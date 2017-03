"No tuve conocimiento del pago de Odebrecht": director de la DIAN

La citación a varios salpicados por el escándalo de Odebrecht, entre ellos tres gerentes de las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, tiene los pasillos del búnker de la Fiscalía con los reflectores de los medios de comunicación encendidos.

Este lunes el turno fue para el director de la DIAN, Santiago Rojas, que entró derecho a contestar los interrogantes de la Fiscalía en una declaración que se prolongó por más de cuatro horas. A su salida, el funcionario dijo: "No tuve conocimiento del hecho en cuestión y confío en que la justicia va a actuar rápido".



Santiago Rojas fue el antecesor de Roberto Prieto en la gerencia de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, en el 2010. Roberto Prieto lo puso en el ojo del huracán al asegurar en Blu Radio que aunque conoció del giro no reportado de US$400 dólares de Odebrecht para afiches en la campaña, no fue el responsable de gestionarlo.

"Expliqué con mucho detalle los procedimientos que se adelantaron en la campaña del 2010, mi papel como gerente. Confío en que la justicia aclare este tema a la menor brevedad", indicó.



La semana pasada, en la puerta de la Fiscalía, Roberto Prieto indicó a los medios de comunicación que tiene "tranquilidad espiritual de haber obrado bien". Aseguró que prioritariamente asistió para "desvirtuar la infamia" de la que fue objeto por parte de Otto Bula y las distorsiones que ha habido en este proceso.

David Espinosa, abogado de David Zuluaga, estuvo en el búnker de la Fiscalía para confirmar que el interrogatorio se realizará en Estados Unidos, donde se encuentra el hijo del excandidato Óscar Iván Zuluaga por motivos académicos.

Fiscales se trasladarán a Nueva York, donde lo interrogarán por la reunión que sostuvo en febrero del 2014 en Sao Paulo, Brasill, para acordar el pago de los honorarios del estratega brasileño Duda Mendoca, y que fue determinante para que Óscar Iván Zuluaga ganara la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con el testimonio de Daniel García Arizabaleta en el Consejo Nacional Electoral, revelado por Semana.com., a la reunión en Brasil asistieron Óscar Iván, su hijo David, Iván Duque y Luiz Batista, que fue “el funcionario de Odebrecht en Colombia y fungió como enlace para la reunión”, aseguró.

Ya David Zuluaga compareció ante el Consejo Nacional Electoral en una versión libre vía Skype para explicar los hechos que rodean la campaña de la cual fue gerente.



"Me siento víctima": Nieto Loaiza



Este lunes también asistió a dar su versión el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, quien fue llamado en calidad de entrevistado por el ente acusador. Explicó que cuando salieron los pliegos para la licitación Ruta del Sol tramo 2, se reunió con Odebrecht para intentar conformar un consorcio con el cual presentarse a la licitación.



Sin embargo, la compañía brasileña decidió asociarse con empresas diferentes a las que representaba Nieto y el proyecto les fue finalmente les fue adjudicado. Además de reunirse con Odebrecht, Nieto Loaiza aseguró que también se reunió con representantes de empresas japonesas y españolas.

“En su momento fue frustrante. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en tratar de estructurar el consorcio y en ese sentido me sentí frustrado. Doy gracias a Dios de que no haya pasado nada”, explicó el exfuncionario a la salida del interrogatorio.

Nieto entró a escándalo a raíz de una mención que Gabriel García Morales hizo en su contra el día de su interrogatorio en el ente acusador. Según García, existió el plan de una invitación a su apartamento para presentarle inversionistas que estaban interesados en negocios de construcción. Entre ellos, según García Morales, estaba Odebrecht, pero Nieto ha negado que esa reunión se hubiera realizado con su presencia.

“Me siento víctima por una parte porque termina uno salpicado sin tener nada que ver, porque nadie me acusa que intermedié ni ofrecí nada en el soborno pero como la gente en particular no distingue entre vinculado, ni confeso ni interrogatorio”.