“Estoy seguro de que Arias debe ser extraditado”

El presidente (e) de la Corte Suprema, José Francisco Acuña, aseguró que el hecho de que el exministro no esté cumpliendo su condena de 17 años de prisión en Colombia es un mensaje erróneo a la sociedad.

Hace tres días un juez de Estados Unidos reconoció que el tratado de extradición con Colombia está vigente, con lo que el exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de Agro Ingreso Seguro, debería regresar al país. Sin embargo, el proceso estará suspendido mientras surte un proceso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se tendrá que ratificar o negar dicha decisión.



Entretanto, la Corte colombiana que condenó al exministro a 17 años de cárcel y a una multa 30.000 millones por cuenta del escándalo acaba de insistir en que Arias debe venir al país a pagar su sentencia.



“El señor Arias fue condenado por esta corte en un debido proceso. (…) Él o cualquier otra persona que haya sufrido una condena debe pagarla, debe estar al día con ese criterio punitivo y estar acá”, indicó José Francisco Acuña, presidente (e) del alto tribunal.



Acuña, quien acaba de ser designado para integrar el comité de escogencia de magistrados para el tribunal de paz, indicó que el que Arias no esté pagando su pena en Colombia envía un mensaje errado a la sociedad e “institucionalmente debemos evitarlo”.



La Corte Suprema es el centro de las críticas por parte de miembros del Centro Democrático, quienes señalan que el fallo contra el exministro es una decisión política. Este es el argumento con el que han solicitado a Estados Unidos que se frene el proceso de extradición a Colombia.



Incluso, el Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, había asistido a las audiencias de Arias y había enviado una serie de cartas con las cuales buscaba demostrar que la decisión judicial en Colombia obedecía a una persecución política. Además, argumentaban que la Corte Suprema había declarado nulo el tratado de extradición entre ambos países y que por eso no procedía el pedido del gobierno colombiano.



Al respecto, el magistrado contestó: “Estamos tranquilos, no decidimos con carácter partidista, fallamos en derecho, estamos en el ejercicio permanente de subir los estándares para defensa de aforados que están sometidos a régimen de única instancia para que cumplan con los estándares internacionales”, indicó.



Además de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, Arias también pelea una solicitud de asilo político.