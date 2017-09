El Ñoño Elías se despacha contra el gobierno

El Ñoño Elías comenzó a hablar. O al menos a dar su versión de la historia. En sus primeras declaraciones por cuenta del escándalo de Odebrecht el senador entregó detalles sobre la relación que habría tenido la firma del otro sí Ocaña-Gamarra con la campaña reeleccionista. La declaración fue tomada el pasado miércoles 20 de septiembre en el pabellón ERE Sur de la Picota en el que se encuentra recluido y fue presentada en la audiencia de imputación del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.

Mientras que Andrade enfrenta cargos por celebración indebida de contratos y obstrucción de evidencia, el Ñoño piensa poder negociar con la Corte a cambio de revelar lo que sabe de este escándalo. Según el relato del senador, fue Otto Bula quien lo buscó. Su papel fue “ayudarle a los de Odebrecht a sacar rápido Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran rápido los recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta. No sé si el presidente sabía pero es la propuesta que me hace Otto Bula en relación que Odebrecht quería ayudar a la campaña”.

El senador recordó el comentario que supuestamente le hizo Juan Sebastian Correa después de varias cenas: “Me contó que Andrade le había dicho que él sabía que a mí (Ñoño Elías) me habían entregado una plata para la campaña pero que a él no le importaba porque esa era la orden de arriba: sacar el otrosí Ocaña-Gamarra”.

Puede leer: La U se queda sin la curul del Ñoño ...y él sin el sueldo

En su declaración ante la justicia, Bernardo Miguel Elías recordó que prestó su apartamento para encuentros entre Luis Fernando Andrade y Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia. “Dichos temas ya habían sido tratados al interior de la ANI y eran asuntos que se encontraban trabados. Las reuniones eran para ver cómo se destrababan entre ellos. Mientras ellos solucionaban los asuntos, yo conversaba con Juan Sebastián Correa”, explicó. Andrade ha sido enfático en decir que tuvo una reunión en el apartamento del Ñoño Elías, pero que él no sabía que esa noche asistirían ejecutivos de Odebrecht.

Según el Ñoño esas reuniones se realizaron para “mejorar las condiciones de la empresa”. El senador cuenta que Martorelli le aseguró que “el gobierno tenía un compromiso de sacarle esa adición”. Agrega que el alto ejecutivo le habría contado que el presidente de la ANI le sugirió modificar el valor de la propuesta para evitar tener que acudir a una licitación.



El Ñoño asegura que él era la persona que ayudaba a la ANI a tramitar en el Congreso los temas que le interesaban a la entidad. Habló particularmente de la intervención que él habría tenido en unos artículos de la ley de presupuesto.

Le recomendamos: Las declaraciones de Gabriel Dumar en contra de la campaña Santos

“Para el tema de la conciliación quedó facultado el señor Dimitri (era viceministro de transporte y ahora es el actual director de la ANI), se la pasaba en el congreso impulsando esta proposición que permitiera conciliar y pagar con TES: esa proposición fue hecha en puño y letra por Dimitri. Le pedí la proposición de pagos con TES quien me dijo, las tiene Dimitri, que me las entregaba. Y efectivamente me las pasó directamente y las aprobaron en votación”.

En el marco de las reclamaciones que existían por Ruta del Sol tramo dos, Bernardo Elías asegura que escuchó de Martorelli o de Eder Paolo Ferracuti que tenían controlada la Procuraduría, a través de una procuradora. “A tal punto que Andrade solicitó concepto de la procuraduría para que dijera que en el evento de si conciliaban, la Procuraduría no se opusiera”.

“Pidió borrar ingresos del Ñoño”

En la audiencia, la Fiscalía presentó otro testigo, el ex asesor de la ANI Juan Sebastián Correa Echeverri. El funcionario se desempeñaba como enlace de la entidad ante el Congreso. Según contó Correa, el presidente de la agencia habría pedido eliminar algunos de los ingresos que el senador tenía en la entidad.

La Fiscalía busca que Correa, quien se encuentra en detención preventiva, testifique contra su jefe. Sin embargo, por ahora, no ha señalado la responsabilidad de Andrade frente a las acusaciones relacionadas con la entrega irregular del otro sí Ocaña-Gamarra.

Le puede interesar: El respaldo de los abogados a Luis Fernando Andrade

Hace poco más de un mes, Andrade se había referido a la adición de Ocaña-Gamarra mediante un comunicado: “en el caso particular de la adición del tramo Ocaña-Gamarra, se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley y en las mejores condiciones posibles para el Estado. Por eso tomo más de 2 años el proceso de adición y se elevó hasta el nivel del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). La principal consideración para la adición fue el interés de ahorrarle recursos a la nación, aprovechando los excedentes que estaba generando el contrato de la Ruta del Sol 2. Como siempre lo he hecho, continuaré dando toda la información y todas las explicaciones que requieran las autoridades”.

Además de estas dos revelaciones, la Fiscalía utilizó en su imputación de cargos documentos y chats. Cuentan con declaraciones de Otto Nicolás Bula, interceptaciones a Roberto Prieto y Gabriel Dumar, exrepresentante de la firma SION.

La defensa de Andrade, en cabeza de Jesús Albeiro Yepes, no intervino durante esta fase de imputación de cargos, que se reanuda este viernes. Allí el abogado expondrá los argumentos de su defendido.

El proceso de Andrade ha generado solidaridad en un sector del país. (Carta de abogados y carta de empresarios).