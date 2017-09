El pedido al magistrado Malo de hacerse a un costado

La situación del magistrado Gustavo Malo cada vez es más díficil. Después de que su nombre terminó salpicado en el escándalo que atraviesa la justicia, su posición en el alto tribunal se complica. El abogado ha dejado saber que por ahora no renunciará a su cargo, pero el circulo se estrecha. De hecho, el jueves tuvo que declararse impedido para seguir con los casos de los congresistas Musa Besaile y Julio Manzur. En el primer proceso, el político ya confesó que pagó dos mil millones de pesos para que este no se moviera. En el segundo, el testimonio del ex magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez desde Guatemala, quien aseguró que la instrucción era darle "pasito" a Manzur ha creado dudas sobre ese expediente.

La Corte Suprema le pidió al magistrado dar un paso al costado. A esa petición, se ha sumado la Corporación Excelencia en la Justicia. La organización asegura que, aunque el magistrado tiene derecho a la presunción de inocencia, es necesario que mientras se desarrolla la investigación se aparte de su cargo. La organización también le pide a los otros magistrados involucrados salir a dar explicaciones a la opinión pública. Este es el texto completo.

"La Corporación Excelencia en la Justicia acompaña la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de pedir al magistrado Gustavo Malo la renuncia a su puesto como magistrado de la Sala de Casación Penal de esa corporación.

El magistrado Malo, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia, por lo que serán las autoridades, en el marco de un proceso revestido de garantías, las que deberán definir su responsabilidad penal. Sin embargo, la información que ha salido a la luz pública sobre su presunta participación en los hechos de corrupción hacen necesario que el magistrado se aparte de su cargo, pues su permanencia puede entorpecer la investigación que se le adelanta, genera un clima de desconfianza interna que puede afectar el trabajo de la Corte y afecta la legitimidad de la justicia.



De la misma manera solicitamos a los demás magistrados involucrados en este caso de corrupción, pronunciamientos claros sobre sus acciones u omisiones. La posición que ejercen o han ejercido, además de responsabilidades penales, implican responsabilidades políticas que no pueden evadirse.

También hacemos un llamado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que sus investigaciones se lleven a cabo con celeridad y transparencia, para que la ciudadanía conozca cuanto antes las personas involucradas y se eviten generalizaciones que afecten a toda la Rama"



Es inaplazable mejorar los controles y recuperar la ética en el ejercicio de la profesión y lamentamos que hechos individuales resulten afectando a toda la institución. Hacemos un llamado para que, además de las iniciativas de reforma constitucional y legal, que son necesarias pero que tomarán tiempo en aprobarse e implementarse, se adopten medidas inmediatas que ayuden a reestablecer la lastimada confianza de los ciudadanos en la administración de justicia".