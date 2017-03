¿Por qué salen a marchar los cristianos?

Algunos líderes religiosos convocan a la marcha de este sábado. Este es el panorama de su fuerza política y por qué no todas las iglesias le caminan a la idea de protestar.

Los llamados cristianos evangélicos, todo ese conglomerado que cree en Jesucristo y que no son católicos, se convirtieron desde hace varios años en una de las fuerzas del poder más importantes y decisivas de Colombia. Los políticos más tradicionales han buscado en los más de 10 millones de adeptos que tienen las cerca de 6 mil iglesias que están registradas en el país.

En uno de los pulsos democráticos más decisivos de los últimos años, el plebiscito por la paz, se calculó que los pastores de las llamadas ‘mega-iglesias’ pusieron tres millones de votos por el “No”, lo que empujó definitivamente la victoria. No era la primera vez que ganaban un pulso. El año pasado las comunidades cristianas ya habían llenado las calles de múltiples ciudades en rechazo a las cartillas de inclusión de género que el Ministerio de Educación iba a publicar. Fue tal la manifestación “en defensa de la familia” que Santos terminó engavetando el proyecto.

Esa es su preocupación mayor: la llamada ideología de género. Por esto apoyaron las protestas contra la encuesta que el DANE les hizo a algunos estudiantes para investigar su comportamiento y actitudes sexuales. Y es que justo la perspectiva de género que apareció en el texto del acuerdo final de La Habana, lo que los llevo a votar No. Esa disputa ha llegado al Congreso, donde Viviane Morales llevó un proyecto de referendo para que los colombianos decidan que a los niños abandonados solo los pueden adoptar parejas conformadas por un “papá y una mamá”. El proyecto se aprobó después de debates muy acalorados, con una amplia ventaja.

Morales, es una cristiana fervorosa desde años atrás. Sin embargo, no pasa lo mismo con muchos otros políticos que se han sumado a esa ola recientemente. La “preocupación” por la ideología de género ha sido aprovechada por algunos políticos para llamar a los cristianos a las calles y a las urnas, incluso a veces con engaños. Por ejemplo, se conoció que en la marcha por las cartillas se habían filtrado caratulas de material porno que no tenían nada que ver con el ministerio de Educación.

La marcha de este primero de abril, claro, ya tiene su cuota evangélica enfilada para salir a las calles. Pese a que es una marcha convocada por el uribismo y algunos sectores del Partido Conservador para protestar “contra la corrupción”, también existe un fuerte componente religioso. El ex procurador Alejandro Ordóñez y la diputada cristiana santandereana Ángela Hernández, han llamado a salir a las calles por la protección de las familias.

En un video hecho para convocar a la marcha de este primero de abril, en el que se comparan los discursos del presidente ecuatoriano Rafael Correa y del presidente Santos alrededor del matrimonio igualitario y el aborto, la diputada Hernández dice: “Está más que claro lo que para este Gobierno significamos las personas de fe, los que tenemos un credo y lo expresamos con libertad, los que amamos los principios, los valores, los que luchamos por la permanencia de la moral dentro de la sociedad. Es hora de que el presidente sepa que los cristianos no solamente vamos a las iglesias, que también tenemos la capacidad de ir a las calles a defender nuestros derechos, a defender la patria que el día de mañana le entregaremos a las siguientes generaciones”.

A este movimiento también se ha sumado el pastor Miguel Arrázola, quien ha sido llamado popularmente el pastor del No por el activo rol que tuvo en la campaña del plebiscito. Con su iglesia Ríos de Vida, Arrázola tiene miles de fieles en Cartagena.

Otro protagonista será el pastor César Castellanos, líder de una de las iglesias más grandes del mundo, la Misión Carismática Internacional, que tiene su sede principal en Bogotá. La congregación ha estado muy ligada al uribismo, tanto que allí el ex presidente suele hacer algunos de los actos más grandes de campaña.

Castellanos también ungió en 2010 a Juan Manuel Santos, y le predijo su llegada a la Casa de Nariño: “Todos aquellos que han sido candidatos presidenciales y han pisado esta plataforma, luego, en el tiempo de Dios, Dios les da la investidura presidencial, estoy completamente seguro que usted entrará a tomar ese lugar, porque lo que yo percibo es que la mano de Dios está sobre su vida”. Luego la iglesia de distanció de él.

A pesar del apoyo que tendrá la marcha de un importante sector del cristianismo, no es verdad que todas las iglesias estén detrás de la convocatoria. El teólogo y pastor Javier Mayorga, quien pertenece a la denominación Evangélica Alianza de Colombia y hace misiones con las comunidades indígenas de las selvas del sur de país desde hace varios lustros, asegura que en cuanto a esta marcha, no todos los cristianos tienen la misma convicción: “Nosotros como cristianos debemos ceñirnos a los principios de la Palabra del Señor. Con relación a los gobernantes, la Biblia nos enseña a estar bajo su autoridad, a no rebelarnos en contra de ellos. La biblia nos manda a nosotros como cristianos a orar por ellos, y en la medida en que nosotros presentemos esta causa a Dios, él obrará en el corazón de nuestros gobernantes”.

Y es que al parecer, una cosa es la relación cristianismo y política en el contexto actual y otra en el contexto bíblico. Según el pastor Javier Camargo, teólogo y líder de una iglesia bautista, la convocatoria a la marcha está fuera del contexto de las Sagradas Escrituras, “porque hablan mal y tratan al presidente mal, y no es correcto levantarse en contra de los gobiernos que Dios pone, no es correcto hablar mal de los gobiernos, nuestro trabajo es orar por ellos. Pablo y los apósteles tuvieron gobiernos terribles, perores que los nuestros, en comparación los nuestros son excelentes, pero ellos sólo oraban y mandaban a la iglesia a que en todo lugar doblaran rodilla. La mala situación de los países no es problema de los gobiernos, es problema de la inmundicia del país y de la mala vida de la iglesia”.

Los expertos citan el famoso el pasaje bíblico en el que los fariseos se le acercaron a Jesús para preguntarle si había que tributar al César o a Dios —el pueblo Judío estaba bajo la opresión romana y le pedían Dios que los liberara—, y Jesús contestó: Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Como quien dice: cumplan con sus obligaciones divinas y también con las civiles. Algunas vez a Jesús lo querían proclamar rey, pero dicen los evangelistas que huyó porque su reino no era de este mundo.

Ese debate ha enfrentado a quienes dentro del cristianismo creen que no está bien participar en este tipo de actividades políticas y a quienes están seguros que por el contrario es parte de su misión tener una voz que no se apague.