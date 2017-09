"Moreno dijo que tenía la varita mágica para que no me capturaran": Manzur

En medio del huracán que sacude a la justicia por los supuestos hechos de corrupción de exmagistrados de la Corte Suprema, el exparlamentario Julio Manzur Abdala declaró ante este tribunal el lunes en la mañana.

El nombre de Manzur, según la declaración de su compañero en el Congreso Musa Besaile, sirvió de anzuelo para que el abogado Gustavo Moreno presionara el pago de una millonaria suma a cambio de obstruir procesos de parapolítica en la corte.

El exparlamentario, sin embargo, aseguró que jamás dio un peso a Moreno y que de lo único que tiene conocimiento es de que a través de su hijo, Wadith Manzur, Moreno ofreció sus servicios como abogado. "Le hizo la propuesta de atender nuestro caso con posibilidad de que no me encarcelaran, decía que teníamos una mala defensa lo cual no es cierto", indicó.

La versión de Manzur, que tendrá que ser investigada por las autoridades, apunta a que en comienzo, Moreno le pidió 600 millones de pesos para asumir su defensa. Una vez fue detenido, le envió un mensaje a los calabozos del búnker en donde decía que sus honorarios valían 2.000 millones de pesos.



"En primera y en segunda instancia nos negamos, preferí enfrentar a la corte con altura y eso fue lo que hice. No es cierto que me haya hablado de magistrados auxiliares ni principales, Moreno jamás dijo que tenía injerencia sobre la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí decía es que de alguna manera tenía la varita mágica para evitar que a mí no me capturaran, y posteriormente cuando estaba detenido en el búnker de la Fiscalía se ofreció a ser nuestro abogado".



Manzur aseguró bajo la gravedad de juramento ante el magistrado Luis Hernández que Moreno nunca le habló de magistrados auxiliares o principales en los que tuviera influencia y que su caso es muy diferente al de Besaile.

"Es posible que haya tenido información privilegiada de lo que pasaba en la Corte Suprema de Justicia y que la haya utilizado de puente para llegar al pez mayor, al senador Musa Besaile", indicó Manzur.

Una versión contraria entrega el senador del Partido de la U que busca ser declarado víctima de extorsión. Ante el alto tribunal indicó que Moreno lo amenazó con una orden de captura para presionar el pago de 2.000 millones de pesos. En su versión ante la corte, que será ampliada este martes, Besaile indicó que la captura de Manzur fue uno de los argumentos con los que el abogado intentó presionar los pagos.