Antioquia federal: la propuesta de un diputado que enciende el debate

Cada tantos años algún político sale al ruedo de la opinión pública con la propuesta de implementar una versión criolla de la doctrina federalista. Casi todas esas ideas suelen venir de Antioquia, un departamento que lleva grabado en su historia remota el haber sido un Estado Soberano, que no es lo mismo que federal. Antioquia fue lo primero durante lo que se llamó la Patria Boba (hacia 1826); y lo segundo por cuenta de la Constitución de 1858. Eran otros tiempos, sin duda.

El diputado Norman Correa Betancur (Partido de La U) quiere dejar claro que no está proponiendo que Antioquia se independice de Colombia. Pero sí que se convierta en una unidad administrativa autónoma, que pueda distribuir sus propios recursos sin depender de decisiones que se tomen desde escritorios en Bogotá. Pero, ¿qué tan viable o qué tan populista es la propuesta? ¿Qué tan serios son los argumentos? Semana.com dialogó con el corporado, quien ya ha hablado con compañeros de la Asamblea y hasta con el gobernador Luis Pérez. Estas son sus respuestas.

Semana.com: ¿Por qué una propuesta de ese tipo en este momento?

Norman Correa: Lo que he propuesto es que mediante un mecanismo de consulta popular se les pregunte a los antioqueños si quieren que el departamento se vuelva una región autonómica o una región federal, esto no implica separarnos de Colombia; se trata de revisar el modelo de capacidad para gestionar los recursos, y de revaluar la posibilidad de decisión política y administrativa. En el actual modelo tenemos herramientas que nos brinda la ley de Ordenamiento Territorial, y el artículo 180 del Plan Desarrollo Nacional.

Semana.com: ¿Para qué hacerlo? ¿Cuál es la justificación?

N.C.: Implica reordenar el modelo de transferencias, sobre todo. Antioquia entrega al país el 16% de lo que se recauda en el fisco y solo se revierte el 4%. Y tristemente los gobernadores y los alcaldes terminan en Bogotá con una ponchera como pidiendo limosna. Esa incapacidad de los gobernadores y los alcaldes hay que revertirla. Las figuras de regiones autonómicas son relativas al federalismo. En el mundo hay modelos exitosos como el de la República Federal de Alemania. Hay que mirar esos casos en que las decisiones las toman los territorios más que el gobierno.

Semana.com: Esa idea de ‘Antioquia Federal’ se ha usado mucho para reafirmar sentimientos regionalistas. ¿No cree que su propuesta podría estar enmarcada en esa vía?

N.C.: Por el contrario, esto puede ahondar en un sentimiento de integración. En el caso del Belén de Bajirá, por ejemplo, pienso en la hermandad con el Chocó. Ese departamento está unido a Antioquia como por un cordón umbilical. Mire, el 35% de nuestros maestros son chocoanos. Entonces por el contrario lo que pueden propiciar las regiones autonómicas son modelos de integración regional. Detrás de esta propuesta otras regiones se animarían y Antioquia sería la punta de lanza. Repito, no quiere decir independizarnos, queremos replantear la relación entre el centro y la periferia a través de una reforma constitucional, en eso ayudarían mucho las consultas populares, trasladarle esa pregunta al constituyente primario.

Semana.com: ¿Qué decirle a quienes creen que esta es una propuesta populista?

N.C.: Hablar para la tribuna es muy fácil, exacerbar sentimientos separatistas y populistas es muy fácil. Aquí lo que estamos planteando es un estudio juicioso y argumentado para echar para atrás ese modelo centralista. La voz de Antioquia federal no es separación de Colombia, no somos la ETA del País Vasco, somos una punta de lanza para que las regiones tengan mayor capacidad de gestión para la resolución de los problemas. Los títulos mineros no pueden resolverse desde Bogotá, por ejemplo, lo del glifosato no puede ser planteado desde la centralidad.

Semana.com: ¿Esto es una idea apenas? ¿O tiene un proyecto o una investigación para poner en discusión?

N.C.: La verdad es que en términos académicos estos temas se han explorado, hay investigaciones de universidades, el problema es que no ha habido voluntad política por parte de unas fuentes de poder.

Semana.com: ¿Pero su propuesta está traducida en un proyecto concreto?

N.C.: A la Asamblea de Antioquia le corresponde definir si es posible animar la discusión, pero sería el Congreso de la República la institución o el lugar para darla. Por lo pronto lo que yo hago es palpar el ánimo de esta propuesta y si se allana un camino de voluntad política.

Semana.com: ¿Lo ha hablado con el Gobernador Luis Pérez? ¿Qué piensa él?

N.C.: Yo conversé con él sobre este tema; la respuesta es de respeto frente a la propuesta. Le hice un análisis en un diálogo y claramente su posición es la de ceñirse siempre a la Constitución. Esta es una discusión sana para el país.

Semana.com: ¿Además de eso, qué hará para impulsar la idea?

N.C.: Los grandes cambios surgen de ideas, eso pasó en la década del noventa: mediante la idea de una papeleta se propició la Asamblea Nacional Constituyente. Las ideas se tramitan públicamente para que lleguen lejos.

Semana.com: El defensor del Pueblo del Chocó dijo que el Gobierno está comprometido con publicar un mapa en el que aparecerá Belén de Bajirá en ese departamento. ¿Cuál es su posición al respecto?

N.C.: Uno no puede subsanar un paro en esa región del país con decisiones que salen de la Secretaria General de la Presidencia o del Instituto Agustín Codazzi, eso va en contravía de la división de poderes. Esa competencia es del Congreso de la República. Si eso llegase a darse demandaríamos ese acto administrativo ante los entes de control.