Consejo de Estado desata batalla al interior del Centro Democrático

La decisión de la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, que calificó las campañas por el No como un engaño generalizado a los votantes, levantó toda clase controversia, en especial, al interior del Centro Democrático.



La grieta que dejó en el uribismo las declaraciones del exgerente de la campaña por el No Juan Carlos Vélez al diario La República terminó de abrirse con el pronunciamiento del alto tribunal. El senador Ernesto Macías calificó a Vélez de “mitómano” y aseguró que tienen la versión de que Vélez estaba ingiriendo licor cuando dio las declaraciones. En entrevista con Semana.com, Macías aseguró que “no hay explicación para tanta estupidez”.



“Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas que contrastan completamente con lo que vieron los colombianos en la campaña”, indicó.



Estas declaraciones llevaron a que a través de su cuenta de Twitter Juan Carlos Vélez manifestara: “Cedí mi curul en Senado para que llegaran allí compañeros del CD como Ernesto Macías. Y hoy me paga con calumnias e injurias. Que tristeza”.



A su vez, el senador por el Centro Democrático respondió: “JCVélez no cedió curul del Senado a nadie. No pudo ingresar a la lista del @CeDemocratico porque pertenecía a La U. Nada le debemos”.



Aunque en general el Centro Democrático salió a rechazar la decisión de la magistrada Bermúdez, que al admitir una tutela contra los resultados del Plebiscito concluyó que la campaña del No le mintió al electorado, una de las pruebas claves de este proceso son precisamente las declaraciones de Vélez.



En ellas, el exgerente de la campaña revela que el Centro Democrático se centró en que la gente saliera a votar “verraca” y que por asesoría de expertos de Panamá y Brasil la estrategia se desarrolló alrededor de “dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”.



Por cuenta de las falsedades en las campañas, la magistrada ordenó al Gobierno y al Congreso implementar de inmediato al nuevo acuerdo de paz a través del mecanismo de fast track, que –según su concepto- fue avalado por la Corte Constitucional.



La decisión ocasionó fuertes críticas de voceros del No, que han asegurado, entre otras, que asimilar que los votantes eligieron engañados por cuenta de las declaraciones de Vélez es un “insulto”.



El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió contra la magistrada del Consejo de Estado y amenazó a la jurista con acciones legales en su contra. Calificó el auto de la magistrada como un “golpe de Estado” al elector, que prueba que Colombia va camino a ser como Venezuela.



En una primera reacción al fallo del Consejo de Estado, Vélez aseguró que la magistrada se abstuvo de suspender los resultados del plebiscito por lo tanto “el resultado está en firme”.