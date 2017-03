El clamor por la Corte Constitucional

El cambio de cuatro magistrados en la Corte Constitucional es el revolcón más grande de ese organismo en la última década. En manos de quienes lleguen quedarán el rumbo del proceso de paz, la reforma tributaria, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el desarrollo económico del país.

El presidente Santos acaba de realizar una convocatoria pública para elegir de allí las dos ternas que deberá presentar al Senado. Los dos puestos serán vitales pues determinarán en cierto modo las mayorías de ese organismo. La Corte Suprema tiene la responsabilidad de enviar otras dos ternas, pero las fracciones internas no los han dejado ponerse de acuerdo y no se ve humo blanco por ahora.

Semana.com les preguntó a diferentes voces por qué esta elección es tan importante y quiénes deberían llegar a renovar ese organismo.

“Ser magistrado no debería ser un trampolín"

Juan Manuel Charry- Abogado Constitucionalista

1. ¿Por qué es importante?

Con el cambio de magistrados existen dos posibilidades: una corte que sea fiel a la jurisprudencia de la corte, o una corte que se dé a la tarea de revisar ciertas líneas jurisprudenciales, e incluso cambiarlas. De esta manera se podrían dar distintos cambios en las tutelas contra providencias judiciales, la teoría de la sustitución de la Constitución y la garantía de los derechos sociales. Hay otros temas espinosos como la consulta previa a las minorías en caso de explotación de recursos no renovables porque se ha dado una protección excesiva a las comunidades indígenas y unas cargas muy altas a quienes explotan estos recursos. Por lo cual, la nueva corte debe ajustar el proceso para que sea más expedito, se den en casos más claros y precisos.

2. ¿Quiénes deberían llegar a la Corte Constitucional?

Personas que culminen su carrera profesional en la magistratura. Esto con el fin de evitar que utilicen el cargo como trampolín. Necesitamos posiciones más independientes, con una alta trayectoria y una experiencia superior a los requisitos legales exigidos. También es esencial que sean personas que ofrezcan credibilidad a la sociedad. El deber ser es que cuando se pronuncie sobre temas tan sensibles como la paz, sus decisiones esten por encima de las discusiones políticas.



“Están en juego posiciones que no han sido unánimes”

Santiago Ángel - Presidente de la Asociación Colombiana de Minería

1. ¿Por qué es importante?

El cambio de la Corte permite un sano cambio de ideas. En diversas materias como el sector minero-energético creo que es necesario revisar decisiones que han impactado la inversión y proyectos importantes. Lo que está en juego son posiciones que no han sido unánimes como las consultas populares, las consultas previas y decisiones de tutela donde se cambian líneas jurisprudenciales de la Corte. En relación con este último punto, es necesario revisar el mecanismo de interlocución de la tutela, sobre asuntos como la intervención, el tema probatorio, como se garantiza la seguridad jurídica y como no tomar decisiones que vayan más allá de lo pedido en la acción de tutela.

“La corte tendrá en sus manos el control jurídico del proceso de paz”

César Rodríguez - Director de Dejusticia

1. ¿Por qué es importante?

Estamos ante el cambio de casi la mitad de la Corte. Cuatro magistrados marcan un giro en temas importantes como la paz, los derechos de los ciudadanos y hasta los derechos económicos. En la agenda de esta nueva corte, existen tres puntos esenciales que están en juego. El primero de ellos es el control jurídico de la implementación de la paz. La nueva corte debe hacer valer el derecho a la paz, que está consagrado en la Constitución, y a su vez imponer límites al fast track para que no desborde al Congreso, al Ejecutivo, ni a la Constitución misma. Lo segundo tiene que ver con las libertades personales, derechos individuales, derechos de las mujeres y de parejas del mismo sexo y por último, se encuentran los derechos ambientales y económicos, como la minería y las consultas populares, temas donde la Corte ha quedado muy apretada, y podrían variar con el cambio en la composición de la Corte.

2. ¿Quiénes deberían llegar a la Corte Constitucional?

Existen diversos requisitos esenciales. El primero de ellos es la independencia, no sólo de quien los nomina, sino de todo tipo de personas y entidades, con el fin de cumplir a cabalidad sus funciones. El segundo es la fidelidad a la Constitución y a las líneas de la Corte en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Tercero, que sean personas que tengan conocimiento y herramientas técnicas en una gran diversidad de temas. Por otro lado, necesitamos más mujeres dentro de la Corte.

“Los empresarios necesitamos seguridad jurídica”

David Bojanini - Empresario

1. ¿Por qué es importante?

Un cambio en la Corte Constitucional tiene un significado muy grande. En materia empresarial, para quienes invertimos en el país es necesario tener seguridad jurídica. La inversión se da con reglas de juego claras. Si la Corte las cambia con sus decisiones, el piso se vuelve muy dudoso. La Constitución de 1991 creó la Corte para la defensa de los derechos humanos y para velar por el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, actualmente se han atribuido una competencia mayor y a veces legislan.

2. ¿Quiénes deberían llegar a la Corte Constitucional?

Debe llegar gente que tenga claro que el papel de la Corte no es excederse en atribuciones y concentrar poder. También que conozca la Ley de Sostenibilidad Fiscal y entienda que los fallos de los jueces no la pueden poner en peligro. Por ejemplo, en temas de Seguridad Social un fallo individual que favorezca con cualquier beneficio no contemplado en la ley, como medicamentos no incluidos en el POS, puede generar que la suma de todos esos fallos empiece a costar mucho al país.

Marcela Sánchez – Directora de Colombia Diversa

1. ¿Por qué es importante?

La Corte Constitucional ha sido reconocida por su jurisprudencia garantista y por siempre tener un equilibrio. Así, la pregunta que hay que hacerse sobre el cambio de los cuatro magistrados no es sobre el equilibrio de la misma si no por el mantenimiento de las líneas jurisprudenciales. La jurisprudencia deriva de un examen juicioso de la realidad social. Por otro lado, se basa en un criterio jurídico y constitucional que no va al vaivén del debate político.

2. ¿Quiénes deberían llegar a la Corte Constitucional?

Juristas, hombres y mujeres, serios con los avances de la Corte en cuanto a los derechos fundamentales. Personas que tengan en cuenta lo que significa el impacto de los retrocesos.