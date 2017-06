Así actúa la escopolamina en el cuerpo humano

La escopolamina es el punto común que tiene el caso de los marines estadounidenses que fueron atracados en Bogotá hace unos días, con cientos de robos que ocurren en el país. La característica principal de esta sustancia es que tiene la capacidad de inhibir la voluntad, de doblegar a una persona. Por esta razón, durante años ha sido la preferida por bandas delincuenciales para robar, secuestrar o cometer abusos sexuales.

Para conocer más sobre esta droga y los efectos que puede causar en las personas, Semana.com habló con el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés.

SEMANA: ¿Qué es la escopolamina?

Carlos Valdés: Es una sustancia alucinógena y depresora del sistema nervioso central. Se encuentra en una planta que comúnmente se conoce como borrachero y se le da ese nombre porque deprime, da sueño, cansancio y produce alucinaciones. Por ese componente alucinógeno, ha sido combinada con muchas otras sustancias de manera ilegal, de mil formas e indiscriminadamente.

SEMANA: ¿Cómo es que esta sustancia natural se convierte en lo que conocemos como escopolamina?

C.V: Químicamente a la molécula se le cambian algunas estructuras moleculares como el carbón y el oxígeno para agregarle, potencializar o disminuir algunos efectos. Adicionalmente, se ha podido sintetizar, es decir que ya no se extrae de las plantas, sino que estas moléculas se producen en los laboratorios y causan el mismo efecto. Esto es mucho más fácil y por eso dejó de ser rentable agregar como tal la escopolamina a los medicamentos, ya que en un laboratorio de química de una farmacéutica se puede producir un producto con un efecto similar que no necesita ser recuperado de las plantas.

SEMANA: ¿Por qué es tan ideal para el uso criminal?



C.V. Hoy en día no es tan ideal. Se le da más virtudes de las que tiene porque, primero, la escopolamina no es tan fácil de extraer ya que requiere de un proceso químico que resulta costoso. Segundo, porque tampoco es fácil de comercializar. Sí, hay escopolamina en el mercado, pero no es lo que más hay pues hoy en día se usan muchos depresores del sistema nervioso como los ansiolíticos.

Le recomendamos: Escopolamina: un arma traicionera disuelta en las calles bogotanas

SEMANA: ¿Esos medicamentos se pueden comprar fácilmente?

C.V. La venta de estos medicamentos depresores del sistema nervioso central, que están destinados principalmente a la práctica médica en psiquiatría, es restringida y deben darse con fórmula médica. Pero, hay un problema de control que hace que hoy estén en el mercado casi que libres.

SEMANA: Uno de los efectos más conocidos de la escopolamina es la pérdida de memoria… ¿Por qué pasa esto?

C.V. La forma de actuar esta sustancia es inhibiendo la segregación de neurotransmisores, que son los que regulan todas las funciones motoras. Entonces, por ejemplo, esto que estoy explicando puede ser entendido porque sus neuronas están ligando lo que les digo con un conocimiento previo. Eso significa que en este momento, para poder unir toda esta información, se están ligando neurotransmisores. De esa manera, uno de los neurotransmisores más comunes que se sintetizan es la serotonina y cuando se consume la escopolamina esta inhibe su producción, pero además se empieza a ubicar en los neurotransmisores y la bloquean. Por eso, cuando uno le habla a estas personas no entienden, ni recuerdan y parecen adormecidos.

SEMANA: ¿Qué otras funciones puede alterar en el organismo?

C.V. Frecuentemente, alteran el ritmo del corazón. Cuando estas sustancias que afectan el cerebro lo deprimen, pueden provocar que este no ejerza bien su función regulatoria, que no tenga control. Esto puede conducir a una fibrilación ventricular, arritmias cardiacas y esa es una de las formas en las que una sobredosis podría matar a una persona. La otra forma es por depresión del sistema respiratorio, ya que el cerebro controla esta función y si está inhibido puede conducir a un paro respiratorio. De esa manera, se podría decir que no hay una dosis exacta que pueda causar la muerte, sino que depende de muchas circunstancias. Depende de cada individuo y depende incluso si esa persona tiene patologías.

SEMANA: Cuando llega una persona con síntomas de haber sido drogada con escopolamina, ¿Cómo se maneja a ese paciente?

C.V. Lo más importante es que en los servicios de clínica y urgencias se sospeche porque puede tener una sintomatología de depresión, pero muy inespecífica y es necesario sospecharla. Después, lo primero es controlar las vías respiratorias para que no haga paro respiratorio. Hay protocolos para estos pacientes, en los que se hace uso de sustancias antagonistas, es decir, si tiene un efecto depresor se aplican sustancias excitadoras o que bloqueen estos efectos en determinados sitios...

SEMANA: Las personas afectadas suelen presentar unos efectos con el tiempo...

C.V. El más conocido es la amnesia retrógrada o selectiva, que obedece a los momentos específicos que pudo vivir durante la experiencia. Se recuerdan unas cosas, pero se olvidan otras o se tienen recuerdos borrosos porque, recordemos, tiene bloqueada la producción de neurotransmisores.

SEMANA: ¿De qué formas puede llegar la escopolamina al organismo?

C.V. Se puede absorber por diferentes mecanismos. Ingerida es lo menos frecuente porque de esa manera sus efectos son muy poquitos. Yo puedo comerme un dulce con escopolamina, pero la digestión del estómago destruye la molécula. Además, mientras llega al estómago ya se ha absorbido por la mucosa de la boca. Por la vía respiratoria es lo más fácil y frecuente. Se utiliza mucho que la persona que va a dar la droga la sopla y el otro la respira. Esto va causando sueño y entre más sueño cause, menos la persona va a advertir la dosis. A través de la piel también se puede, sobre todo por medio de sustancias grasosas como cremas que se utilizan como vehículos para que se absorba mejor.