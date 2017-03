Las peleas de la Corte Suprema que tienen bloqueadas varias elecciones

Si hay una pelea por la cual se han creado fracciones profundas en la Corte Suprema de Justicia ha sido por la elección de altos funcionarois. Este tribunal, de cierre en materias penal, civil y laboral, es en los últimos años, sin falta, ha sido el protagonista de desbarajustes y controversias por la selección de sus reemplazos y el poder que tienen tras la designación de ternas para los más altos nombramientos del Estado.



Este año no es la excepción. Las divisiones internas los tienen estancados hace por lo menos cuatro meses. Deben elegir presidente, vicepresidente, magistrado de la Sala Civil, dos ternas para magistrados de la Corte Constitucional y 12 magistrados provisionales de descongestión para la Sala Laboral de la Corte, cuyas listas están en elaboración en la Judicatura. Pero al interior de ese alto tribunal ha sido imposible llegar a un consenso. La pelea es tan apretada que incluso se dice que para resolver el conflicto se ha pensado incluso en negociar internamente de una vez los nombres que irían en la terna de auditor que tiene que presentarse en Agosto.

Puede leer: La paz dividió a la Corte Suprema de Justicia



La división este año comenzó por las diferentes posturas alrededor del proceso de paz, tema que marcó tensiones de varios magistrados frente a la expresidenta de la Corte Margarita Cabello Blanco. Como se sabe, la magistrada ha tenido una voz critica respecto a los acuerdos de La Habana, pero especialmente frente a la Justicia Especial para las Farc. Esa tensión desencadenó una pugna por la nueva presidencia. Finalmente, la Corte rompió la tradición que tenían de respetar un orden prestablecido.

Rigoberto Echeverri, de la Sala Laboral, venía de ser el vicepresidente de la Corte. Sin embargo, una votación 11-11 tiene bloqueada su elección. Para destrabar, se postuló el magistrado Mauricio Burgos, quien tampoco ha logrado la mayoría de 16 votos requeridos para salir elegido.



Para algunos analistas, el eje del problema esta en el sistema de elección de cargos por cooptación, ya que es donde los magistrados de la Corte buscan los equilibrios al interior del tribunal. De hecho, uno de los temas que desataron mayor tensión interna fue que una parte de la Corte porpuso que el magistrado auxiliar de la Sala Civil Héctor Moreno fuera elegido como el magistrado a reemplazar a Fernando Giraldo en esta misma Sala. Esto sin que existiera, como es usual, un consenso de la misma Sala Civil.



En consecuencia, lo que ocurre este año, que no es exótico frente a años anteriores, es que para negociar estos pesos al interior de la Corporación los magistrados convierten los altos cargos del Estado que están en sus manos, en instrumento de negociación. Por lo pronto las dos ternas pendientes para magistrados de la Corte Constitucional marcan el tire afloje.



Para reemplazar al magistrado Jorge Iván Palacio, tienen las mayores votaciones el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz Orejuela, con 9 votos; el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Luis Benedicto Herrera, con 7 votos; el excontralor de Bogotá Diego Ardila, con 4; la magistrada auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Magda Victoria Acosta Walteros, con 4, y la ex viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, con 3.



En la lista para reemplazar al magistrado Luis Ernesto Vargas puntean Álvaro Motta, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que alcanzó 12 votos; el expresidente del Congreso y escontralor Carlos Ardila Ballesteros, con 6 votos, y la abogada de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Diana Fajardo, con 6 votos.



Puede leer: El clamor por la Corte Constitucional



Consultados por Semana.com, algunos magistrados manifestaron que en ninguno de los casos citados la votación muestra la intención real de la corte por elegir o desaprobar a algún candidato. De hecho, es usual que en estas controversias no se dejen ver los verdaderos favoritos hasta que exista un consenso previo.



Por ello, la Corte Suprema se dispone a reunirse este martes 21 de marzo en Sala Extraordinaria para discutir estos puntos; esto antes de enfrentar una nueva votación, que se dará en la Sala Plena del jueves 23 de marzo.



En los casos de los candidatos Wilson Ruiz, Carlos Ardila y Marha Isabel Castañeda existe un sector de la Corte que manifestó su inconformidad con que salgan ternados teniendo en cuenta que ya tuvieron su cuarto de hora en altos cargos en la justicia y ahora insisten en repetir en la Corte Constitucional.

De manera poco usual, en las controversias que atraviesa la corte en su interior se han sacado todos los cargos al sol, incluso, los que aún no están listos para elegir, como el auditor y las cuatro salas laborales de descongestión. El lío es que si esta tendencia hace carrera, la espera va para largo.

Y mientras tanto, la Corte Constitucional sigue tomando las decisiones más importantes para el país, con magistrados encargados que aunque son de la más amplia experiencia, su interinidad resta legitimidad y rompe con la composición que la Constitución ordena.



Puede leer: "Los nuevos magistrados incidirán en los pesos que tengan fuerzas en la Corte”