Diputado de los Suárez Mira promovió declarar a Ordoñez hijo ilustre de Antioquia

Pocas personas tan polémicas como el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien al final de su gestión fue destituido por haber sido elegido de manera irregular para el cargo.

Ahora la Asamblea de Antioquia le hará un homenaje dándole la Orden de la Antioqueñidad, con la que se le reconocerá como hijo adoptivo del departamento. Semana.com habló con Carlos José Ríos Correa, diputado del partido conservador y ponente de la propuesta.

Correa es del grupo político de la familia Suárez Mira, de la que proviene el actual alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira, quien está en detención domiciliaria; y el exsenador Óscar Suárez, condenado por parapolítica y hoy prófugo de la Justicia. La condecoración a Ordoñez, que le será impuesta este viernes, fue discutida en sesión ordinaria. Solo el diputado Jorge Gómez (Polo) votó negativamente.

El homenaje a Ordoñez ha desatado en redes sociales toda suerte de críticas. El escritor paisa, Héctor Abad Faciolince, escribió en su cuenta en Twitter: "Me parece bien que la Asamblea de Antioquia condecore a Ordóñez. No hay peor vergüenza que recibir un premio de semejante antro".

El exprocurador, por su parte, emitió un comunicado en el que decía: "Frente a la polémica generada por el reconocimiento que me entrega este viernes la honorable Asamblea, me permito informar a los miembros de esa corporación (...) que es un honor ser reconocido como hijo adoptivo de Antioquia. Viajaré a Medellín y en correspondencia a la generosidad de las autoridades, recibiré con orgullo dicho reconocimiento".

Esto fue lo que dijo el diputado Ríos Correa a Semana.com:

Semana.com: ¿Cómo nació la idea de darle la Orden al exprocurador?

Carlos José Ríos Correa: La idea es producto de lo que desarrolló el señor Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación.

Semana.com: ¿Y qué fue lo que desarrolló como para darle esta Orden?

CJRC: Hay unos datos que muestran una gestión eficiente en lo que tiene que ver con ese ejercicio, y eso se evidencia, por ejemplo, en que entre 2009 y 2016 se aplicaron efectivas sanciones a 21 ediles, 1.056 concejales, 1.601 alcaldes, 38 diputados, 66 gobernadores y 24 congresistas, lo que da cuenta, ante la historia de esa entidad, de un cambio sustancial en la entidad de lo que fue antes y después del doctor Alejandro Ordóñez. Fundamentalmente esa es la labor que él adelantó. Hoy el país clama porque se ataquen los fenómenos de las malas prácticas de la administración pública.

Semana.com: ¿Usted no cree que Ordóñez le dio un manejo político a la Procuraduría?

CJRC: A mi juicio, no. Si miramos, entre las personas sancionadas hay de todos los partidos políticos, corrientes y tendencias, ahí no se ve marcado tal tinte. Hubo una efectiva función. Lo que pasa es que casi siempre que resulta sancionado alguien, pues se defiende hablando de persecuciones políticas. La gran mayoría de esos procesos están en firme y eso habla de una eficiente prestación del servicio.

Semana.com: La propuesta ha generado mucha polémica en las redes sociales, ¿se lo veía venir?

CJRC: Yo la verdad nunca pensé que se fuera a generar tal controversia, pienso que esto es consecuencia de lo que hoy está viviendo el país. La gente se dedicó a irrespetar a quien piensa diferente. Por ejemplo, yo voté con total convicción por el Sí del plebiscito, y tuve muchos ataques. Hoy considero que el doctor Alejandro Ordóñez es una persona que le ha prestado un servicio importante al país. En sesión de propuesta, sólo un diputado votó contrario, que fue Jorge Gómez, del Polo Democrático. Él es un señor que está en campaña, y que hace 15 días que invitó a Jorge Robledo, y en ese momento dijo que éramos muy pluralistas y éramos lo mejor, pero ahora nos descalifica totalmente.

Semana.com: ¿Y ustedes no están aprovechando el momento de auge político, sabiendo que Ordóñez suena como candidato presidencial?

CJRC: La verdad es que a la fecha no he conocido de ningún precandidato del partido Conservador. Lógicamente se han escuchado cosas de la doctora Marta Lucía Ramírez, o del doctor Luis Alfredo Ramos, o de Luis Alfonso Moreno, pero ahora no hay ningún precandidato en el partido. Desde principios de diciembre estábamos contemplando este reconocimiento, pero por periodos no se pudo, porque sesionamos hasta noviembre y sólo en marzo retomamos sesiones ordinarias.

Semana.com: ¿De qué se trata este reconocimiento?

Es un reconocimiento muy sencillo, la idea es entregarle indumentaria de lo que es la cultura paisa, antioqueña, se entrega un carriel, un collar de arepas, un poncho. El propósito es hacer gala de los instrumentos propios de los antioqueños.