¿Se salvaron las corridas de toros?

Una recusación de egresados de la Universidad de Caldas podría darle un giro radical a la decisión que se tome en la Corte Constitucional sobre si las corridas de toros pueden ser consideradas maltrato animal o no.



Con una tendencia mayoritaria hacia criminalizarlos, los magistrados se disponen a iniciar Sala Plena; este lunes se cumple la fecha límite para que la Corte se pronuncie por una demanda contra la Ley 1774 de 2016.



Sin embargo, los estudiantes egresados de la Universidad de Caldas Juan Pablo Osorio Marín y Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado recusaron esta mañana a la Presidenta de la Corte María Victoria Calle. Alegan que en un foro contra el maltrato animal llevado a cabo en febrero del 2011, y convocado por el senador Camilo Sánchez, ella manifestó su rechazo por las corridas de toros con lo que prejuzgó.



Aunque esta misma recusación la presentó Alfredo de la Cruz Molano Bravo la semana pasada, la Corte la rechazó porque el solicitante no es parte del proceso. Distinto a los egresados que se acaban de manifestar, quienes sí intervinieron en el trámite de la demanda.



Le recomendamos: "El amor a los toros desde dos orillas"



Fuentes consultadas por Semana.com indican que el pronunciamiento de Calle del 2011, fue cinco años antes de crearse la Ley que penaliza el maltrato animal, por lo que el argumento no tendría validez. Otro sector considera que no importa cuándo se dio el pronunciamiento, el tema del debate en ese entonces y ahora es el mismo.



Sin embargo, el que la magistrada sea separada del estudio de la demanda puede ser lo de menos, ya que el solo hecho de que la Corte admita el estudio de la recusación puede tener efectos trascendentales en el fallo final.



¿En qué cambiaría la sentencia?

El que la corte admita la recusación resulta ser clave porque suspende los términos límites para fallar la demanda, justamente en un momento en que hay una tendencia clara de votación de 5 magistrados a favor de que las corridas de toros sean consideradas maltrato animal, contra 4 que piden mantener la exclusión de la tauromaquia por considerarla una actividad cultural y tradicional avalada constitucionalmente.



Espectáculo de la Santamaría ¿la última de las corridas de toros?



Este tema, ha causado históricamente división en el máximo tribunal. Hasta ahora, en apretadas votaciones, la Corte ha establecido que las corridas de toros deben ser excluidas de cualquier sanción por maltrato animal. Por eso cada voto cuenta en esta discusión, y de llegarse a aceptar la recusación tambalearía la tendencia mayoritaria de la Corte que apunta a prohibir las corridas.



Esto en razón a los votos de la magistrada María Victoria Calle, que en sentencias ha votado en contra de la tauromaquia, y del magistrado Gabriel Mendoza, que deja su cargo este viernes por periodo cumplido y lo reemplaza Antonio José Lizarazo. Sin cualquiera de los dos magistrados, la balanza termina inclinada a favor de las corridas de toros.