Diez razones por las que la entrevista de Prieto se volvió un Tsunami

El paso al frente que dio Roberto Prieto, el gerente de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos este martes, cuando reconoció la entrada de dinero de Odebrecht a la campaña del presidente provocó un remezón político.

Su salida, después de estar tras bambalinas, complicó aún más el panorama de los implicados en el escándalo de la multinacional brasilera en el país. Semana.com presenta los diez puntos clave de sus declaraciones que terminaron convertidos en uno de los mayores tsunamis políticos del país.

Sí hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Santos

Hasta las declaraciones de Prieto, no había un testimonio tan contundente del dinero de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos. Hace unas semanas lo que se sabía provenía de los señalamientos (no confirmados) de Otto Bula. El exsenador había confesado que entregó un millón de dólares a un empresario llamado Andrés Giraldo, que supuestamente después se lo habría entregado a Prieto, quien era el gerente de la campaña en 2014. Prieto y Giraldo han negado varias veces esa versión, y Bula pareció retractarse en una carta que envió al CNE diciendo que no le consta nada de la campaña de Santos. Sin embargo, cuando a Prieto le preguntaron si era verdad que Odebrecht había pagado los afiches de la campaña de 2010 respondió: “esa una realidad y se lo tengo que decir honestamente: fue irregular”.

Odebrecht sí pagó los afiches de Santos en 2010

Prieto ratificó las versiones que se hicieron públicas la semana pasada sobre el hecho de que Odebrecht habría pagado los afiches de la campaña de Santos en 2010. Según se dijo, por medio de una compañía en Panamá, propiedad de Otto Rodríguez, la compañia financió dos millones de afiches por un valor de 400.000 dólares. “Yo ordené los afiches operativamente. ¿De dónde salió la plata? De Odebrecht, ya quedó claro… Yo lo reconozco. Me dijeron hay que contratar dos millones de afiches A mí me dijeron ¿Quién paga eso? Lo paga Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht… Eso fue lo que yo hice, porque ya estaba fondeado”, dijo en la entrevista a Blu Radio.

Prieto reconoce que la actuación fue irregular.

El exgerente de la campaña también aseguró que la forma cómo habían recibido la plata de Odebrecht para “fondear” los afiches no estaba ajustada a las normas. “No es normal, digamos que no es legal, eso no se lo voy a negar. Y si usted me pregunta, aquí tiene que haber un reconocimiento…. No estamos ocultando nada… Hicimos algo irregular”. Frente a esta confesión el presidente Juan Manuel Santos salió a dar su versión de los hechos. "Es un hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas", dijo.

¿El presidente sabía?

Durante toda la entrevista, Roberto Prieto afirmó insistentemente que el primer mandatario no tenía idea sobre los dineros de Odebrecht. “Quiero dejar una claridad absoluta: el presidente no sabía”, aseguró en la entrevista. Relató que tuvo una llamada con el primer mandatario el viernes pasado, pues después de que se publicó el tema de los afiches él se preocupó y lo llamó. Aseguró que en ese momento él por primera vez le relata que hubo una reunión en el hotel Casa Medina entre miembros de la campaña y directivos de Odebrecht. “Sí, él se preocupó. El presidente no sabía de esa reunión. Yo le conté y es cuando explota todo ese rollo”, dice Prieto a propósito de ese encuentro.

Se abren dudas sobre la reunión entre directivos de la campaña y Odebrecht

En la entrevista Prieto deja claro que él sí tuvo una responsabilidad importante en la campaña presidencial, pero que no fue el único. Como se sabe el Comité Financiero de la misma aceptó que "a principios del 2010, el Dr. Eduardo Zambrano, contactó al Sr. Juan Claudio Morales, ofreciendo presentarle algunos empresarios interesados en apoyar la campaña del candidato Juan Manuel Santos, razón por la cual se coordinó un desayuno que se llevó a cabo a principios del año en el restaurante del Hotel Casa Medina, con la participación de la Dra. Consuelo Caldas, el Sr. Juan Claudio Morales y el Sr. Orlando Sardi". Prieto dijo en su entrevista que quería dejar claro que “yo no manejé las dos campañas” en referencia a al rol que cumplió ese comité. Mencionó además a dos personas específicas: el “campaign manager” que era Alberto Velásquez y el “segundo” Santiago Rojas, hoy director de la DIAN. Horas después Rojas emitió un comunicado de prensa en el cual sobre la plata de los afiches aseguró que "desconozco las circunstancias que rodearon esta transacción y no participé en ninguna reunión de recolección de donaciones". Rojas también mencionó a los miembros de ese Comité, pero para explicar que la entrada de dineros fue muy rigurosa, tal y como ellos mismos señalaron. Los que han hablado desmienten que ellos aceptaran dinero de Odebrecht.

