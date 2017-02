Centro Democrático: Uribe pone orden en la casa

La columna que publicó Álvaro Uribe, este martes en sus redes sociales, dejó a un lado sus críticas a la implementación de los acuerdos de paz, al crecimiento de la economía en el país, o a los escándalos de corrupción que, como el de Odebrecht, salpican a varios de sus exfuncionarios. Esta vez el senador jefe del Centro Democrático se refirió a lo que sucede de puertas para adentro de su partido. Habló de las diferencias entre sus dirigentes, y definió posturas ideológicas que aspira a defender en el debate electoral del 2018.

Uribe se refirió a su exministrro Fernando Londoño y a Ernesto Yamhure, quienes han controvertido a través de comunicados. Lo mismo que a unas antiguas diferencias entre el senador Iván Duque, precandidato presidencial, y el general (r) Harold Bedoya. Dos casos que fueron utilizados por el exmandatario para pedir respeto en las toldas de su propio partido. Precisamente, su escrito se titula “El respeto necesario en el Centro Democrático”.

Sobre Londoño recordó que libra una batalla diaria en favor de la democracia, fue víctima del terrorismo, vio morir a algunos de sus escoltas. “Merece todo nuestro respeto”. Y de Yamhure aseguró que “no es paramilitar”, y que por el contrario ayudó a Luis Carlos Restrepo en la desmovilización de las Autodefensas. Uribe reportó que Yamhure tomó la decisión de llamar al exministro Londoño para poner fin a sus controversias.

En este nuevo escrito, Uribe dijo que si los columnistas de este país fueran como su nuevo pupilo favorito, el senador Iván Duque, “el mundo sería feliz”. Lo hizo porque en días pasados sostuvo una conversación el general (r) Bedoya, para poner en claro alguna postura de su pasado. “Creo que quedan superadas palabras en que incurrió en un artículo de prensa de su primera juventud”, aclaró Uribe.

"Ojalá estos temas, tan espinosos, no generen antagonismos en el Partido, y en lugar de profundizarlos sean superados en la sociedad colombiana": Álvaro Uribe.

Tras el llamado al respeto, Uribe aprovechó para dirigirse a sus copartidarios y fijar posiciones, al menos en dos temas muy controvertidos en la sociedad contemporánea, el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

“Repito que respetamos totalmente la intimidad de las personas. En referencia a las parejas homosexuales he expresado que la sociedad colombiana y sus instituciones, como la Corte Constitucional, deberían buscar un acuerdo sobre una figura legal para estas parejas, que no sea el matrimonio, que debe reservarse para la familia heterosexual, cuya misión es la preservación cualitativa y cuantitativa de la especie humana. Siempre expresé no estar de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales".

Uribe dice que, en lo personal, no es partidario del aborto, ha respetado las decisiones de la justicia al respecto. Durante su gobierno, varias sentencias profirió la Corte Constitucional permitiendo la interrupción del embarazo en tres casos específicos.

“He tenido el espejo de una sobrinita, cercana a los 20 años, nació con parálisis mental, su padre, mi hermano fallecido, y su madre, la recibieron y la han tratado con admirable amor", dijo en su escrito.

Uribe pone orden en su casa, a un año de las elecciones. De un lado llama al respeto entre todos sus militantes, y por otro pide no perder el faro ideológico, o las banderas morales que sus candidatos deberán enarbolar en la plaza pública, en el debate político del 2018, donde se escogerá presidente y Congreso de la República.