recursos de la salud”, Carlos Palacino



La Contraloría encontró que hay facturación por servicios prestados que no se ha registrado en los estados financieros y que “existen otros pagos que, habiéndose ya efectuado, todavía figuran como cuentas pendientes por pagar”.



Además, aunque se sabe, por ejemplo, que la EPS carece completamente de patrimonio, la Contraloría advierte que en el proceso de auditoría hubo ausencia de soportes documentales que dieran cuenta de la realidad económica y financiera de Cafesalud.



Para colmo de males, la auditoría descubrió que Cafesalud pudo incurrir en un detrimento patrimonial de $2.320 millones de pesos, al pagar con ese dinero sanciones, multas y costos de litigios administrativos en vez de destinarlos a la prestación del servicio de salud. Como detalle adicional la EPS gastó 862 millones de pesos en 2015 para muebles y enseres, lo que se convierte en un detrimento teniendo en cuenta su grave situación.



El proceso de venta de Cafesalud y Esimed ya arrancó, la semana pasada se conoció que 21 de las 22 solicitudes de acreditación presentadas cumplieron con los requisitos. Así las cosas, las entidades tendrán hasta el 21 de marzo de este año para presentar sus ofertas. Se espera que cuando esta venta llegue a buen puerto no se trasladen los problemas en el servicio y se protejan los derechos de los afiliados que ven, como doña Elsa, que su vida depende de una atención oportuna.