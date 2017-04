Corte dirá quiénes son los nuevos jueces de Laura Moreno y Jessy Quintero

En manos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quedó esta tarde el futuro del caso de Luis Andrés Colmenares.

El magistrado de la Sala Penal tendrá que dirimir el tire y afloje de opiniones entre los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que llevan varios días estudiando a qué sala le debe corresponder decidir el segundo round de Laura Moreno y Jessy Quintero ante la justicia.

El lío se centra en que en una esquina están los magistrados José Joaquín Urbano, Álvaro Valdivieso y Jorge Enrique Vallejo, quienes fallaron la absolución de Carlos Cárdenas por "duda razonable".



En dicho fallo, los magistrados consideraron que aunque no hay elementos para condenar a Cárdenas, la muerte de Colmenares no fue un accidente. Por el contrario, aseguran que el cuerpo tenía heridas que no pudieron ser ocasionadas por una caída; eran en distintas direcciones, con varios elementos y en distintos momentos.



También indicaron que el cuerpo de Colmenares tenía rastros de haber sido golpeado violentamente al menos dos veces. Y que fue lanzado vivo al caño, ya que sus pulmones estaban llenos de agua. También aseguraron que las declaraciones de Laura Moreno eran a todas luces contradictorias.



Por haber hecho este pronunciamiento, al recibir la apelación de las estudiantes, los tres magistrados se declararon impedidos.



En la otra esquina están los magistrados Jairo José Agudelo Parra, Juan Carlos Arias López y Fabio David Hernán Suárez, quienes no estuvieron de acuerdo con el impedimento, y consideraron que sus colegas sí eran competentes para revisar en segunda instancia la absolución de Moreno y Quintero.



Ante la controversia, el conflicto escaló a la Corte Suprema de Justicia, y deberá ser resuelto de fondo en el despacho del magistrado José Luis Barceló.

Según el abogado de Jessy Quintero, Silvio San Martín Quiñones, existen precedentes de la misma corte que indican que el impedimento procede cuando se ha emitido un concepto sustancial de fondo. "En este caso, ellos ya tienen en su criterio que hubo un homicidio. Acá demostramos que fue un accidente. Consideramos que esto no los va a dejar emitir un fallo imparcial".

Con una decisión clave para el futuro del caso Colmenares comienza entonces la segunda instancia de Laura Moreno y Jessy Quintero en la justicia. El caso escala a la corte que tendrá la última palabra sobre quiénes serán sus nuevos jueces.

