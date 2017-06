Sin armas, las Farc cada vez más cerca de su surgimiento político

Un lote de fusiles, pistolas, lanzagranadas y lanzacohetes fue entregado este martes por las Farc a la misión de la ONU en La Elvira (Cauca) durante la segunda fase del proceso dejación de armas.

La figura de un hombre, de identidad desconocida, que lleva las insignias de las Naciones Unidas y que descarga cerca de una mesa el armamento para luego depositarlo en un contenedor, es la escena con la que se quedarán los colombianos a ocho días de que concluya el tránsito definitivo de las Farc a la vida civil.

No hay duda, el desarme de la guerrilla va a mitad de camino pese a que a la fecha no se ha divulgado fotografía alguna del acontecimiento. Ese fue el mensaje de seguridad que envío el jefe de la misión internacional que viene certificando el proceso.

"Con el registro por las Naciones Unidas de al menos un arma por hombre, el proceso de Colombia cuenta entre los más exitosos de los verificados internacionalmente", dijo Jean Arnault.

Escasean los retratos y las imágenes que recreen el histórico momento que se vive en las 26 zonas veredales donde se concentran más de 7.000 hombres y mujeres la guerrilla. No los hay, y al parecer, ni las habrá. Ya lo había anticipado en el 2013 el jefe guerrillero Andrés París cuando anunció que "el Gobierno no tendrá la foto de la entrega de armas".

Este martes, cuando el país esperaba las imágenes del segundo 30% de guerrilleros desprendiéndose de sus fusiles, lo que trascendió sólo fue la imagen de arsenal en manos de la ONU que se disponía a depositarlo en uno de los contenedores adecuados en los puntos de concentración.

Con total hermetismo se ha manejado el tema. No sólo por los retrasos que ha encarado el proceso, sino también porque después de las tensas discusiones que se gestaron en La Habana, al parecer, se impuso la idea de "no protagonizar un acto de rendición ni sometimiento" como ha advertido la guerrilla.

"Se está concretando un paso muy importante la dejación de las armas", dijo el presidente Juan Manuel Santos al celebrar la entrega del acto simbólico en La Elvira (Cauca), al que no pudo llegar debido a las condiciones climáticas. Tampoco el expresidente de Uruguay José Mujica y el exjefe del gobierno español Felipe González pudieron participar del evento, por lo que siguieron y celebraron junto al mandatario la entrega simbólica desde la cercana ciudad de Cali.

El expresidente de Uruguay durante su intervención le pidió a los colombianos "que se sientan latinoamericanos" pues "lo que está en juego es la convivencia de una sociedad que puede ser un espejo para América Latina".

"Hay que desmantelar lo que ha acumulado tanto dolor (...) no se puede vivir en una sociedad con desconfianza", dijo. Renglón seguido señaló que lo más importante no es lo que fue ayer sino lo que estamos convocando pues "en el antes hay cosas irreparables y cosas que nos obligan a aprender a caminar con el peso de esos problemas", dijo.

Por su parte, el jefe guerrillero Pablo Catatumbo manifestó que "la dejación de armas, cabalmente ejecutada hasta el momento, es tan solo uno de los compromisos mutuos por cumplir". Minutos después, desde la escuela Marco Fidel Suárez en Cali, Iván Márquez exhortó a las autoridades a no preocuparse tanto de las armas entregadas.



"La preocupación central no puede ser sólo el destino de las armas, sino el de los hombres y las mujeres que empiezan a andar, a la construcción de un nuevo país", apuntó. El dirigente de las FARC alertó que la seguridad física de los guerrilleros no cuenta con las condiciones básicas jurídicas o de organización institucional: "Todo está en trámite", advirtió.



Márquez reafirmó además la intención de las Farc de abrir una nueva página en la historia del país y llamó al presidente Santos a "no fallarle" a Colombia.

La semana pasada, las FARC entregaron a Naciones Unidas 30 % de su armamento, equivalente a unas 2.223 armas. Con las de hoy se suman aproximadamente 4.406 armas, la mayoría pistolas y fusiles, y se espera que la próxima semana entreguen el 40% restante.

Hace apenas algunas semanas las Farc entregaron el listado de sus caletas, el cual resultó una sorpresa para los verificadores internacionales ya que son 949, escondidas en lugares remotos y de difícil acceso. Nadie imaginaba semejante arsenal.

Según el acuerdo de paz, el armamento de las FARC será utilizado para elaborar tres monumentos: en Nueva York, en Cuba -sede de las negociaciones- y en Colombia.

Para que el cierre de la guerra tenga e´xito, y se cauterice la vena abierta del reciclaje de la violencia, tanto la guerrilla como el Estado tienen retos enormes. Porque este acuerdo requiere de la voluntad y la buena fe de cada combatiente, y de la eficacia y coordinacio´n del Estado en su integridad: involucra a las Fuerzas Militares y de Polici´a; a los alcaldes y gobernadores, al Congreso, a la Fiscali´a, por mencionar apenas unos de ellos.