Prieto se sostiene su versión sobre el supuesto millón de dólares

El ex gerente de la campaña habló también del polémico episodio del maletín por el que está en medio de este escándalo. Como se sabe, Otto Bula en su testimonio ante la Fiscalía, aseguró que él había hecho dos entregas en un Juan Valdez de la 88 con 15 de maletas llenas de dinero que tenían como destinatario a Roberto Prieto. “A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar 1 millón de dólares… dándole la vuelta a un señor Otto Bula. Yo puedo ser una persona con errores, defectos, pero mi única virtud es que nunca me he sentado con un delincuente”, aseguró.

Se ratifica que la reunión la cuadró un funcionario de la ANI

La versión había circulado, pero Prieto ratificó que fue un funcionario del gobierno de Santos quien arregló el encuentro entre el exsenador Otto Bula y el empresario Andrés Giraldo. “La cita la cuadró un muchacho (Juan Sebastían) Correa de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)”. Relató que Giraldo es su amigo personal y que Correa tiene la tarea en la ANI de manejar a la clase política, además de ser el secretario privado del presidente, Luis Fernando Andrade. Agregó que a él le piden que reciba a Bula. Semana.com pudo confirmar que esa solicitud la hizo el senador Bernardo “el ñoño” Elías. “Andrés Giraldo conoce a Correa de muchos años atrás porque el papá de Correa había sido vicepresidente de Bancafé y Correa sabía que Andrés y yo somos muy amigos”, dijo Prieto. Agrega que desde un inicio tanto Giraldo como él, se dieron cuenta de que Bula no quería hacer ningún proyecto de acueductos, como había dicho, sino llegarle a él.

Prieto niega su injerencia en la ANI, pero no despeja las dudas

El exgerente de la campaña asegura que tuvo un lapsus cuando dijo que le había contado al presidente Santos de sus visitas a la ANI. Y no profundizó mucho en ese tema. Sin embargo, sí dijo que “no tengo nada que ver con la contratación (de esa entidad)”. Aseguró que él “no es Dios en la tierra” para influir de forma determinante en procesos en los cuales participan diferentes entidades e incluyen decenas de ítems. “¿Quiero saber quién le mete la mano a un proceso de esos? Corrupción en Ocaña Gamarra no hubo…La ley lo permitía”, señala.

No se aclara el otro millón de dólares de las encuestas de Sancho

Un tema no resuelto de las acusaciones alrededor de Odebrecht tiene que ver con otro millón de dólares que habría entrado a la agencia de publicidad de la campaña, Sancho BBDO. La Fiscalía pudo verificar un contrato celebrado el 2 de febrero del 2014 con una sociedad panameña (vinculada a la reconocida agencia de publicidad colombiana) por esa suma para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Sobre esto, Prieto aseguró que no se trataba de encuestas sino de “una investigación que pidió Odebercht para ellos. Y había cláusula de confidencialidad”.

Prieto dice lo evidente: que Odebrecht quería acercarse al poder

Aunque la conclusión era obvia, ninguno de los implicados lo había dicho de frente y con tanta sinceridad. Frente a la pregunta de por qué Odebrecht habría metido plata por debajo de la mesa, Prieto dijo con desparpajo: “¿Para que meten por encima y por debajo? La gente busca tener acceso al gobierno. Porque mire una cosa, no todo el mundo accede al presidente después de que es elegido. (Entonces) empiezan a rondar a todos los que estuvieron en campaña”. Contó que eso lo hacen también quienes donan legalmente y explicó que un gerente de campaña es visto por muchas personas como una vía rápida para tener contacto con la Casa de Nariño. “El gerente en esencia es la persona que administra el recurso y el recurso por lo general es escaso”, concluyó.